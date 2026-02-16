°åÎÅµ¡´Ø¤Î»ö¸ÎÄ´ºº¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡ÖÊÝ¼éÍÑVPN¡×¤ÎÀÈ¼åÀ¤ò²ò¾Ã¡£¥¼¥í¥È¥é¥¹¥È´ðÈ×¡ÖFSAM¡×¤Ç¿¯Æþ¸ý¤òÉõº¿
¢£ »ö¸Î¤Î¶µ·±¤«¤éÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö´ÉÍý¤Î¶õÇòÃÏÂÓ¡×
°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥¤¥Ðー¹¶·âÈï³²¤Î»ö¸åÄ´ºº¤äÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤¬¹¤¯¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÍè¡¢Å¬ÀÚ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡¦´ÉÍý¤µ¤ì¤¿VPNµ¡´ï¤Ï°ÂÁ´¤Ê±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö´ÉÍý¤Î¶õÇòÃÏÂÓ¡×¤¬¹¶·â¼Ô¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
- ¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤»ñ»º¡×¤ÎÊüÃÖ¡§ ²áµî¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ»þ¤Ë¥Ù¥ó¥Àー¤¬ÀßÃÖ¤·¡¢ÉÂ±¡¤Î»ñ»ºÂæÄ¢¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊÝ¼é´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿VPNµ¡´ï¤¬¡Ö¿¯Æþ¸ý¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½Â¤¡§ ¶³¦·¿ËÉ¸æ¡ÊVPN¡Ë¤ÎÆÃÀ¾å¡¢°ìÅÙÇ§¾Ú¤òÆÍÇË¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÉÂ±¡Æâ¤ÎÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¥µー¥Ðー¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Çー¥¿¤Þ¤ÇÀ©¸Â¤Ê¤¯¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬Èï³²¤ò¿ÓÂç²½¤µ¤»¤ë¡Ö²£Å¸³«¡Ê¥é¥Æ¥é¥ë¡¦¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¡Ë¡×¤òµö¤¹Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÖFSAM¡×¤¬¼Â¸½¤¹¤ë3¤Ä¤ÎËÉ¸æ¥¢¥×¥íー¥Á
¤³¤ì¤é¤Î¹½Â¤Åª¥ê¥¹¥¯¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥¼¥í¥È¥é¥¹¥ÈÀÜÂ³´ðÈ×¡ÖFSAM¡ÊFYF Safety Access for Maintenance¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£´ûÂ¸¤ÎVPN´Ä¶¤òËÜ´ðÈ×¤Øºþ¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Ê²¼¤ÎËÉ¸æÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
- ÀÜÂ³¸ý¤ÎÈó¸ø³«²½¡Ê¥¹¥Æ¥ë¥¹À¡Ë¡§ ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëIP¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¸ø³«¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ëVPNÁõÃÖ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢FSAM¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¤ò²ð¤·¤¿¡ÖÆâ¸þ¤¡×¤ÎÄÌ¿®¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£³°Éô¤«¤éÀÜÂ³¸ý¤ò±£ÊÃ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¶·â¼Ô¤Ë¤è¤ëÀÈ¼åÀÃµº÷¤½¤Î¤â¤Î¤òÌµ¸ú²½¤·¤Þ¤¹¡£
- ºÇ¾®¸¢¸Â¤Ë¤è¤ë¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æ¡§ ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Á´ÂÎ¤ò·Ò¤°¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆÃÄê¤Î¥æー¥¶ー¤¬¡¢ÆÃÄê¤Î»þ´Ö¤Ë¡¢ÆÃÄê¤Î¶ÈÌ³¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¡×¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦À©¸æ¤·¤Þ¤¹¡£Ëü¤¬°ì¡¢ÀÜÂ³¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÅðÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢ÉÂ±¡Æâ¤ÎÂ¾¥·¥¹¥Æ¥à¤ØÈï³²¤¬¹¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÏÀÍýÅª¤Ë¼×ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
- ¾ÚÀ×¡Ê¥í¥°¡Ë¤Î¼«Î§´ÉÍý¤Ë¤è¤ëÆ©ÌÀ²½¡§ ÊÝ¼éºî¶È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢FSAM¤Ç¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÁàºîÍúÎò¤òÉÂ±¡Â¦¤ÇÊÝ»ý¡£Æ°²è¤ä¥Æ¥¥¹¥È¤ÇµÏ¿¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥ÀーÇ¤¤»¤Ë¤·¤Ê¤¤¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡ÊÅýÀ©¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ½¾Íè¤Î±¿ÍÑ´ÉÍý¤È¤ÎÈæ³Ó
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/71535/table/15_1_03aaeeaf46fe47913cd5153ecca2a2de.jpg?v=202602160151 ]
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=sUiEJYxLyhg ]
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒFYF¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒFYF¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Á´¹ñ¤Î°åÎÅ»ÜÀß¸þ¤±¤ËIT´ðÈ×¤ÎÀß·×¡¦¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡Ê°åÎÅDX¡Ë¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Æ±»þ¤Ë¡ÖÌ¿¤ò¼é¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤ò¤¤¤«¤Ë¶¯¸Ç¤Ë¤¹¤ë¤«¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÄó¸À¤Ï¡¢²áµî¤Î»ö¸Î¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¶µ·±¤òµ»½Ñ¤Ç²ò·è¤·¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤Æ°åÎÅ¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£