¡Ú¿©¤ÎÀìÌç²È¤¬Ç§¤á¤¿¡Û¥ª¥ª¥µ¥«¥Óー¥ë¡ÖÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡£¡×¤¬Âè96²ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Õー¥É¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇºÇ¹â°Ì¡Ø¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤ò¼õ¾Þ
-JAPAN Food Selection-¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡¡¥ª¥ª¥µ¥«¥Óー¥ë¡ÖÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×
¥Æ¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥º¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜÁê³Ú·´Àº²ÚÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»ÔÀî Íµ¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥ª¥ª¥µ¥«¥Óー¥ë¡ÖÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¤¬¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Õー¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ¼çºÅ¤Î¡ÖÂè96²ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Õー¥É¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹â°Ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Õー¥É¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Âè96²ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Õー¥É¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
2Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥×¥í¤¬Ç§¤á¤¿¡ÖÀäÂÐÉ¾²Á¡×
¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Õー¥É¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢2Ëü2,000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿©¤ÎÀìÌç²È¡Ê¥Õー¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ½é¤Î¿©ÉÊÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¥Õー¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î»ñ³Ê¼Ô¤¬ÉÕ¤±¤ëÅÀ¿ô¤Ï¡¢100ÅÀËþÅÀ¤Î¡ÖÀäÂÐÉ¾²Á¡×¤Ç¤¹¡£¥ª¥ª¥µ¥«¥Óー¥ë¡ÖÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡£¡×¤¬º£²ó¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¹âÊö¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¾Ú¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¥Óー¥ë¤Ê¤ó¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¯¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¸¥åー¥·ー¤µ
¥ª¥ª¥µ¥«¥Óー¥ë¡ÖÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×
¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¡ª¤³¤ì¥Óー¥ë¤Ê¤ó¡ª¡©¡×
¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ç¡ª¥Óー¥ë¤ä¤Ç¡ª¥Û¥Ã¥×¤ò¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã»È¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤ä¤Í¤ó¡ªÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡£¡×
¥ª¥ª¥µ¥«¥Óー¥ë¡ÖÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡£¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Óー¥ë¤Î³µÇ°¤òÊ¤¤¹¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤µ¤¬ÆÃÄ§¤ÎJuicy IPA¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¥Óー¥ë¶ì¼ê¤Ç¤âÀäÂÐ°û¤á¤ë¡ªÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡£¡×
¥ª¥ª¥µ¥«¥Óー¥ë¡ÖÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡£¡×
¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡§Juicy IPA
ABV(¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô):5%¡¡IBU(¶ìÌ£ÅÙ¿ô)¡§30
¡Ú¥ª¥ª¥µ¥«¥Óー¥ë¡Û
Èó²ÃÇ®¡¢ÌµßÉ²á¤Ç¾úÂ¤¤·¡¢¹ÚÊì¤òÀ¸¤¤¿¤Þ¤ÞÄó¶¡¤¹¤ë¥ª¥ª¥µ¥«¥Óー¥ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÊ¤ò¹µ¤¨¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¤¡¢ËèÆü°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÎäÂ¢¸ËÉÕ¤¥µー¥Ðー¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¸Ã®¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤òÂçºåÉÜÆâ¸ÂÄê¤ÇÅ¹ÊÞÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿º£¸å¤ÏÃÏ¸µ¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤È¤·¤ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ª¥µ¥«¥Óー¥ë¤òÂÎ¸³¤¹¤ë
- ¤ª¶á¤¯¤Î¥ª¥ª¥µ¥«¥Óー¥ë¼è°·Å¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡¢ª¡Ú°û¤á¤ë¤ªÅ¹¤òÃµ¤¹¡Û(https://beer-craft.com/osaka/place/)
- ¾úÂ¤½êÄ¾Á÷¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê°ìÇÕ¤ò¡£
¢ª¾úÂ¤½êÄ¾±ÄÅ¹¡Ö¥Óー¥ë¤ÈÍÓ¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://beer-lamb.com/)
Æ³Æþ¤´´õË¾¤Î°û¿©Å¹ÍÍ¤Ø
- ½é´üÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤ÆºÇ¹âÉ¾²Á¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ëÆ³Æþ¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡¢ª¡Ú¼è°·Å¹ÊÞÊç½¸¡¦¥µー¥ÐーÀßÃÖ¤Î¤´ÁêÃÌ¡Û(https://beer-craft.com/osaka/server/)
¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥Æ¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥º¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜÁê³Ú·´Àº²ÚÄ®¸÷Âæ1-7 ¤±¤¤¤Ï¤ó¤Ê¥×¥é¥¶9F
TEL¡§0774-66-6994
FAX¡§0774-66-6995
¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë»ö¶ÈÉô¡¡»³²¼Ï©À¸