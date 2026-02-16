JobÁí¸¦¡Ø2026Ç¯ ¶ÐÌ³»þ´Ö³°Ï¢Íí¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ù¤ò¼Â»Ü¡¡6³ä¤¬¼õ¿®¤ò·Ð¸³¡¡µÁÌ³´¶¤ÇÂÐ±þ¤âÉéÃ´¡¡¡ÈÂà¶Ð¸å¤âµÙ¤á¤Ê¤¤¡ÉÀ¼
¡¡Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda¡×(https://doda.jp/)¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÄ´ººµ¡´Ø¡ØJobÁí¸¦¡Ù¤Ï¡¢328¿Í¤Î¼Ò²ñ¿ÍÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö2026Ç¯ ¶ÐÌ³»þ´Ö³°Ï¢Íí¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤¿/Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ä¤½¤Î»þ´ÖÂÓ¡¦ÉÑÅÙ¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤ÎÏ¢Íí¤Ë±þ¤¸¤ë/±þ¤¸¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¶ÈÌ³¤ä¿´ÍýÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¸¢Íø¤ÎÌÀÊ¸²½µÄÏÀ¡Û
¡¡2026Ç¯¤ÏÌó40Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÏ«Æ¯´ð½àË¡²þÀµ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤äµÙÆü¤Ë»Å»ö¤ÎÏ¢ÍíÂÐ±þ¤òµñÈÝ¤Ç¤¤ë¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¸¢Íø¡×¤ÎÌÀÊ¸²½¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï«Æ¯»þ´Ö¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ßºÇÃ»¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ï¤¿¤é¤¯´Ä¶¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë°ìÊý¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ë¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤Î¶ÈÌ³Ï¢Íí¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¶ÈÌ³¤ÎÂ°¿Í²½¤ä¥¹¥Ôー¥É½Å»ë¤Î´·¹Ô¡¢¾å²¼´Ø·¸¤äÉ¾²Á¤ò°Õ¼±¤·¤¿¶õµ¤¤Ê¤É¤«¤é¡¢°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¨¤Ä¤Ä¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤ÎÏ¢Íí¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â±þ¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤ÎÏ¢Íí¤ä¤½¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÂÐ±þ¾õ¶·¡¢¶ÈÌ³¤ä¸Ä¿Í¤Î¿´Íý¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡JobÁí¸¦¤Ç¤Ï328¿Í¤Î¼Ò²ñ¿ÍÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤¿/Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ä¤½¤Î»þ´ÖÂÓ¡¦ÉÑÅÙ¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤ÎÏ¢Íí¤Ë±þ¤¸¤ë/±þ¤¸¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¶ÈÌ³¤ä¿´ÍýÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤·¤¿¡Ö2026Ç¯ ¶ÐÌ³»þ´Ö³°Ï¢Íí¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§¸½ºß½¢¶ÈÃæ¤ÎJobQ Town¡Ê¥¸¥ç¥Ö¥¥åー¥¿¥¦¥ó¡ËÅÐÏ¿¼Ô
Ä´ºº¾ò·ï¡¡¡§Á´¹ñ¡¿ÃË½÷¡¿20~50Âå
Ä´ºº´ü´Ö¡¡¡§2026Ç¯1·î21Æü～1·î26Æü
Í¸ú²óÅú¿ô¡§328¿Í
Ä´ººÊýË¡¡¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡ÚTOPICS¡Û
¡¦Á´ÂÎ¤Î80.2%¤¬¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤Ë¿¦¾ì¤Î¿Í¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¢¤ê¡¡Á÷¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ï¡ÖÊ¿ÆüÌë¡¦Âà¶Ð¸å18~22»þ¡×
¡¦Á´ÂÎ¤Î63.8%¤¬¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤Ë¿¦¾ì¤Î¿Í¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤¿·Ð¸³¤¢¤ê¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÉÔËþ¤¢¤êÇÉ¡×¤Ï48.4%
¡¦¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤ËÏ¢Íí¤¬Íè¤ëÉÑÅÙ¤Ï¡Ö½µ1Æü¡×¤¬ºÇÂ¿¡¡Ï¢Íí¤¬Íè¤ë»þ´Ö¤Ï¡ÖÊ¿ÆüÌë¡¦Âà¶Ð¸å18~22»þ¡×¤¬ºÇÂ¿
¡¦Ï¢Íí¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¾ì¹ç¡Ö°ì»þÅª¤Ë¶ÈÌ³¤¬ÂÚ¤ë¡×¡¡¿´ÍýÅª¤Ë¡Ö¸å¤«¤éÏ¢ÍíÆâÍÆ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤¬ºÇÂ¿
¡¦Ï¢Íí¤Ë±þ¤¸¤¿¾ì¹ç¡Ö¤½¤Î¾ì¤ÇÌäÂê¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¡×¡¡¿´ÍýÅª¤Ë¡ÖµÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤¬ºÇÂ¿
