¡Ú2/20 ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡Û200¼Ò°Ê¾å¤ÎAI¿ä¾©Ä´ºº¤ÇÃßÀÑ¤·¤¿¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¡ÖAI¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊÑ²½¤òÀ¸¤È´¤¯PR¤È¤Ï¡× ¤ËLANYÅÐÃÅ¡Ê¥Æ¥Ã¥¯¥Ù¥ó¥Á¥ãーÁí¸¦¡¦PR TIMES¶¦ºÅ¡Ë
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒLANY¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÝÆâ·ÌÂÀ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥Ã¥¯¥Ù¥ó¥Á¥ãーÁí¸¦¡¦³ô¼°²ñ¼ÒPR TIMES¶¦ºÅ¤Î¥»¥ß¥Êー¡Ö200¼Ò°Ê¾å¤ÎAI¿ä¾©Ä´ºº¤ÇÃßÀÑ¤·¤¿¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¡ÖAI¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊÑ²½¤òÀ¸¤È´¤¯PR¤È¤Ï¡× ¡×¤ËÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ABEMA¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡ßSEOÀìÌç²È¤¬¸ì¤ë¼¡À¤Âå¹Êó¤Î¤¢¤ê¤«¤¿
À¸À®AI¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖAI¤ò»È¤Ã¤¿¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î½ñ¤Êý¡×¡ÖChatGPT¤Çºî¤ëPRÊ¸¾Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿ôÂ¿¤¯½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¹Êó³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¸ú²Ì¡¢¼ÂÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤È¶¦¤Ë¸¡¾Ú¤µ¤ì¤¿ÃÎ¸«¤Ï¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Âè°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢200¼Ò°Ê¾å¤ÎAI¿ä¾©Ä´ºº¤«¤éÆ³¤½Ð¤µ¤ì¤¿·¹¸þ¤ò¤â¤È¤ËAI¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤ò¿®Íê¤·¡¢¤É¤Îµ»ö¡¦¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤ò¡Ö»È¤¦¡×¤³¤È¼«ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢AI¤Ë¡ÈÁª¤Ð¤ì¤ë¾ðÊó¹½Â¤¡É¤È¤Ï²¿¤«¤ò¡¢¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Î»ëÅÀ¤Ç¶ñÂÎÅª¤ËÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢PR¤ÎÉ¾²Á¼´¤¬ÊÑ¤ï¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢AI¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥á¥Ç¥£¥¢¤½¤Î¤â¤Î¤Î¹½Â¤ÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂèÆóÉô¤Ç¤Ï¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤òÀèÆÉ¤ß¤·¡¢ABEMA¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¤Ê¤¼´ûÂ¸¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¡¢¿·¤·¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¤Î·Á¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤òÆÉ¤ß²ò¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¡¦¿·Ê¹¡¦¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤¬ºÆÊÔ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïº£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¤ò¹½Â¤Åª¤ËÂª¤¨¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢
Âè°ìÉô¤Ç¡ÖAI¤¬¾ðÊó¤ò¤É¤¦Áª¤Ö¤«¡×¤ò¡¢
ÂèÆóÉô¤Ç¡Ö¿Í¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊÑ²½¤ò¤É¤¦Áª¤ó¤Ç¤¤¿¤«¡×¤ò°·¤¦¤³¤È¤Ç¡¢
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¡¢¹Êó¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ
2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë16:00-17:30¡Ê15:30¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
²ñ¾ì
³ô¼°²ñ¼ÒPR TIMESËÜ¼Ò
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä1-11-44 ÀÖºä¥¤¥ó¥¿ー¥·¥Æ¥£8F
https://goo.gl/maps/bDCDHoJrUd9te9be9
ÆâÍÆ
Âè°ìÉô¡§AI¤Ë¿ä¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î½ñ¤Êý¡Ê30Ê¬¡Ë¡ÎLANY ÃÝÆâ ÅÐÃÅ¡Ï
¡¦AI¸¡º÷¤Èµ»ö¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Î´Ø·¸～LANYÆÈ¼«Ä´ºº»ñÎÁ¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯AI»þÂå¤Î¹Êó¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÂÐ±þ
¡¦AI¥âー¥É»²¾Èµ»ö¤ÎÈ¾¿ô¤Ï¥á¥¤¥ó¥¯¥¨¥ê¤ÇSEO½ç°Ì·÷³°¡ª2,000²ó¤Î»î¹Ô¤«¤é¸«¤¨¤¿¡¢¸¡º÷½ç°Ì¤È¤ÎÁê´Ø¤È¥µ¥Ö¥¯¥¨¥ê¤ÎÂ¸ºß
ÂèÆóÉô¡§¥Æ¥ì¥Ó¶É»ö¶È¤ÎÌ¤Íè～¤³¤ì¤«¤é¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©¹Êó¤¬¤ª¤µ¤¨¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¡Ê30Ê¬¡Ë¡Î²¬ÅÄ»á¡Ï
¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÆâÂ¦¡Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦IP¡¢À©ºîÎÏ¡¢ÁÈ¿¥ÂÎÀ©Åù¡Ë
¡¦º£¸å¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÊý¸þÀ～·ÏÎó¤Ç¤¢¤ë¿·Ê¹¼Ò¤ä¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤â´Þ¤á¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢Á´ÂÎ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë
Âè»°Éô¡§¥Èー¥¯¡õ¼Áµ¿±þÅú¡Ê20Ê¬¡Ë
¡¦»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Î»öÎãÁêÃÌ¡¦Q&A
¾ÜºÙ¥Úー¥¸
²¼µ¤ÎURL¤è¤ê¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://tayori.com/f/20260220tokyo
»²²ÃÄê°÷¿ô
30Ì¾
»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ
»²²Ã·Á¼°
ÂÐÌÌ
¡Ô»²²ÃÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Õ
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¸¶Â§¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó³«ºÅ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡ÖÂè°ìÉô¡ÊÃÝÆâ»áÅÐÃÅ¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÆ±»á¤Ø¤Î¼Áµ¿±þÅú¡×¤Î¤ß¡¢¸åÆü¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è¤òÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂèÆóÉô¡Ê²¬ÅÄ»áÅÐÃÅ¡Ë¤Î¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Á´ÊÔ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡Ö¸½ÃÏ»²²Ã¡×¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è¤Ï¡¢¥»¥ß¥Êー½ªÎ»¸å 2～3½µ´Ö¤òÌÜ½è¤Ë»ëÄ°URL¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒLANY¤Î³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒLANY¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ÈºÎÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Î2¼´¤Ç´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ËÈ¼Áö¤¹¤ë¡Ö¥°¥íー¥¹¥Ñー¥È¥Êー¡×¤Ç¤¹¡£ÀïÎ¬Î©°Æ¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥Áー¥à¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢»ýÂ³Åª¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒLANY¡Ê¥ì¥¤¥Ëー¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.lany.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¢ºÎÍÑ»Ù±ç
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«5-27-5 ¥ê¥ó¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¿·½É 16F WeWork
¡ÚËÜ·ï¤Î¼èºà¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¤ªÌä¹ç¤»¡Û
Ã´Åö¼ÔÌ¾¡§¹õÌÚ
¥áー¥ë¡§suzuka.kurogi@lany.co.jp