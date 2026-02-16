¡Ú¸µºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¡¦ÌðÌîà¢Âç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡ÛÁ´¹ñ¤Î¶Ú¥¸¥¹¥È¥í¥Õ¥£ー´µ¼Ô¤ÎQOL¸þ¾å¤Î¤¿¤áÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡Ê2/16～3/15¡Ë
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍTHANKYOU FUND¡Ê¥µ¥ó¥¥åー¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¡ÎÂçºåÉÜËçÊý»Ô¡¿ÂåÉ½Íý»ö¡§ÌðÌîà¢Âç¡Ê¸µºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¡Ë¡Ï¤Ç¤Ï¡¢ÌðÌîà¢Âç¤µ¤ó¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥´ð¶â¡Ö£³£¹¡Ê¥µ¥ó¥¥åー¡ËÌðÌî´ð¶â¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ´¹ñ¤Î¶Ú¥¸¥¹¥È¥í¥Õ¥£ー´µ¼ÔÍÍ¤ØÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹¤Î¹ØÆþÈñ½õÀ®¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¥½¥Ëー¶ä¹ÔÍÍ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³µÍ×
¡ù¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÀÇÀ©Í¥¶ø¡Ê´óÉí¶â¹µ½ü¡Ë¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡ù
¸µºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¡¦ÌðÌîà¢Âç¤µ¤ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö£³£¹ÌðÌî´ð¶â¡×¤Ï¡¢ÆñÉÂ¡Ö¶Ú¥¸¥¹¥È¥í¥Õ¥£ー¡×¤Î´µ¼ÔÍÍ¤ØÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹¹ØÆþÈñ¤ò½õÀ®¤¹¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢2010Ç¯7·î¤ËÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ð¶âÀßÎ©¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ÌðÌîà¢Âç¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿1¿Í¤Î¶Ú¥¸¥¹¥È¥í¥Õ¥£ー´µ¼ÔÍÍ¤ÎÉÂ±¡¤òË¬Ìä¤·¤¿»þ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¶Ú¥¸¥¹¥È¥í¥Õ¥£ー¡×¤Ï¶ÚÎÏ¤ÎÄã²¼¡¦¹´½Ì¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¸³è¤ËÉ¬Í×¤ÊÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Ç¹â³Û¤È¤Ê¤ê¡¢¸øÈñ½õÀ®¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤Ê¤ª¹â³Û¤Ê¼«¸ÊÉéÃ´¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤â¡¢Ã¯¤«¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×
ÌðÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¶Ú¥¸¥¹¥È¥í¥Õ¥£ー´µ¼Ô¤Ë¼Ö¤¤¤¹¹ØÆþÈñ¤ò½õÀ®¤¹¤ë³èÆ°¡Ö£³£¹ÌðÌî´ð¶â¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¹¤¯´óÉÕ¤òÊç¤ê¡¢´µ¼ÔÍÍ¤ËÄ¾ÀÜ¼Ö¤¤¤¹¤òÆÏ¤±¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£15Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·×87Âæ¡¢Áí³Û35,490,487±ß¤Î¼Ö¤¤¤¹¹ØÆþÈñ¤ò½õÀ®¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê2025Ç¯12·îËö¸½ºß¡Ë¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¶Ú¥¸¥¹¥È¥í¥Õ¥£ー´µ¼ÔÍÍ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡Ö»Ù±ç¤ÎÎØ¡×¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÅÙ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê
¼Ö¤¤¤¹¤Î¹ØÆþ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¸øÈñ½õÀ®À©ÅÙ¡ÊÊäÁõ¶ñÈñ¤Î»Ùµë¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÅÙ½õÀ®¤ò¼õ¤±¤ë¤È¸¶Â§¤È¤·¤Æ6Ç¯´Ö»Ùµë¿½ÀÁ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¿Ê¹ÔÀ¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤Ï¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ÐºÑÅªÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¼Ö¤¤¤¹¤ò¾è¤êÂ³¤±¤¿¤ê¡¢¶ÚÆùÅù¤ÎÊÑ·Á¤Ë¤è¤êÄË¤ß¤äêóáì¤òÈ¼¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼Ö¤¤¤¹¤ò¹¹¿·¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸øÈñ½õÀ®¤Ï¡ÖÀ¸³è¤¹¤ë¾å¤ÇºÇÄã¸ÂÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¡×¤òÈ÷¤¨¤¿¼Ö¤¤¤¹¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤´ËÜ¿Í¤ÎÓÏ¹¥¤ä¼ñÌ£¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶Ú¥¸¥¹¥È¥í¥Õ¥£ー´µ¼ÔÀìÌçÉÂÅï¤òË¬Ìä
´µ¼ÔÍÍÂð¤Ø¤ÎË¬Ìä³èÆ°£±.