¡Ú¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤¿·Ð¸³¡Û
¡¡²óÅú¼ÔÁ´ÂÎ¤Î328¿Í¤Ë¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤Ë¿¦¾ì¤Î¿Í¤ËÏ¢Íí¡ÊÅÅÏÃ¡¦¥áー¥ë¡¦¥Á¥ã¥Ã¥ÈÅù¡Ë¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¢¤ëÇÉ¡×¤Ï80.2%¤ÇÂçÂ¿¿ô¤òÀê¤á¡¢¡Ö¤Ê¤¤ÇÉ¡×¤Ï19.8%¤Ç¤·¤¿¡£Ï¢Íí¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤¿263¿Í¤Ë¤½¤Î»þ´Ö¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÊ¿ÆüÌë¡¦Âà¶Ð¸å¡Ê18~22»þ¡Ë¡×¤¬ 84.0%¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖµÙÆü¡×¤¬51.7%¡¢¡ÖÊ¿ÆüÁáÄ«¡¦»Ï¶ÈÁ°¡×¤¬45.6%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤ËÏ¢Íí¤¬¤¤¿·Ð¸³¤È¤½¤ÎÉÔËþ¡Û
¡¡²óÅú¼ÔÁ´ÂÎ¤Î328¿Í¤Ë¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤Ë¿¦¾ì¤Î¿Í¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¢¤ëÇÉ¡×¤Ï63.8%¤Ç²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¡¢¡Ö¤¢¤ëÇÉ¡×¤Ï63.8%¤Ç²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¡¢¡Ö¤Ê¤¤ÇÉ¡×¤Ï36.2%¤Ç¤·¤¿¡£Ï¢Íí¤¬Íè¤ë¤È²óÅú¤·¤¿209¿Í¤Ë¡¢Ï¢Íí¤¬Íè¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔËþÍÌµ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¢¤ëÇÉ¡×¤Ï48.4%¤È¤Ê¤ê¡¢ÆâÌõ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤¢¤ë¡×12.0%¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×16.3%¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¤¢¤ë¡×20.1%¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤ËÏ¢Íí¤¬Íè¤ëÉÑÅÙ¤È»þ´Ö¡Û
¡¡¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤ËÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤È²óÅú¤·¤¿209¿Í¤Ë¡¢¤½¤ÎÏ¢Íí¤¬Íè¤ëÉÑÅÙ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö½µ1Æü¡×¤¬45.8%¤ÇºÇÂ¿¤òÀê¤á¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö½µ3Æü¡×¤¬16.5%¡¢¡Ö½µ2Æü¡×¤¬15.4%¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ï¢Íí¤¬Íè¤ë»þ´Ö¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÊ¿ÆüÌë¡¦Âà¶Ð¡Ê18~22»þ¡Ë¡×¤¬ 89.5%¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖµÙÆü¡×¤¬53.1%¡¢¡ÖÊ¿Æü¡Ê¿¼Ìë22»þ°Ê¹ß¡Ë¡×¤¬40.2%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤ÎÏ¢Íí¤Ë±þ¤¸¤ë¥é¥¤¥ó¡Û
¡¡²óÅú¼ÔÁ´ÂÎ¤Î328¿Í¤Ë¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤ÎÏ¢Íí¤Ë±þ¤¸¤ë¥é¥¤¥ó¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥ì¥Ù¥ë7¡§ÅöÆüÃæ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬É¬Í×¤Ê½ÅÍ×°Æ·ï¡×¤¬ 26.2%¤ÇÂ¿¿ô¤òÀê¤á¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥ì¥Ù¥ë6¡§Íâ±Ä¶ÈÆü¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¡×¤¬13.1%¡¢¡Ö¥ì¥Ù¥ë4¡§¥Áー¥à¤äÆ±Î½¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬11.6%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¶ÐÌ³»þ´Ö³°Ï¢Íí¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³±Æ¶Á¡Û
¡¡²óÅú¼ÔÁ´ÂÎ¤Î328¿Í¤Ë¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤ÎÏ¢Íí¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¶ÈÌ³±Æ¶Á¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö°ì»þÅª¤Ë¶ÈÌ³¤¬ÂÚ¤ë¡×¤¬39.0%¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¶ÈÌ³¾å¤ÎÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¡×¤¬32.6%¡¢¡Ö¸åÆüÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤ë¡×¤¬21.6%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ï¢Íí¤Ë±þ¤¸¤ë¾ì¹ç¤Î¶ÈÌ³¾õ¶·¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤½¤Î¾ì¤ÇÌäÂê¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¡×¤¬50.6%¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¶ÈÌ³¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤à¡×¤¬ 47.9%¡¢¡ÖÍâ±Ä¶ÈÆü¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤¬¸º¤ë¡×¤¬29.0%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¶ÐÌ³»þ´Ö³°Ï¢Íí¤Ë¤è¤ë¿´ÍýÅª±Æ¶Á¡Û
