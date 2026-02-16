10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Ç¹¥¤¤µ¤ó¤Îº×Åµ¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤À¤é¤±20¡Ù¤¬¡¢µ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¡ª¡¡ËÜÆü2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¤ª¥È¥¯¤ÊÁ°Çä·ôÈ¯Çä¥¹¥¿ー¥È¡ª
¡¡
¤Ë¤ã¤ó¤À¤é¤±20
¡¡Ç¹¥¤¤µ¤ó¤Îº×Åµ¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤À¤é¤±20¡Ù¤¬¡¢4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÅìµþÅÔÎ©»º¶ÈËÇ°×¥»¥ó¥¿ーÂæÅì´Û4³¬¡¦5³¬¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡2016Ç¯¤«¤é¡ÖÇ¤Î¤¤¤Ê¤¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤À¤é¤±¡Ù¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢º£Ç¯¤Ç10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£20²óÌÜ¤ÎÅìµþ³«ºÅ¤Ï¡¢Ëè²ó¹¥É¾¤Î¿Íµ¤´ë²è¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤ò¤³¤á¤Æ20²óµÇ°ÆÃÊÌ´ë²è¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü²ñ¾ì¤¬2¥Õ¥í¥¢¤Ë¡ª
²ñ¾ìµ¬ÌÏ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î1.5¥Õ¥í¥¢¤«¤é2¥Õ¥í¥¢¤Ë¡ª¡¡Ìó3000m2¤Î¥¹¥Úー¥¹¤Ë¡¢Ìó300¤Î½ÐÅ¸¥Öー¥¹¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£°¦Ç¤Î¤¿¤á¤Î¥¥ã¥Ã¥È¥Õー¥É¤äÇÍÑÉÊ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤àÇ»¨²ß¤äÇ¥â¥Áー¥Õ¤Î¿©ÉÊ¡¢ÊÝ¸îÇ¼Ì¿¿Å¸¤ä¾·¤Ç¥³ー¥Êー¡¢¤Ë¤ã¤ó¤À¤é¤±¿À¼Ò¤Ê¤É¡¢Ç¤Å¤¯¤·¤Î¶õ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ë¤ã¤ó¤À¤é¤±19¤Î¾ìÆâ
¡ü°¦ÇÆÃÊÌÂçµ§Åø
º´Ìî»Ô²ìÌÐÊÌÍë¿À¼Ò¤ÎÊ¬¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Ëè²ó²ñ¾ì¤Ë¤ªã«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤À¤é¤±¿À¼Ò¡×¡£º£²ó¤Ï20²óÌÜ³«ºÅµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢»ô¤¤¼çÍÍ¤È°¦Ç¤Î·ò¹¯¤È¤´Â¿¹¬¤òµ§´ê¤¹¤ë½Ë»ì¤ò¿À¿¦¤¬ÁÕ¾å¤¹¤ë¤´µ§Åø¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£»ô¤¤¼çÍÍ¤È°¦Ç¤Î¹¬¤»¤ò¶¦¤Ë¤ªµ§¤ê¤¹¤ë¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¤Ë¤ã¤ó¤À¤é¤±¤Ê¤é¤Ç¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤´µ§Åø¤Ç¤¹¡£ÍÎÁ¿½¹þÀ©¡ÊÀèÃå½ç¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö°¦ÇÆÃÊÌÂçµ§Åø¡×¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://nyandarake.tokyo/20_gokito
°¦ÇÆÃÊÌÂçµ§Åø
¡ü¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Õ¥©¥È¥ª¥Ö¥¸¥§
¤ªµÒÍÍ¤¬»ý»²¤·¤¿¡È¤Ë¤ã¤ó¥Ô¥¯¡É¡Ê°¦Ç¼Ì¿¿¡Ë¤ò¥Üー¥ÉÅ½¤ë¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¨¤ëVol.1¤«¤éÂ³¤¯Ì¾Êª´ë²è¡Ö¤Ë¤ã¤ó¥Ô¥¯¥Üー¥É¡×¡£20²óÌÜ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤À¤é¤±13～19¡Ù¤Î¤Ë¤ã¤ó¥Ô¥¯¥Üー¥É¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡È¤Ë¤ã¤ó¥Ô¥¯¡É³ÆÌó200Ëç¡Ê7²óÊ¬¹ç·×Ìó1,400Ëç¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥©¥È¥ª¥Ö¥¸¥§¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬Å½¤Ã¤¿¡È¤Ë¤ã¤ó¥Ô¥¯¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª
¤Ë¤ã¤ó¥Ô¥¯¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥ª¥Ö¥¸¥§