´µ¼ÔÍÍÂð¤Ø¤ÎË¬Ìä³èÆ°£².
Îã¤¨¤Ð¡¢¾´ý¤¬¼ñÌ£¤Î¶Ú¥¸¥¹¥È¥í¥Õ¥£ー´µ¼ÔÍÍ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼êÂ¤Î¶ÚÎÏÄã²¼¤Ë¤è¤ê¾´ýÈ×¤Þ¤Ç¶ð¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾º¹ß¡¦¥Æ¥£¥ë¥È¡¦¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿ÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹¤ò´õË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡ÖÀ¸³è¾åÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈµÑ²¼¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¤Ê¤ª¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä¥±ー¥¹¤Ë¤è¤ê½õÀ®¤Î¾õ¶·¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤´ËÜ¿Í¤Î¾É¾õ¤äÀ®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê¼Ö¤¤¤¹¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼«¸Ê»ñ¶â¤Î³ÎÊÝ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡££³£¹ÌðÌî´ð¶â¤Ï¤´ËÜ¿Í¤¬´õË¾¤¹¤ë¼Ö¤¤¤¹¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦·ÐºÑÅª»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î´óÉÕ¤¬¸¶»ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´µ¼ÔÍÍ1¿Í¤Ë¤Ä¤ºÇÂç50Ëü±ß¤Î½õÀ®¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï10¿ÍÊ¬500Ëü±ß¤òÌÜÉ¸¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³µÍ×
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§2/16～3/15
¡¦ÌÜÉ¸¶â³Û¡§500Ëü±ß
¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥È¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹
¡¡https://congrant.com/project/thankytoufund/21298
¡¦ÊÖÎéÉÊ
¡¡£±.¡Ö5,000±ß¡×¥³ー¥¹
¡¡¡¡¡¦ÌðÌîà¢Âç¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸ÉÕ¥µ¥ó¥¯¥¹¥áー¥ë¤òÅÅ»Ò¥áー¥ë¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£².¡Ö10,000±ß¡×¥³ー¥¹
¡¡¡¡¡¦ÌðÌîà¢Âç¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¥ì¥¿ー¡Ê¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÉÕ¡Ë¤òÍ¹Á÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£³.¡Ö30,000±ß¡×¥³ー¥¹
¡¡¡¡¡¦ÌðÌîà¢Âç¤µ¤ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¤¥ó¿§»æ¡Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¥ì¥¿ーÉÕ¡Ë¤òÍ¹Á÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£´.¡Ö50,000±ß¡×¥³ー¥¹
¡¡¡¡¡¦ÌðÌîà¢Âç¤µ¤ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¤¥ó¥Üー¥ë¡Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¥ì¥¿ーÉÕ¡Ë¤òÍ¹Á÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£µ.¡Ö80,000±ß¡×¥³ー¥¹
¡¡¡¡¡¦ÌðÌîà¢Âç¤µ¤ó¤Î¡Ö39ÌðÌî´ð¶â¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊó¹ð²ñ¡Ê10～11·î³«ºÅÍ½Äê¡Ë¡×¤Ë¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¦ÌðÌîà¢Âç¤µ¤ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¤¥ó¿§»æ¡Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¥ì¥¿ーÉÕ¡Ë¤òÍ¹Á÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£¶.¡Ö100,000±ß¡×¥³ー¥¹
¡¡¡¡¡¦ÌðÌîà¢Âç¤µ¤ó¤Î¡Ö39ÌðÌî´ð¶â¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊó¹ð²ñ¡Ê10～11·î³«ºÅÍ½Äê¡Ë¡×¤Ë¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¦ÌðÌîà¢Âç¤µ¤ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¤¥ó¥Üー¥ë¡Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¥ì¥¿ーÉÕ¡Ë¤òÍ¹Á÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£·.¼Ö¤¤¤¹£±ÂæÊ¬½õÀ®¡Ê500,000±ß¡Ë¥³ー¥¹
¡¡¡¡¡¦¤³¤Î¤´´óÉÕ¤Ç£±¿Í¤Î¶Ú¥¸¥¹¥È¥í¥Õ¥£ー´µ¼ÔÍÍ¤òÄ¾ÀÜ»Ù±ç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¦ÌðÌîà¢Âç¤µ¤ó¤Î¡Ö39ÌðÌî´ð¶â¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊó¹ð²ñ¡Ê10～11·î³«ºÅÍ½Äê¡Ë¡×¤Ë¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¦ÌðÌîà¢Âç¤µ¤ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¤¥ó¥Üー¥ë¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¤¥ó¿§»æ¡Ê´óÉÕ¼ÔÌ¾Æþ¤ê¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¥ì¥¿ーÉÕ¡Ë¤òÍ¹Á÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖGIVING for SDGs¡×¤Î³µÍ×
