¥á¥ë¥«¥ê Shops Æâ¤Ë¡ÖLIFEDRINK ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¤¬2026 Ç¯ 2 ·î 9 Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡ª

¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Õ¥É¥ê¥ó¥¯ ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬Ìî Ë®¾¼¡Ë¡Ê°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ 2026 Ç¯ 2 ·î 9 Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥á¥ë¥«¥ê Shops Æâ¤ËÅö¼ÒÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¡ÖLIFEDRINK ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥¹¥È¥¢¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡LIFEDRINK ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÃæ¿´¡¢°Â¿´¤ÎÀèÆ¬¤Ø¡£¡×¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î "¤¤¤Ä¤â"¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë°ûÎÁ¤ä¾¦ÉÊ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥È¥¢³µÍ×
¡¡¥á¥ë¥«¥ê Shops¡ÖLIFEDRINK ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://jp.mercari.com/shops/profile/2JJm2nGQWKxs7Th6X26q3j)¡×
¢£¥á¥ë¥«¥ê Shops ¤È¤Ï
¡¡¥á¥ë¥«¥ê Shops ¤Ï¡¢·î´Ö 2,300 Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡×Æâ¤ÇË¡¿Í¤ä¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤¬¥Í¥Ã ¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ò»ý¤Æ¤ë E ¥³¥Þー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Õ¥É¥ê¥ó¥¯ ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー ²ñ¼Ò³µÍ×(https://www.ld-company.com/)