¡ü³ÆÆüÀèÃå500Ì¾ÍÍ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥¯
Ëè²óÍè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢Éý65cm¤ÎÆÃÂç¥µ¥¤¥º¡ª¡¡¥Ú¥Ã¥È¥±¥¢ÍÑÉÊ¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤Ë¤Þ¤ëÀ½ÌôÍÍÀ©ºî¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤¯¤Æ»È¤¤¾¡¼êÈ´·²¤Î¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°
¡üÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¥×¥í¥°¥é¥à¡ª¡¡Âè3²ó¤ª¾Ð¤¤Ç¥Í¥¿¥é¥¤¥Ö¤â·èÄê
²ñ¾ì5F¤ÎÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Èー¥¯¥·¥çー¡×¡Ö¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¡×¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤À¤é¤±¥é¥¸¥ª¡×¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¤ª¾Ð¤¤Ç¥Í¥¿¥é¥¤¥Ö¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂÀÅÄ¥×¥íÃíÌÜ¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Ç¤Î¥Í¥¿¤Î¤ß¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ë¤ã¤ó¤À¤é¤±¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£
½Ð±é¡§¥Àー¥ê¥ó¥Ï¥Ëー¡¢¥ê¥ó¥´¥´¥ê¥é¡¢¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¡Ê4·î19Æü¤Î¤ß¡Ë
¤Ë¤ã¤ó¤À¤é¤±È¯¡ª¡¡Ç¥Í¥¿¤À¤±¤Î¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö
¤Þ¤¿¡¢¥Èー¥¯¥·¥çー¸å¤Ë¥¹¥Æー¥¸¶áÊÕ¤Ë¤Æ¡¢¤Ë¤ã¤ó¤À¤é¤±¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¤Ó¤¸¤å¤¿¤ó¤È¤Î»£±Æ²ñ¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ²ñ°Ê³°¤Ç¤â¤Ó¤¸¤å¤¿¤ó¤¬²ñ¾ì¤ò»¶ºö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï»£±ÆOK¤Ç¤¹¡£
¸«¤«¤±¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤Ë¤ã¤ó¤À¤é¤±¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¤Ó¤¸¤å¤¿¤ó
¡üÇ¤Î¥Ð¥¹¡õÊÝ¸îÇ¼Ì¿¿Å¸¡õ¥·¥Ë¥¢Ç¥³ー¥Êー
¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤À¤é¤±¡Ù¤ÏÇ¤Î¤¤¤Ê¤¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¾ìÎÙ¤Î²ÖÀî¸Í¸ø±àÆîÂ¦¤ËÊÝ¸îÇ¤¬¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤È½Ð²ñ¤¦¥Ô¥å¥ê¥Ê¡Ö¥Í¥³¤Î¥Ð¥¹¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢¤«¤ï¤¤¤¤Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤À¤é¤±20¡Ù¤Î²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Ï¡¢Ìó200Ëç¤ÎÊÝ¸îÇ¼Ì¿¿¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡ÖÊÝ¸îÇ¼Ì¿¿Å¸¡×¤â³«ºÅ¡£¥·¥Ë¥¢Ç¤Î»ô¤¤¼çÍÍ¤Ë¤ªÌòÎ©¤Á¾ðÊó¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¡Ö¥·¥Ë¥¢Ç¥³ー¥Êー¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤À¤é¤±¡Ù¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥Í¥³¤Î¥Ð¥¹
ÊÝ¸îÇ¼Ì¿¿Å¸
¡ü¹±Îã¤Î»²²Ã·¿´ë²è¤â
Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤ä¡¢À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ºî¤ì¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢²ñ¾ìÆâÀßÃÖ¤Î¤Ë¤ã¤ó¥¯¥¤¥º¥é¥êー¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¥·ー¥ë¤ò½¸¤á¤ë¤Ë¤ã¤ó¥·¥ç¥Ã¥×¤á¤°¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ª´ê¤¤»ö¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡Ö³«±¿¡ª¾·¤ÇÍÍ¤Ë¤ª´ê¤¤¡×Åù¤Î¹±Îã´ë²è¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª¡¡²ñ¾ì»¶ºö¤ËÈè¤ì¤¿¤é¡¢¥¤ー¥È¥¤¥ó¥³ー¥Êー¡¦Ç¤¹¤¤～¤Ä²£Ãú¡õ¤Ë¤ã¤ó¥«¥Õ¥§¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÈè¤ì¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¾¤Ë¤â³Ú¤·¤¤´ë²è½àÈ÷Ãæ¤Ç¤¹¡£
¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ
¥¯¥¤¥º¥é¥êー
³«±¿¡ª¾·¤ÇÍÍ¤Ë¤ª´ê¤¤
¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤À¤é¤±20¡Ù¤Ï¡¢ÅöÆü·ô1,200±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢800±ß¤ÇÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¤ª¥È¥¯¤ÊÁ°Çä·ô¤¬2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éÈ¯Çä³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ç¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¡¢Ç¹¥¤¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë²ñ¾ì¤Ø¤¼¤ÒÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª
¤Ë¤ã¤ó¤À¤é¤±20¡¡ÆÃÀß¥Úー¥¸¡¡https://nyandarake.tokyo/20_special
¤Ë¤ã¤ó¤À¤é¤±¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¡https://nyandarake.tokyo/
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/15720/table/33_1_cf1065d49c24f69f69761ec9be41a5ea.jpg?v=202602161051 ]
2016Ç¯¤«¤éÅìµþ¤ÇÇ¯2²óÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤À¤é¤±¡×¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤âË¡¿Í¤â¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤â´ûÀ½ÉÊ¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤¬½¸¤Þ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÇÍÑÉÊ¡¢»¨²ß¡¢°áÎà¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤Ê¤É¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊÇ´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ÎÅ¸¼¨ÈÎÇä¤ò¤¹¤ë½ÐÅ¸¥Öー¥¹¡¢°¦Ç¼Ì¿¿¤òÅ½¤ë¤Ë¤ã¤ó¥Ô¥¯¥Üー¥É¤äÊÝ¸îÇ¼Ì¿¿Å¸¡¢¥¯¥¤¥º¥é¥êー¤ä¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿´ë²è¤Ê¤É¡¢Ëè²ó²ñ¾ì¤ÏÇ°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï»¨»ï¡ØÊÌºýTV Bros. ¤Ë¤ã¤ó¤À¤é¤±ÆÃ½¸¹æ¡Ù¡ÊÅìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¡£SNS¤äYouTube¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤À¤é¤±¡Ù¤ÏÅìµþ¤Î¤ß¤Ç¤Ê¤¯¡¢2021Ç¯¤ËÂçºå¤Ç¡¢2022Ç¯¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç½é³«ºÅ¡£Ëè²ó¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Ï6·î¤Ë¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤À¤é¤±inÂçºåVol.4¡Ù¡¢7·î¤Ë¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤À¤é¤±inÌ¾¸Å²°Vol.4¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤À¤é¤±¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇ¹¥¤¤µ¤ó¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/15720/table/33_2_60d9c54c50cebb2aec255fe23338d3f1.jpg?v=202602161051 ]
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/15720/table/33_3_1ec2d50c30effea6caccbf34f9703f53.jpg?v=202602161051 ]