Åìµþ¤Î¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¡¢Ì¤Íè¤Ø¡£TOKYO CREATIVE SALON presentsTokyo Vintage Fashion Week
Åìµþ¤Î¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¡¢À¤³¦¤Ø¡£
Åìµþ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥µ¥í¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡ÊTokyo Vintage Fashion Week ¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥ªー ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾¾°æÃÒÂ§¡Ë¤Ï¡¢
¡ÖÆüËÜ¤òÀ¤³¦5ÂçÅÔ»Ô¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Î°ì³Ñ¤Ø²¡¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë
TOKYO CREATIVE SALON¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖTokyo Vintage Fashion Week¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Åìµþ¤¬°é¤ó¤Ç¤¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤¬»ý¤Ä²ÁÃÍ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢
¡È¤¤¤Þ¡É¤È¡È¤³¤ì¤«¤é¡É¤Î»ëÅÀ¤ÇºÆÄêµÁ¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Vintage Fashion Show
¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¶¨ÎÏ¸ÅÃåÅ¹¤È¤È¤â¤Ë 2¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
³«ºÅÆü»þ¡§
¡ÖRegular Vintage Fashion Show¡×
3·î13Æü(¶â) 14:00-³«¾ì/ 14:30-¥¹¥¿ー¥È
¡ÖFuture Vintage Fashion Show¡×
3·î14Æü(ÅÚ) 15:00-³«¾ì/ 15:30-¥¹¥¿ー¥È
¾ì½ê¡§¿·½É½»Í§¥Ó¥ë»°³Ñ¹¾ì (¿·½É¶èÀ¾¿·½É2-6-1¿·½É½»Í§¥Ó¥ë)
Æþ¾ì¡§ÌµÎÁ
Stylist¡§¸¶ÅÄ³Ø, eri / Regular Vintage¡¢»°Âð ÍÛ»Ò/ Future Vintage
Direction¡§ÀÆÆ£Î´¾ë¡ÊKuRoKo¡Ë
PR¡§PR01.
Regular Vintage Fashion Show
½éÆü¤È¤Ê¤ë3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤·¤Æ¡ÖRegular Vintage Fashion Show¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£TVFW¼Â¹Ô°Ñ°÷¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¸¶ÅÄ³Ø»á¤È¡¢DEPT COMPANYÂåÉ½¤Ç¤¢¤ê´Ä¶¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëeri»á¤ÎÎ¾Ì¾¤ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Ëµ¯ÍÑ¡£¤¢¤¨¤Æ´õ¾¯¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½Âå¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÆÉ¾²Á¤¬¿Ê¤à¡ÖRegular Vintage¡Ê¥ì¥®¥å¥éー¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¡Ë¡×¤Î¸ÅÃå¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤Ëº¬¤¶¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¤¤Þ¤Î¶õµ¤´¶¤ÈÈþ°Õ¼±¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤Î²ÄÇ½À¤ò¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤È¤¤¤¦É½¸½¤Î¾ì¤ÇÄó¼¨¤¹¤ë¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Future Vintage Fashion Show
2ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡ÖFuture Vintage Fashion Show¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥·¥çー¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢VOGUE¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ä¹¹ðÅù¤ÇÂè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦»°ÂðÍÛ»Ò»á¡£COMME des GARCONS¡¢Yohji Yamamoto¤È¤¤¤Ã¤¿90Ç¯Âå¤Îµ®½Å¤Ê¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤«¤é¡¢Dior Homme¤¬¹ï¤ó¤À»þÂå¤Îµ²±¡¢¤½¤·¤ÆAURALEE¡¢sacai¤Ê¤É¸½Âå¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Þ¤Ç¤ò²£ÃÇ¡£
¿ô½½Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ°Ê¾å¤Ë²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¤Ç¤¢¤í¤¦¡ÖFuture Vintage¡Ê¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¡Ë¡×¤ò¸·Áª¤·¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¶¦ÌÄ¤·¹ç¤¦¥ë¥Ã¥¯¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤È·Ò¤°¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Îºß¤êÊý¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Vintage Market
¹ñÆâ³°¤«¤éÌó100¥Öー¥¹¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò³«ºÅ¡£
´õ¾¯¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤«¤é¡¢Æü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¸ÅÃå¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Þ¤¹¡£
MARKET AREA
JANTIQUES
¼ÂÅ¹ÊÞÌ¤¸ø³«¤ÎÈëÂ¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÆÃÊÌ²òÊü¡ª