¡¡²óÅú¼ÔÁ´ÂÎ¤Î328¿Í¤Ë¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤ÎÏ¢Íí¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¿´ÍýÅª±Æ¶Á¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¸å¤«¤éÏ¢ÍíÆâÍÆ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤¬38.7%¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖµÙ¤à»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤°Â¿´¤¹¤ë¡×¤¬ 34.1%¡¢¡Ö¥ª¥ó¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤¬29.3%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤ÎÏ¢Íí¤Ë±þ¤¸¤ë¾ì¹ç¤Î¿´Íý¾õÂÖ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖµÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È´¶¤¸¤ë¡×¤¬38.1%¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤¬ºï¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤¬ 36.0%¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤¬33.8%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(¢¨1)Ç¯ÂåÊÌ²óÅú¤Ê¤É½¸·×¥Çー¥¿¤Î¾ÜºÙ¤ÏÊÌ»æ¡Ö2026Ç¯ ¶ÐÌ³»þ´Ö³°Ï¢Íí¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº Êó¹ð½ñ¡×¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤(https://job-q.me/articles/16190)
¡Ú²óÅú¼Ô¼«Í³µ½Ò¥³¥á¥ó¥È¡Û
¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤ÎÏ¢Íí¤ËÂÐ¤¹¤ë¶³¦Àþ¤ä¼«¿È¤Î·Ð¸³¥³¥á¥ó¥È¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦»þ´Ö³°¤ËÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤È¡¢ÆâÍÆ¤¬·ÚÈù¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¿´ÍýÅª¤Ë¡ÖÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ä¤¹¤¤
¡¦¼çÇ¤¤¬µÙÆü¤Ç¤âÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ç¡¢ÊÖ¿®¤¬¤Ê¤¤¤ÈÅÅÏÃ¤Þ¤Ç¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇµÙ¤ß¤òËþµÊ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¦»ä¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Ï»äÀ¸³è¤È»Å»ö¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¹Í¤¨¤¬¼Ò°÷¤Î´Ö¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë
¡¦Íè¤Æ¤âÌÀÆüÈ¿±þ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤·¡¢Í¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤ÐÁê¼ê¤ËÁá¤¯²óÅú¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¿ÆÀÚ¤«¤È»×¤¦
¡¦¤³¤Á¤é¤«¤éÏ¢Íí¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢²óÅú¤ÏÌÀÆü¤ÇÂç¾æÉ×¡¢¤È°ìÊ¸Åº¤¨¤Æµ¤¤ò»È¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦ÅÅ¸»OFF¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢µÙ¤ßÌÀ¤±¤Ë¸ÜµÒ¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë
¡¦È½ÃÇ¤Ï¸Ä¿Í¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤è¤Ã¤Ý¤É¤Î¶ÛµÞ°Æ·ï°Ê³°¤ÏÏ¢Íí/ÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤¡¢¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë
¡ÚÄ´ºº¤Þ¤È¤á¡Û
¡¡JobÁí¸¦¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö2026Ç¯ ¶ÐÌ³»þ´Ö³°Ï¢Íí¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ç¤Ï¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤ÎÏ¢Íí¤Ï°ìÉô¤ÎÎã³°Åª¤Ê»ö¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄ´ºº¤Ç¤ÏÁ´ÂÎ¤Î8³ä¤¬¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢6³ä°Ê¾å¤¬Ï¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤«¤é¡¢¶ÈÌ³¤È»äÀ¸³è¤Î¶³¦¤¬Û£Ëæ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÊ¿Æü¤Î¿¼ÌëÂÓ¤äµÙÆü¤Ë¤âÏ¢Íí¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ë¤ÎÍøÊØÀ¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¾õÂÖ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌóÈ¾¿ô¤ÏÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤³¤È¤òÉÔËþ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ï¢Íí¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤½¤Î¾ì¤ÇÌäÂê¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¶ÈÌ³¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÈÌ³¾å¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¸ºß¤·¡¢ÀÕÇ¤´¶¤Ê¤É¤¬¡ÉÂÐ±þ¡É¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤ÎÏ¢Íí¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï¢Íí¤Ë±þ¤¸¤ë´ð½à¤Ï¡¢¡ÖÅöÆüÃæ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬É¬Í×¤Ê½ÅÍ×°Æ·ï¡×¤ä¡ÖÍâ±Ä¶ÈÆü¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ëÆâÍÆ¡×¤Ê¤É¡¢¸Ä¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿´ÍýÌÌ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ÂÐ±þ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡ÖµÁÌ³´¶¡×¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤ä»äÀ¸³è¤¬ºï¤é¤ì¤¿´¶³Ð¡×¤¬À¸¤¸¡¢ÂÐ±þ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡ÖÉÔ°Â´¶¡×¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¡Ö°Â¿´´¶¡×¤ò»ý¤Ä¿Í¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤ÎÏ¢Íí¤Ï¡¢Ï¢Íí¤¹¤ëÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁáµÞ¤ÊÌäÂê²ò·è¤ò¿Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ï¢Íí¤ò¼õ¤±¤ëÁê¼ê¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È»þ´Ö¤òÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤ËÃ¥¤¦¡¢¿´ÍýÅª¤ÊÉé²Ù¤ò¶¯¤¤¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ï¢Íí¤Ï¼ÒÆâ¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒ¤ä¼è°úÀè¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò³°¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¡¢¿¦¼ï¤ä¶È³¦¡¢Ìò¿¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°Û¤Ê¤ë¼ÂÂÖ¤â²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¸¢Íø¡×¤¬À©ÅÙ¤È¤·¤ÆµÄÏÀ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤ËÏ¢Íí¤ò¶Ø»ß¡¦ÍÆÇ§¤¹¤ëÆóÂò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ï¢Íí¤ÎÌÜÅª¤ä¶ÛµÞÅÙ¤ò¶¦Í¤·¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¸Ä¿Í´Ö¤ÎÇÛÎ¸¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ï¢Íí¤äÂÐ±þ¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸Ä¿Í¤ÎÁ±°Õ¤ä¶õµ¤´¶¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥¤¬¤½¤ì¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ä»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤¬¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Ï¤¿¤é¤Êý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡ÖÌÀÆü¤Î¾ï¼±¤ò¡¢¥³¥³¤«¤é¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ë¡ØJobÁí¸¦¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¤òµ¿¤¤¡¢¤Ï¤¿¤é¤Êý¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥ê¥¢¥ë¤ÇÆ©ÌÀÅÙ¤Î¹â¤¤¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Ä¤¬³èÌö¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¡JobÁí¸¦¡¡PRÃ´Åö
¹âÌÚ Íý»Ò¡Ê¤¿¤«¤® ¤ê¤³¡Ë
2020Ç¯¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤ò·Ð¤Æ2022Ç¯¤Ë¿·Â´Æþ¼Ò¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×½êÂ°¸å¡¢2023Ç¯¤Ë¹Êó¤Ø°ÛÆ°¤·"¤Ï¤¿¤é¤¯¼Ò²ñ¿Í"¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é°Õ¼±¤ä¹ÔÆ°¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¸¦µæ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëJobÁí¸¦¤Ë¤ÆÄ´ºº¸¦µæ¤òÃ´Åö¡£JobÁí¸¦¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ò¸Ä¿Í¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤ÈÌ¤Íè¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¼Ò²ñ¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¿¤é¤¯¼Ò²ñ¿Í¤ä½¢³èÀ¸¤ÎÁªÂòµ¡²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë»ö¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
