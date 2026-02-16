¡Ú¿·µ¡Ç½¡Û¥Îー¥³ー¥É¤Çºî¤ì¤ë¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¡×¤Ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥ÉÇÛÉÛµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã
³ô¼°²ñ¼Òon the bakery¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë¤Ï¡¢¥Îー¥³ー¥É¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¡¦¿ÇÃÇ¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¤ÎÅöÁª·ë²Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤òÇÛÉÛ¤Ç¤¤ë¿·µ¡Ç½¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÁª¸å¤Î°ÆÆâ¤äÆÃÅµ¼õ¤±ÅÏ¤·¤ÎÆ³Àþ¤òÀß·×¤·¤ä¤¹¤¯¤·¡¢»Üºö±¿ÍÑ¤ÎÉé²Ù·Ú¸º¤Ë·Ò¤²¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ªËÜµ¡Ç½¤ÏÍÎÁ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇØ·Ê
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã»Üºö¤Ç¤Ï¡¢ÅöÁª¸å¤Ë¡Ö¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¡×¤ä¡Ö¼õ¼è¥ê¥ó¥¯¡×¤Ê¤É¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Æ±¤¸Åö¤¿¤ê¡ÊÎã¡§500±ßOFF¥¯ー¥Ý¥ó¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅöÁª¼Ô¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥³ー¥É¡¿°Û¤Ê¤ë¥ê¥ó¥¯¤òÇÛÉÛ¤·¤¿¤¤¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¼êºî¶È¤Ç¤ÎÈ¯¹Ô¡¦³ä¤êÅö¤Æ¤¬±¿ÍÑ¾å¤ÎÉé²Ù¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¿·µ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢ÅöÁª·ë²Ì¤ÈÉ³¤Å¤¯·Á¤Ç¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤òÇÛÉÛ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅöÁª¸å¤Î°ÆÆâ¡¦ÆÃÅµ¼õ¤±ÅÏ¤·¤ÎÀß·×¤ò¹Ô¤¤¤ä¤¹¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¿·µ¡Ç½¤Î³µÍ×
1¡ËÅöÁª·ë²Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤òÇÛÉÛ
¥¬¥Á¥ã·ë²Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤òÅÐÏ¿¤·¡¢ÅöÁª»þ¤Ë¥æー¥¶ー¤ØÇÛÉÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ÊÎã¡§Æ±¤¸¡Ö500±ßOFF¡×Åö¤¿¤ê·ë²Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î¥³ー¥É¡¿¥ê¥ó¥¯¤òÅÐÏ¿¤·¤ÆÇÛÉÛ¡Ë¡£
¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤ÎÇÛÉÛ¤ÏON/OFF¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2¡ËCSV¤Ç°ì³ç¥¤¥ó¥Ýー¥È¡¿¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥È¤ËÂÐ±þ
¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤ÏCSV¤Ç¼è¤ê¹þ¤ß¡¦½ñ¤½Ð¤·¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
½èÍý¾õ¶·¤Ï¥¸¥ç¥ÖÍúÎò¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¡¢¼ºÇÔ»þ¤Ï¥¨¥éー¥ì¥Ýー¥È¤Ç¸¶°ø¤òÆÃÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3¡Ë¡Ö¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¥Ñ¥¿ー¥ó¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¡ÊURL¡¿Ê¸»úÎó¤òÁª¤Ù¤ë¡Ë
¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤Ï¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ2¤Ä¤Î·Á¼°¤ÇÇÛÉÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- URL·Á¼°¡§·ë²Ì²èÌÌ¤Ç¥ê¥ó¥¯É½¼¨¤·¡¢¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÆÃÅµ¥Úー¥¸Åù¤ØÍ¶Æ³
- Ê¸»úÎó·Á¼°¡§¥Æ¥¥¹¥ÈÉ½¼¨¤·¡¢¥æー¥¶ー¤¬¥³¥Ôー¤·¤ÆEC¡¿Å¹ÊÞÅù¤ÇÍøÍÑ
URL·Á¼°¤ÈÊ¸»úÎó·Á¼°¤òÆ±°ìCSV¤Çº®ºß¥¤¥ó¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»ÅÍÍ¡¦Ãí°Õ»ö¹à
- ÅÐÏ¿²ÄÇ½¿ô¡§1·ë²Ì¤¢¤¿¤êºÇÂç5Ëü·ï¤Þ¤Ç
- Ì¤ÇÛÉÛ¥³ー¥É¤Î¤ß°ì³çºï½ü¤ËÂÐ±þ¡ÊÇÛÉÛºÑ¤ß¤Ïºï½üÉÔ²Ä¡Ë
- ¸½ºß¡¢°ì³çÃêÁª¡ÊÊ£¿ô²ó¤Þ¤È¤á¤ÆÃêÁª¡Ë¤Ç¤Ï¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥ÉÇÛÉÛ¤ËÈóÂÐ±þ¤Ç¤¹
ÁÛÄê¥æー¥¹¥±ー¥¹Îã
- ÅöÁª¼Ô¤Ë¡Ö¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¡¿°ú´¹¥³ー¥É¡×¤ä¡Ö¼õ¼è¥ê¥ó¥¯¡×¤ò°ÆÆâ¤·¡¢¼¡¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ØÍ¶Æ³
- ¥®¥Õ¥ÈÅù¤Î¡Ö¼õ¼èURL¡×¤òÅöÁª·ë²Ì¤ËÉ³¤Å¤±¤ÆÇÛÉÛ¤·¡¢ÅöÁª¸åÆ³Àþ¤òÀß·×¤·¤ä¤¹¤¯
- ·ë²ÌÊÌ¤Ë°Û¤Ê¤ëÆÃÅµ¥Úー¥¸URL¤ò°ÆÆâ¤·¡¢ÅöÁªÂÎ¸³¤ÎËþÂÅÙ¤ò¸þ¾å
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Òon the bakery¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¥Îー¥³ー¥É¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¡¦¿ÇÃÇ¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://www.lp.croissant.buzz/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ÊÆ³ÆþÁêÃÌ¡¦µ¡Ç½¾ÜºÙ¡Ë
°Ê²¼¤Î¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://lp.croissant.buzz/contact/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Òon the bakery¡¡¹Êó
E-mail¡§satou@onthebakery.co.jp
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Î¸ú²Ì¤ÈÆÃÄ§