ÆüËÜ¤Î¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥·ー¥ó¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢¡ÖÀ»ÃÏ¡×¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¸ÅÃå²°¤¬»²Àï¡ª
Ã±¤Ê¤ë¡Ö¸Å¤¤Éþ¤òÇä¤ëÅ¹¡×¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¿Í¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¤³¤¾¤Ã¤ÆÄÌ¤¦¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢Ì¤¸ø³«¤Î¥¢ー¥«¥¤¥ô¾¦ÉÊ¡×¤òËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÆÃÊÌÈÎÇä¡£ ¥¦¥§¥¢¤«¤é»¨²ß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥ªー¥Êー¤ÎÆâÅÄÀÆ»áÆÈ¼«¤Î¿³Èþ´ã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇã¤¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤´õ¾¯¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤¹¥µ¡¤Ç¤¹¡£
HYSTERIC BOOTLEG
HYSTERIC GLAMOUR¤¬¡¢ZÀ¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦SYUNKI»á¤ò·Þ¤¨¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØHYSTERIC BOOTLEG¡Ù¤¬TVFW¤ËÅÐ¾ì¡ª
¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¸Ø¤ëËÄÂç¤Ê¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ò¡¢SYUNKI»áÆÈ¼«¤Î´¶À¤È²»³ÚÅª»ëÅÀ¤ÇÂçÃÀ¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¼«Ê¬»Ë¾åºÇ¹â¤Î1Ãå¡×¤È½Ð²ñ¤¨¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¥·¥ë¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó¤ä»É½«¤ò»Ü¤»¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë2Ãå¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ò²òÂÎ¡¦ºÆ¹½À®¤·¤¿¥ê¥á¥¤¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢º£²óÆÃÊÌ¤Ë¡Ö¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡ß¸ÅÃå¡×¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤·¤«ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢À¤³¦¤Ë°ìÅÀ¸Â¤ê¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤ò¤¼¤Ò²ñ¾ì¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
BerBerJin YUHODO
1,000±ß¤«¤é100Ëü±ß¤Þ¤Ç¡ª
À¤³¦Ãæ¤Î¥Ç¥Ë¥à¥Õ¥¡¥ó¤¬Á¢Ë¾¤Î´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤ë¸¶½É¤ÎÌ¾Å¹¡ØBerBerJin¡Ù¤«¤éBerBerJin YUHODO¤¬»²Àï¡£BerBerJin·ÏÎóÁ´Å¹ÊÞ¤Î¾¦ÉÊ¤¬ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¹¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦Æ£¸¶Íµ»á¡¢Í·ÊâÆ»Å¹¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦¼¬ÅÄ¹¯²ð»á¤â¿ï»þÍè¾ìÍ½Äê¡£¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤Î¿¿²Á¤ò¸ì¤ê·Ñ¤°Î¾»á¤«¤é¡¢Ä¾ÀÜ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â´üÂÔ¤Ç¤¹¡£
Collection Bank
ºÇ½ªÆü¤Î3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ò¾þ¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢´õ¾¯¤Ê¥Þ¥¹¥¿ー¥Ôー¥¹¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¡£¥³¥ì¥¯¥¿ー¿âÞ·¤Î¡ÖROLEX Submariner Ref.6538¡ÊÄÌ¾Î¥Ü¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸½Âå¥¢ー¥È¥·ー¥ó¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦KYNE¤Ë¤è¤ë¥·¥ë¥¯¥¹¥¯¥êー¥óºîÉÊ¡¢¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥Ç¥Ë¥à¤ÎÄºÅÀ¡ÖLevi¡Æs(R) 501(R) XX¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥ê¥¿¥êー»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¡ÖU.S. ARMY M-1948 SHELL PARKA¡×¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Í½Äê¡£
¢¨½ÐÉÊ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
pigsty
100%¥¢¥á¥ê¥«Çã¤¤ÉÕ¤±¡ª
¥¢¥á¥ê¥«Ä¾ÀÜÇã¤¤ÉÕ¤±¤Î¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤ò¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¡¢¸Å¤ÎÉ¤¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤·¤¿°ïÉÊ¡¢¸½Âå¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°ú¤Î©¤ÆÌò¤È¤·¤Æ¾º²Ú¤¹¤ë°ìÅÀÊª¤Þ¤Ç¡£ »þ¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¸ÅÃå¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿³ÑÅª¤«¤Ä½¼¼Â¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÄó°Æ¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
PITTZZ
