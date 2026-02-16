AFS¡¢2026Ç¯£³·î¤è¤ê¡ÖÇ¯´ÖÇÉ¸¯¥×¥í¥°¥é¥à¡× »²²Ã¼Ô¤òÊç½¸
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍAFSÆüËÜ¶¨²ñ¤Ï¡¢2026Ç¯3·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢2027Ç¯ÅÙ¡ÊÂè74´ü¡Ë¤ÎAFSÇ¯´ÖÇÉ¸¯¥×¥í¥°¥é¥à»²²Ã´õË¾¼Ô¤Î¼õÉÕ¡Ê¥¨¥ó¥È¥êー¡Ë¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
AFSÇ¯´ÖÇÉ¸¯¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï°ÛÊ¸²½Íý²ò¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿°ì³ØÇ¯´Ö¡ÊÌó10¥ö·î¡Ë¤Î¸ò´¹Î±³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤ÏAFS¥Ñー¥È¥ÊーÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ýー¥È¤Î¤â¤È¡¢¸½ÃÏ¤Î°ìÈÌ²ÈÄí¤ËÂÚºß¤·¤Ê¤¬¤éÃÏ°è¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¤¤¡¢¸½ÃÏ¤Ç½Ð²ñ¤¦Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤È°ã¤¤¤ò¤³¤¨¤ÆÍý²ò¤·¶¨ÎÏ¤·¤¢¤¨¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤«¤é¤Ï1954Ç¯°Ê¹ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£±Ëü£¶Àé¿Í°Ê¾å¤¬Ç¯´ÖÇÉ¸¯¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¡¢À¤³¦¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÏ°è¤Ç°ÛÊ¸²½³Ø½¬¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2027Ç¯ÇÉ¸¯¤È¤Ê¤ëÂè74´ü¤ÎÊç½¸¿Í¿ô¤ÏÌó300¿Í¤Ç¤¹¡£ÇÉ¸¯Àè¤Ï¥¢¥¸¥¢¡¢ÃæÆîÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡¢ËÌÊÆ¤Ê¤É¡¢Ìó30¥õ¹ñ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AFSÇ¯´ÖÇÉ¸¯¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥à»²²ÃÈñ¡Ê145Ëü±ß～250Ëü±ß¡Ë¤òÁ´³Û¡¢¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô»Ù±ç¤¹¤ë¾©³Ø¶â¤¬100¿Í°Ê¾å¤Ë¼õµëÏÈ¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤Û¤«¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤ä¡¢ÆÃÄê¤Î»ñ³Ê¤ä´Ø¿´¤ò³è¤«¤·¤Æ±þÊç¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2027Ç¯ÇÉ¸¯¤ÎÂè74´ü¤è¤ê¡¢Íý·ÏÊ¬Ìî¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÀ¸ÅÌ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¥ê¥¸¥§¥Í¥í¥ó¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦¥¹¥«¥éー¥·¥Ã¥×¡×¤â¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
AFSÇ¯´ÖÇÉ¸¯¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÁª¹Í¤Ï¡¢£¶·î£¶Æü¡¦£·Æü¡ÊAÆüÄø¡Ë¡¢£··î26Æü¡ÊBÆüÄø¡Ë¡¢10·î11Æü¡ÊCÆüÄø¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£AFS¤¬±þÊçÁë¸ý¤È¤Ê¤ë¾©³Ø¶â¤Ï¡¢¸¶Â§¡¢AÆüÄø¤ÈBÆüÄø¤«¤éÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
AFSÇ¯´ÖÇÉ¸¯¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾ÜºÙ¡¢±þÊçÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢AFS¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.afs.or.jp/goabroad/year-programs/
AFS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AFS¤Ï°ÛÊ¸²½³Ø½¬¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¶µ°éÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¸ò´¹Î±³Ø»ö¶È¤ò¼´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ÛÊ¸²½³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÃÎ¼±¤È»×¤¤¤ä¤ê¤ò¤â¤Á¡¢ÎÉ¼±Åª¤ËÈ½ÃÇ¡¦¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤è¤ê¡¡¸øÀµ¡¦¸øÊ¿¡¢Ê¿ÏÂ¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¤³¦¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë ¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥·¥Á¥º¥ó¡ÊActive Global Citizens¡Ë¡×¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍAFSÆüËÜ¶¨²ñ¡¡https://www.afs.or.jp/