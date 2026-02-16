³ô¼°²ñ¼ÒTORICO¡¢Coincheck Prime¤Ë¤Æ¥¤ー¥µ¥ê¥¢¥à¤Î¼è°ú¡¦ÊÝ´É¡¦±¿ÍÑ¤ò³«»Ï
Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤ÓÊÆNASDAQ¾å¾ìCoincheck Group N.V.¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¡¢°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¥µー¥Ó¥¹¡ÖCoincheck¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥³¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ï¡Èø Áï¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹Coincheck Prime¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒTORICO¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ÂÆ£ÂóÏº¡¢°Ê²¼ TORICO¡Ë¤Î¡ÖÆüËÜNo.1¥¤ー¥µ¥ê¥¢¥à±¿ÍÑ²ñ¼Ò¡×¤òÌÜ»Ø¤¹»ö¶ÈÀïÎ¬¤òÅö¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
TORICO¤Ï¡¢°Å¹æ»ñ»º¤òÃ±½ã¤ËÊÝÍ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥Æー¥¥ó¥°Åù¤Î±¿ÍÑ¼êË¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿³èÍÑ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç°Å¹æ»ñ»º¤ò¼ý±×³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Î»ö¶ÈÍÑ»ñ»º¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢¡Ö²Ô¤°¥È¥ì¥¸¥ã¥êー¡×¤È¤·¤Æ¤ÎPER ·¿¶âÍ»¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢Coincheck Prime¤¬Äó¶¡¤¹¤ëË¡¿Í¸þ¤±¤ÎÍ¥¶ø¾ò·ï¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹Åù¤ÇTORICO¤Î¥¤ー¥µ¥ê¥¢¥à¤Î¼è°ú¡¢ÊÝ´É¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Coincheck Prime¤Ï¡¢Åö¼Ò¿Æ²ñ¼Ò Coincheck Group N.V.»±²¼¤Î°Å¹æ»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò 3iQ Digital Holdings Inc. ¡Ê¢¨1¡Ë¤ª¤è¤Ó¥Îー¥É¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤È¤·¤Æ¥¹¥Æー¥¥ó¥°¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é´ë¶È¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒNext Finance Tech¤ÈÏ¢·È¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ë¡¿Í¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥È¤Î³èÍÑµ¡²ñ¤ÎÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡2026Ç¯2·î¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢3iQ¤Ï¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë2026Ç¯1·î8ÆüÉÕ¤Î³«¼¨¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Coincheck Group N.V.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Ã¢¤·¡¢µ¬À©Åö¶É¤Î¾µÇ§¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ò·ï¤ò½¼Â¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤È¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒTORICO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒTORICO ¤Ï¡¢¡ÖÌ¡²èÁ´´¬¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×Åù¤Î¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Î±¿±Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¨¥ó¥¿¥áIP¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦±¿±Ä¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊ´ë²è¡¦ÈÎÇä»ö¶È¡Ö¥Þ¥ó¥¬Å¸¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤«¤é¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ No.1 ¥¤ー¥µ¥ê¥¢¥à±¿ÍÑ²ñ¼Ò¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥¤ー¥µ¥ê¥¢¥à¥È¥ì¥¸¥ã¥êー»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤ー¥µ¥ê¥¢¥à¤òÊÝÍ¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÑÂ³Åª¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤Ê¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¡Ê±¿ÍÑ±×¡Ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ö²Ô¤°¥È¥ì¥¸¥ã¥êー¡ÊPER·¿¶âÍ»¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Coincheck Prime¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Coincheck Prime¤Ï»ö¶ÈË¡¿Í¤ª¤è¤Óµ¡´ØÅê»ñ²È¸þ¤±¤Ë°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¡¢±¿ÍÑ¤ª¤è¤ÓÊÝ´ÉÅù¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Ë¡¿Í¤Î°Å¹æ»ñ»ºÊÝÍ¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¸ýOTC¼è°ú¡¢¥¹¥Æー¥¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡¢¡ÖCoincheck¥¢¥»¥Ã¥È¥í¥Ã¥¯¡×¡¢¥«¥¹¥È¥Ç¥£¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢1,000Ëü±ßÁêÅö°Ê¾å¤ÎÅö¼ÒÍÂÂ÷»Ä¹â¤òÊÝÍ¤Þ¤¿¤Ï1,000Ëü±ßÁêÅö°Ê¾å¤Î°Å¹æ»ñ»º¤Î¤ª¼è°ú¤ò¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë»ö¶ÈË¡¿Í¤ª¤è¤Óµ¡´ØÅê»ñ²È¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î°Å¹æ»ñ»º¤Î¼è°ú¡¦´ÉÍý¤òÀìÌç¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Coincheck Prime¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://corporate.coincheck.com/prime
¥³¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¸ò´¹¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô7Ç¯Ï¢Â³¹ñÆâNo.1*¤Î¸Ä¿Í¸þ¤±°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¥µー¥Ó¥¹¡ÖCoincheck(https://coincheck.com/ja/)¡×¡¢Ë¡¿Í¤äµ¡´ØÅê»ñ²È¤Î°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¡¦ÊÝ´É¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖCoincheck Prime(https://corporate.coincheck.com/prime)¡×¡¢»ö¶ÈË¡¿Í¸þ¤±¤Ë¥¯¥ê¥×¥È´ØÏ¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖCoincheck Partners(https://corporate.coincheck.com/partners)¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÊÆNASDAQ¾å¾ìCoincheck Group N.V.¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤È¤·¤ÆÆ©ÌÀÀ¡¦¿®ÍêÀ¡¦°ÂÁ´À¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó(https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy)¤ä¥¤ー¥µ¥ê¥¢¥à(https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/eth_jpy)¤Ê¤É¤Î°Å¹æ»ñ»º¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡Ö¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¸ò´¹¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
* ÂÐ¾Ý¡§¹ñÆâ¤Î°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¥¢¥×¥ê ´ü´Ö¡§2019Ç¯1·î～2025Ç¯12·î¡¡¥Çー¥¿¶¨ÎÏ¡§AppTweak
¾¦¹æ¡§¥³¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê±Ñ¸ìÉ½µ¡§Coincheck, Inc.¡Ë
ËÜ¼Ò¡§¢©150-6227 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®1ÈÖ4¹æ¡¡½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æー¥¸ SHIBUYA¥µ¥¤¥É27³¬
ÀßÎ©¡§2012Ç¯8·î28Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ï¡Èø Áï
°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹¶ÈÅÐÏ¿¡§´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹ Âè00014¹æ
¥³¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://corporate.coincheck.com/