¸¶½É¤ÈÀéÂÌ¥öÃ«¤Î´Ö¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢ÆÈ¼«¤Î±Ô¤¤´¶À¤Ç¥»¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÊÂ¤Ö¡¢´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥¿¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëµ¤±Ô¤Î¡ØPITTZZ¡Ù¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤ÉÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÂª¤ï¤ì¤Ê¤¤¼î¶Ì¤Î°ìÅÀÊª¤ËÂçÃíÌÜ¡£ÏÈ¤Ë¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤¤¼«Í³¤Ê¥ß¥¥·¥ó¥°¤òÄó°Æ¤¹¤ëÆ±Å¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢Á¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
FOOD AREA
MEGURU¤ª¤¤¤·¤¤PROJECT
MEGURU¤ª¤¤¤·¤¤PROJECT¤Ï¡¢ÎÁÍý¡¦Î¹·ÏÂç¿©¤¤YouTuber¥í¥·¥¢¥óº´Æ£¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¡¢Éû»ºÊª¤äµ¬³Ê³°ÉÊ¤Ê¤É¤Î¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¿©ºà¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¡¢"¤ª¤¤¤·¤¤"¤ËÊÑ¤¨¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£À¸»º¼Ô¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¡¦À¸³è¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥³ー¥é¤ÎÉû»ºÊª¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ä¡¢È¬¾æÅç»º¤ÎÅç¥ì¥â¥ó¤òÈé¤Þ¤Ç´Ý¤´¤È»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥â¥ó¥µ¥ïー¤òÄó¶¡Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿©ºà¤òÌµÂÌ¤Ê¤¯³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ñ¥¨¥ê¥¢¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª¡ÖÃÏµå¤ËÍ¥¤·¤¤¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸Ø¤é¤·¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¡¢¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¸Þ¥Î¿ÀÀ½ºî½ê¡Ê¥éー¥á¥ó¡Ë
·ÌÎ®¤Î½÷²¦¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¥ä¥Þ¥á¡×¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼Â¤ÏºÎÍñ¸å¤Î¥ä¥Þ¥á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤º¡¢Ç¯´ÖÌó2.5¥È¥ó¤â¤ÎÎÌ¤¬½èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÌó25¡ó¤¬¡Ö¥ä¥Þ¥Ü¥³¡Ê¥ä¥Þ¥á¤Î¤¹¤ê¿È¡Ë¡×¤Ë¡¢Ìó60¡ó¤¬Æ¬¡¦¹ü¡¦¿¬Èø¡¦Èé¤Þ¤Ç»È¤Ã¤¿¥¹ー¥×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ä¤ëÌó15¡ó¤ÎÆâÂ¡¤Ï¡¢¤Þ¤À¿©ÍÑ¤Ë³è¤«¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢»³½÷µû¥éー¥á¥ó¡£¿·½É¤ÎÂç¹ÔÎóÅ¹¡Ø¸Þ¥Î¿ÀÀ½ºî½ê¡Ù¤¬ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤ò¡Ö¤ä¤ß¤Ä¤¡×¤ØÊÑ¤¨¤ë¡¢ÃÏµå¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤°ìÇÕ¤ò¤¼¤Ò¡£
¶âºÚÄâ¡Ê¥éー¥á¥ó¡Ë
À¾²®·¦¤ÎÇîÂ¿¥éー¥á¥óÅ¹¡Ö¶âºÚÄâ¡×¡£¿©ºà¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯»È¤¤ÀÚ¤ë»ÑÀª¤ò¡ÈÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤È¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë°ìÇÕ¤Ï¡¢»×¤ï¤º¥¹ー¥×¤ò°û¤ß´³¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÚ¥Ð¥éÆð¹ü¤«¤é¼è¤ë¥¹ー¥×¤Ï¡¢»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¶Åò¤«¤éÇòÅò¤Ø¤ÈÉ½¾ð¤òÊÑ²½¡£Æ±¤¸ÁÇºà¤Ç¤â¡¢¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¤È¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£½Õ¤Î¡Ö¤Î¤é¤Ü¤¦¡×¤ËÍ®»Ò¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¡¢¤È¤ó¤³¤Ä¤Ë·Ú¤ä¤«¤ÊÍ¾±¤¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â°õ¾ÝÅª¡£Ë¬¤ì¤ë»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢3Æü´Ö¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ë¥åーÇîÂ¿¥éー¥á¥ó¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤ÒºÆË¬¤ò¡Ä¡ª
¤¤¤Ë¤·¤¨¡Ê¾Æ¤²Û»Ò¡õ¥Ý¥¿ー¥¸¥å¡Ë
¡Ö¤¤¤Ë¤·¤¨¡×¤Ï¡¢¡ÈÌô¤ËÂå¤ï¤ë¿©¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¼«Á³¤È¶¦À¸¤¹¤ëÇÀ¶È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ö¤É¤¦ºÏÇÝ¤«¤é¥ï¥¤¥ó¡¢¿©¤Î²Ã¹©¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤ëÀ¸»º¼Ô¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¤ªÌ£Á¹¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±ー¥¤ä¥Ó¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¤Ê¤É¤Î¾Æ¤²Û»Ò¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇÀ²È¤µ¤ó¤ÎÇä¤ì»Ä¤êÌîºÚ¤ò³è¤«¤·¤¿¡Ò¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤ÌîºÚ¤Î¥Ý¥¿ー¥¸¥å¡Ó¤òÄó¶¡Í½Äê¡£¼«Á³ºÏÇÝÂçÆ¦¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ä¥ô¥£ー¥¬¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
