¡Ö¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤ËÜ²»¡×¤ò¤É¤¦ÄÏ¤à¡© µ²±¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¼¡À¤Âå¤ÎÄêÀÄ´ºº¡Ö¥¤¥Þー¥¸¥ç¥ó¡×³èÍÑ¥¦¥§¥Ó¥Êー
À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº²ñ¼Ò¥¤¥×¥½¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÆüËÜ¥ª¥Õ¥£¥¹½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÆâÅÄ½Ó°ì¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë11:00¤è¤ê¡¢ÌµÎÁ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ËË×Æþ¤¹¤ë¥¤¥Þー¥¸¥ç¥ó·¿¥ê¥µー¥Á¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥×¥½¥¹¤ÎÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://resources.ipsos.com/JP-WI-2026-03-05-IUU_EventregistrationLP1.html
¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ËË×Æþ¤¹¤ë¥¤¥Þー¥¸¥ç¥ó·¿¥ê¥µー¥Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AI¤¬¥ê¥µー¥Á¤Ë¤â¿»Æ©¤¹¤ë¸½ºß¡¢¡Ö¤½¤³¤«¤é¤À¤±¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤òËÜÅö¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Î95%¤Î¥Ëー¥º¤Ï¸À¸ì²½¤Ç¤¤Ê¤¤Àøºß¥Ëー¥º¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡Ö¸À¤¦¤³¤È¡×¤È¡Ö¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤À¤±¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¿¿¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¹¥Î¥°¥é¥Õ¥£ー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¤¥×¥½¥¹¤Î¥¤¥Þー¥¸¥ç¥ó·¿¥ê¥µー¥Á¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤Ë¿¼¤¯Æþ¤ê¹þ¤ß¡¢Èà¤é¤Î"ÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ"¸«¤Æ¡¢Èà¤é¤Î¡É·¤¤ÇÊâ¤¤¤Æ¡ÉÂÎ¸³¤·¡¢Èà¤é¤Î"¼ê¤Ç¿¨¤ì¤ë"¤³¤È¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÈ¯¸«¡£´Ñ»¡¤È²ñÏÃ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤À¤±¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¿¼¤¤Íý²ò¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥×¥½¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥Ó¥¸¥Ã¥È¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¥¢¥í¥ó¥°¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥¹¥Î¥°¥é¥Õ¥£ー¡¢¤½¤·¤Æ½¾Íè·¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾¯¤·¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¼êË¡¡ÊLife House¡¢Destination Insight¡¦¡¦¡¦¡Ë¤Ê¤É¡¢ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥¤¥Þー¥¸¥ç¥ó¼êË¡¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¾ÃÈñ¼Ô¤È¤Î¶¦´¶¤Î¾úÀ®¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î³ÍÆÀ¡¢¿·¾¦ÉÊ³«È¯¡¢»ÈÍÑ¼ÂÂÖÍý²ò¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿¥¤¥Þー¥¸¥ç¥ó¤Î³èÍÑÊýË¡¤ò¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤È¤È¤â¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×¤Ë¿¨¤ì¡¢¿¼¤¤Íý²ò¤òÆÀ¤¿¤¤Êý¤ÏÀ§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¦¥§¥Ó¥Êー³µÍ×
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯3·î5Æü¡ÊÌÚÍËÆü¡Ë
»þ´Ö¡§11:00～11:45
·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊGoToWebinar¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
ÂÐ¾Ý¡§Ä´ºº¡¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¿DX¿ä¿ÊÉôÌç¤ÎÊý¤Ê¤É¡¢AI³èÍÑ¤Ë´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó
ÅöÆü¤Î¥¢¥¸¥§¥ó¥À¡ÊÍ½Äê¡Ë
- Ipsos UU ¼«¸Ê¾Ò²ð
- ¥¤¥Þー¥¸¥ç¥ó·¿¥ê¥µー¥Á¤Ï¤Ê¤¼¡¢º£¤Ê¤Î¤«¡©
- ¥¤¥×¥½¥¹¤Î¥¤¥Þー¥¸¥ç¥ó·¿¥ê¥µー¥Á
- ¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£ー
- Q&A
¢¨Æ±¶ÈÂ¾¼ÒÍÍ¡¢¶¥¹ç¤Ë¤¢¤¿¤ë´ë¶ÈÍÍ¤«¤é¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤´»²²Ã¤ò¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