¡ÖGIVING for SDGs sponsored by ¥½¥Ëー¶ä¹Ô¡×¤Ï¡¢¥½¥Ëー¶ä¹Ô¤¬¡ÖGIVING for SDGs¡×¤Ë¶¨»¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È»Ù±ç·¿¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê´óÉÕ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢´óÉÕ·èºÑ¤¢¤¿¤ê9～20%¤ÎÃæ´Ö¥Þー¥¸¥ó¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖGIVING for SDGs¡×¤Ç¤Ï´ë¶È¤¬¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»Ù±ç¤äÃæ´Ö¥Þー¥¸¥ó¤Ë¤¢¤¿¤ëÈñÍÑ¤ò¶¨»¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·èºÑ¼ê¿ôÎÁÎ¨0%¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´óÉÕ¼Ô¤ÎÂçÀÚ¤ÊÁÛ¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤¿´óÉÕ¶â¤ÎÂ¿¤¯¤ò¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î³èÆ°¤Ë½¼Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡GIVING for SDGsÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://congrant.com/jp/corp/sonybank/givingforsdgs.html
¢£¶¨»¿´ë¶È ¥½¥Ëー¶ä¹Ô¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¡ÖGIVING for SDGs sponsored by ¥½¥Ëー¶ä¹Ô¡×¤Ø¤Î¤´»²²Ã¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¡Ö´¶¼Õ¡×¤ÇÌ¤Íè¤ò¾Ð´é¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦³èÆ°ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Î»Ù±ç¤òÄÌ¤·¤Æ¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¤¢¤é¤¿¤Ê¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ®ÃÄÂÎ¤Î³èÆ°¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¼èÁÈ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¶Ú¥¸¥¹¥È¥í¥Õ¥£ー¤Î¤«¤¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Ö¤¤¤¹¤ä°Õ»×ÅÁÃ£ÁõÃÖ¤Î¹ØÆþ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼èÁÈ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¼èÁÈ¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤«¤¿¤¬¤¿¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¡ÊQOL¡Ë¤Î¸þ¾å¤ä¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤³¤È¡ÊWell-being¡Ë¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢SDGsÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¡Ö£³¡¥¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë·ò¹¯¤ÈÊ¡»ã¤ò¡×¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¨»¿´ë¶È¡§¥½¥Ëー¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò
¥½¥Ëー¶ä¹Ô¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸Ä¿Í¤Î¤¿¤á¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¶ä¹Ô¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Õ¥§¥¢¤Ç¤¢¤ë¡×¤³¤È¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢±ßÍÂ¶â¡¢³°²ßÍÂ¶â¡¢Åê»ñ¿®Â÷¡¢½»Âð¥íー¥ó¡¢Visa¥Ç¥Ó¥Ã¥ÈÉÕ¤¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É Sony Bank WALLET ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶âÍ»¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥Ëー¶ä¹Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÈ¯ÁÛ¤È¡¢¥½¥Ëー¥°¥ëー¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²ÄÇ½À¤ò¤Ò¤í¤²¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://sonybank.jp/?cid=cf_gfs049_05
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥»¥¯¥¿ー¤È´ë¶È¸þ¤±¤Ë´óÉÕ·èºÑ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¡Ö´óÉÕDX¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´óÉÕÊç½¸¡¦·èºÑ¡¦CRM¤Ê¤ÉNPO·Ð±Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¡¢Æ³ÆþÃÄÂÎ¤Ï3,000ÃÄÂÎ°Ê¾å¡¢´óÉÕÎ®ÄÌÁí³Û¤Ï100²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶È¡¦½¾¶È°÷¤Î´óÉÕDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë»ö¶È¤âÅ¸³«¤·¡¢Âç´ë¶È¤Î¿ÍÅª»ñËÜ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë³«¼¨¹àÌÜ¤Î²þÁ±¡¦È¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼ÒÌ¾¡Û¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚÂåÉ½¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌòCEO º´Æ£ ÀµÎ´
¡ÚÀßÎ©¡Û2020Ç¯5·î11Æü
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¢©550-0002 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶è¹¾¸ÍËÙ1-22-17 ¹¾¸ÍËÙ¥¤ー¥¹¥È¥Ó¥ë6F