±ü¹¾¸Í¿å»º¡ÊµûÎÁÍý¡Ë
Åìµþ¡¦ÀÄÇß»ÔÀ®ÌÚ¤ÎÀ¶Î®¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÍÜ¿£¾ì¡Ú±ü¹¾¸Í¿å»º¡Û¡£À¡¤ó¤À¿å¤ÈÅ°Äì¤·¤¿´ÉÍý¤Î¤â¤È°é¤Ä¤Î¤Ï¡¢Âç·¿¤ÇÀ¸¿©¤â²ÄÇ½¤Ê¥Ö¥é¥ó¥Éµû¡Ö±üÂ¿Ëà¤ä¤Þ¤á¡×¡£ÂåÉ½¤ÎÀ¾ÊýÎ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢IT¶È³¦¤«¤é°ìÅ¾¡¢¿å»º¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£±ü¹¾¸Í¤ÎÀ¶Î®¤Ç°é¤Ã¤¿¤ä¤Þ¤á¤Ï¡¢½¤ß¤¬¤Ê¤¯¿È¤ÎÄù¤Þ¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¡£ËÜÍè¤Ê¤éÆÃÊÌ¤Ê²Á³Ê¤Ë¤Ê¤ë°ìÈø¤ò¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¤·Ú¤µ¤Ç¡£¥×¥í¤¬¾Æ¤¯¥ä¥Þ¥á¤Ï¡¢°ìÌ£¤âÆóÌ£¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª
Tokyo Vintage Fashion Week¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¸¶ÅÄ ³Ø »á / ¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È
ÆüËÜ¤Î¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸»Ô¾ì¤¬À¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò³Î¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Â·¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤¬Íè¥¿ー¥Ã¡ª¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ó¤Ê¤Ë¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÀäÂÐ¤ËÌµ¤¤¤Ï¤º¡£¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤ËÉ¬¤º½Ð²ñ¤¨¤ë¤È»×¤Î¤ÇÀäÂÐ¤ËÍè¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¤·¤«¤â¿·½É¡ª
eri »á / DEPT COMPANY ÂåÉ½¡¦´Ä¶¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È
»ä¤Ï¸ÅÃå¤È¶¦¤Ë°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¸ÅÃå¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
Ä¹¤¯Ãå¤é¤ì¤Æ¤¤¿Éþ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤éÄ¹¤¯Ãå¤é¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Éþ¤â¤É¤Á¤é¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤é¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¸ÅÃå¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥·¥çー¤òÆÃ¤Ë¸«¤Ë¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
JOHNNY »á / THE FLWRS¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤À¸Å¤¤Éþ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤½¤Î»þÂå¤Î¶õµ¤¤ä¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ï¡¢Çä¤ë¡¦Î®¹Ô¤é¤»¤ë¤À¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¤Ê¤¼º£¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Éþ¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢
¥«¥ë¥Á¥ãー¤äÉ½¸½¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤â¡¢²¿¤«»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£²¿¤ò¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤È¼è¤ë¤«¤Ï¤½¤Î¿Í¼¡Âè¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ËÍè¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª
¤È¤ó¤ÀÎÓ Íö »á / ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È
Tokyo Vintage Fashion Week¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÎÁ´ËÆ¤¬¤Þ¤ÀÍ½Â¬¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢½ã¿è¤Ë¡ÖÌÌÇò¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ä¾´¶¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀµÄ¾¡¢»ä¼«¿È¤âÁÛÁü¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âè1²óÌÜ¤Î¡ÖÌÜ·â¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ò°ì½ï¤Ë¸«ÆÏ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
- ¼Â¹Ô°Ñ°÷
³ô¼°²ñ¼ÒCollection Bank¡¦Í¸Â²ñ¼Ò¥Ç¥¶ー¥È¥¹¥Îー¡¦³ô¼°²ñ¼ÒECOMMIT¡¦Free Standard³ô¼°²ñ¼Ò¡¦³ô¼°²ñ¼ÒJAM TRADING¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥ë¥«¥ê¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥ªー¡¦³ô¼°²ñ¼ÒSTAYGOLD¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ó¥¢¥ì¥¤¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥´ー¡¦³ô¼°²ñ¼ÒZOZO
¸ø¼°HP¡§https://tokyovintagefashionweek.com/
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/tokyo_vintage_fashion_week/