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ï¡¢´ë¶È¸þ¤±¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¡¦¿ÇÃÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
¥¬¥Á¥ã¤ä¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¥æー¥¶ー¤ÎËÜ²»¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¡ÖÎ¨¤ÈÎÌ¡×¤ò¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤ÎÆÃÄ§¤ò4¤Ä¤´¾Ò²ð
1.3¤Ä¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼«¼Ò»ÅÍÍ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¡ª
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿ÇÃÇ¡×¡¢³ÎÎ¨¤ä±é½Ð¤ò¼«Í³¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¬¥Á¥ã¡×¡¢¼«¼Ò»ÅÍÍ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥¢¥ó¥±ー¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤Î3¥¿¥¤¥×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò1¤Ä¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇºîÀ®²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ·î¤´¤È¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¡¢¸ø³«ÏÈ¤òÁý¤ä¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆ±»þÅ¸³«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ú²ÌÅª¤Ë±¿ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2.¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥êー¥É³ÍÆÀ¤ò¼Â¸½
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤ò¸ø¼°LINE¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¤ê¡¢X¡¦Instagram¤Î¥Õ¥©¥íー¤òÂ¥¤¹Æ³Àþ¤òÀßÄê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢SNS¾å¤ÎÀÜÅÀ¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿ÇÃÇ¡¦¥¬¥Á¥ã¤ÎÍøÍÑÁ°¤ËÆÈ¼«ÀßÄê¤Î¥Õ¥©ー¥à¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥êー¥É³ÍÆÀ¤ò¡¢¼«Á³¤ÊÆ³Àþ¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
3.¥æー¥¶ー¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¥ì¥Ýー¥Èµ¡Ç½
¥¬¥Á¥ã¤ä¿ÇÃÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ê¤É¡¢¥æー¥¶ー¥Çー¥¿¤ò¥ì¥Ýー¥È¤Ç±ÜÍ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ÇÃÇ¡¦¥¬¥Á¥ã¤ÎÍøÍÑ¼Ô¡×¡Ö¸ø¼°LINE¤ÎÍ§Ã£ÄÉ²Ã¿ô¡×¡ÖSNS¥Õ¥©¥íー¥Úー¥¸¤Ø¤ÎÁ«°Ü¿ô¡×¡Ö³Æ·ë²Ì¡¦ÀßÌä¤ÎÊ¬ÉÛ¿ô¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Çー¥¿¤òÃê½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£CSV¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¤Û¤«ÍøÍÑ¥Çー¥¿¤â5Ê¬¤´¤È¤Ë¼«Æ°¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸ú²Ì¤Î¸«¤¨¤ë²½¤¬²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
4.ºÇÃ»1Æü¤Ç¸ø³«²ÄÇ½¡£¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë»Üºö¤ò¼Â¹Ô
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Î³Æ¼ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¤ï¤º¤«3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇºîÀ®¡¦¸ø³«¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ¥¢¥×¥ê¤Î¼ïÎà¤òÁªÂò
- ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤òÁªÂò
- ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀßÄê¤·¤Æ¸ø³«
ºÇÃ»1Æü¤Ç¥ê¥êー¥¹¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¿¥¤¥à¥êー¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¡£¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤Î¼Â¹Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤ÎÇ¯´ÖÈñÍÑ¤ÏÌó47Ëü±ß¤Û¤É¡£
·î³Û¤Ë¤¹¤ë¤È4Ëü±ß¼å¤«¤é¤È¤¤¤¦¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤Ç¤¹¡£
¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ç¤â¤´°Â¿´¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Òon the bakery¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÁÏ¤ë»ä¤¿¤Á¤¬Ë×Æ¬¤·¤Æ¡¢¼ê¤Ë¤È¤ë¿Í¡¹¤òÌ´Ãæ¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¡¦¿ÇÃÇ¥¢¥×¥ê¤¬Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ï2026Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë1,000¼Ò¤ÎÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò¾ðÊó¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Òon the bakery¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ó¥¶¥Ùー¥«¥êー¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°æ¸Í ÍµºÈ¡Ê¥¤¥É ¥Ò¥í¥ä¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤3-7-1 ¥ªー¥·¥ã¥ó¥²ー¥È¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤8F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÆÈ¼«¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë³«È¯¡¦Äó¶¡¡¢SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç
URL ¡¡ ¡§https://www.onthebakery.co.jp/