ÌÀ¼£Âç³Ø¤Î¥ê¥«¥ì¥ó¥È¶µ°é ¥¹¥Þー¥È¥¥ã¥ê¥¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¡ÖManpowerGroup¥¥ã¥ê¥¢¹½ÃÛ»Ù±ç¥»¥ß¥Êー¡×¤ò³«ºÅ
Áí¹ç¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Þ¥ó¥Ñ¥ïー¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡¦ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ÃÓÅÄ ¶©Ìï¡¢°Ê²¼¥Þ¥ó¥Ñ¥ïー¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ï¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢³ØÄ¹¡§¾åÌîÀµÍº¡Ë¥ê¥Ð¥Æ¥£¥¢¥«¥Ç¥ßー¢¨¹¤Î¥ê¥«¥ì¥ó¥È¶µ°é¡Ö½÷À¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Þー¥È¥¥ã¥ê¥¢¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¡ÖManpowerGroup¥¥ã¥ê¥¢¹½ÃÛ»Ù±ç¥»¥ß¥Êー¡×¤ò³«¹Ö¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ ÌÀ¼£Âç³Ø¥ê¥Ð¥Æ¥£¥¢¥«¥Ç¥ßー
ÌÀ¼£Âç³Ø¥ê¥Ð¥Æ¥£¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø¤ÎÃÎÅªºâ»º¤ò¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë1999Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¸³¶³Ø½¬µòÅÀ¤Ç¤¹¡£¡Ö¶µÍÜ¡¦Ê¸²½¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ê¤É¤Î¹ÖºÂ¤òÅ¸³«¤·¡¢2021Ç¯¤«¤é¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤âÄÉ²Ã¡£¡Ö½÷À¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Þー¥È¥¥ã¥ê¥¢¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ä¡ÖÌÀ¼£Âç³Ø¥×¥ìMBA¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÎÃ»´ü´Ö¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥×¥í¥°¥é¥à¤âÄó¶¡¤·¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤ë¼õ¹ÖÀ¸¤Ë³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¸Ê¼Â¸½¤ÈÇ½ÎÏ¸þ¾å¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙURL¡§https://academy.meiji.jp/
¡ÖManpowerGroup¥¥ã¥ê¥¢¹½ÃÛ»Ù±ç¥»¥ß¥Êー¡× ¼Â»ÜÆâÍÆ¡Ê2026Ç¯2·î3Æü³«ºÅ¡Ë
ÅöÆü¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤Î¸½¾ì¤Ë·È¤ï¤ë¹Ö»Õ2Ì¾¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¹ÖµÁ¤È¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖManpowerGroup¥¥ã¥ê¥¢¹½ÃÛ»Ù±ç¥»¥ß¥Êー¡×³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
¥Þ¥ó¥Ñ¥ïー¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡ÖÍ°ÕµÁ¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¸ÛÍÑ¤Ï¡¢À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢¸ÛÍÑ¤ÎÁÏ½Ð¤ä¿Íºà°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ¯¤¯¿Í¡¹¤¬¿·¤¿¤Ê¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë°ÕÍß¤äµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤ä¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿½÷À¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀ¼£Âç³Ø¡Ö½÷À¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Þー¥È¥¥ã¥ê¥¢¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤ä»Å»öÉüµ¢¤Î»Ù±ç¤òÌÜÅª¤ËÊ¿Æü4¥«·î½¸Ãæ¡Ö´ðÁÃ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³ー¥¹¡×¡¢Ê¿ÆüÌë´Ö¡¦ÅÚÍË6¥«·î½¸Ãæ¡ÖÁí¹ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³ー¥¹¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Á´ÈÌ¤ò¼ÂÁ©Åª¤«¤ÄÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥°¥é¥à¼õ¹ÖÀ¸µÚ¤Ó½¤Î»À¸¤Î¡Ö¾Íè¤ò¼«¤éÁª¤Ö¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
¡¦Å¾¿¦»Ô¾ì¥¬¥¤¥À¥ó¥¹
¡¦¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¤Î½ñ¤Êý¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦¼Áµ¿±þÅú
¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ËÉ¬Í×¤Ê¹Í¤¨Êý¤ä¹ÔÆ°¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÂÁ©À¤ÈÁÐÊý¸þÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐÃÅ¹Ö»Õ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¹Ö»Õ£±. ÅìÆüËÜÅ¾¿¦»Ù±ç»ö¶ÈÉô¡¡À¾»³ ÍÎ»Ò
¹ñ²È»ñ³Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È/»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥éー
¶âÍ»¶È³¦¤ò·Ð¤Æ¡¢1994Ç¯¤è¤ê¿Íºà¾Ò²ð¶È³¦¤Ë¤Æ´ë¶È¸þ¤±¡¦¸Ä¿Í¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½¾»ö¡£¸¦½¤¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÅÐÃÅ¼ÂÀÓ¤âÂ¿¿ô¡£
2018Ç¯¤Ë¥Þ¥ó¥Ñ¥ïー¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤ØÆþ¼Ò¡£
Âç¼ê´ë¶È¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¤ÎºÎÍÑ»Ù±ç¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¶áÇ¯¤ÏºÎÍÑ¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ëÃæ¾®´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ºÎÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤âÃíÎÏ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1,000Ì¾°Ê¾å¤ÎÅ¾¿¦»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹Ö»Õ£². ¥¥ã¥ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°1²Ý¡¡µÈÌî °¦Èþ
¹ñ²È»ñ³Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
2014Ç¯¤Ë¥Þ¥ó¥Ñ¥ïー¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤ØÆþ¼Ò¡£
ÇÉ¸¯»ÙÅ¹¤Ë¤ª¤±¤ëË¡¿Í±Ä¶È¡¢¶ÈÌ³°ÑÂ÷ÉôÌç¤Ç¤Î¿Íºà¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¶ÈÌ³¤ò·Ð¸³¡£
¸½ºß¤Ï¿Íºà¾Ò²ðÉôÌç¤Ë¤Æ¡¢¤Î¤Ù¿ôÉ´Ì¾°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤ª¤è¤ÓÅ¾¿¦¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥ó¥Ñ¥ïー¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ManpowerGroup(R)¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¡Ö¿Íºà¡×¤ÎºÎÍÑ¡¢É¾²Á¡¢°éÀ®¡¢´ÉÍý¤Ë´Ø¤ï¤ëÁí¹ç¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£75Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢À¤³¦70¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç¡¢ManpowerGroup(R)¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎManpower(R)¡¢Experis(R)¡¢Talent Solutions(R)¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÊÑ²½¤¹¤ëÆ¯¤¯À¤³¦¤ÎÁÈ¿¥ÊÑ³×¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ºÇ¤âÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´ë¶È¤È¤·¤ÆÂ¿ÍÍÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ó¥Ñ¥ïー¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë16²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÎÑÍýÅª¤Ê´ë¶È¡×¤Î1¼Ò¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸URL¡§https://www.manpowergroup.jp/