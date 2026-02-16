³Ê°ÂSIM¡Ö¤æ¤ë¥â¡ª¡×¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¡ª ²ÃÆþ¼ÔÆÃÅµÂè°ìÃÆ¤âÈ¯É½¡ª ÄÌ¿®ÍÆÎÌ50GB¡¢¥¢¥Ã¥×¥íー¥ÉÌµÀ©¸Â¤Ç·î³Û3,080±ß¡ª
¢£¡Ö¤æ¤ë¥â¡ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤æ¤ë¥â¡ª¡×¤Ï¡¢ÄÌ¿®¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢ー¥Ä¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò Çë¸¶¡¡ÃÒÀ²¡Ë¤¬´ë²è¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë³Ê°ÂSIM¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢2026Ç¯2·î6Æü¤è¤ê¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SNS»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Ë¡¢°Â²Á¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤Ù¤¯Àß·×¤·¤¿³Ê°ÂSIM¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¿®²óÀþ¡§docomo²óÀþ¤òÍÑ¤¤¤¿MVNO¤Î²»À¼SIM
ÄÌ¿®ÍÆÎÌ¡§²¼¤ê50GB¡¿¾å¤êÌµÀ©¸Â
·î³ÛÎÁ¶â¡§ÀÇÊÌ 2,800±ß¡ÊÀÇ¹þ 3,080±ß¡Ë
ÆÃÄ§¡§ÄÌ¿®ÍÆÎÌ¤Î50GB¤ÏÁ´¤Æ²¼¤ê¡Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡Ë¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¡¢¾å¤ê¡Ê¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¡Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¥Õ¥êー¤Ë¤è¤êÌµÀ©¸Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£SNS¤Ç¤Î²èÁü¤äÆ°²è¤Î¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄÅù¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÁÐÊý¸þÄÌ¿®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥®¥¬¤Î¾ÃÈñ¤Ï²¼¤ê¤Î¤ß¤ËÍÞ¤¨¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤æ¤ë¤á¤ë¥â¡ª¡×¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¤Ç³Ú¤·¤µËþÅÀ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¤æ¤ë¤á¤ë¥â¡ª¡×¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¤Ë¤è¤ê¡Ö¤æ¤ë¥â¡ª¡×¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³Ê°ÂSIM¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¬Í×¤«¤Ä½½Ê¬¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤æ¤ë¤á¤ë¥â¡ª¡×¤Î³èÆ°¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿·ÀÌó¼ÔÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤·¡¢¸µµ¤¤Ê¿Í¤Ï¤è¤ê¸µµ¤¤Ë¡ª ¸µµ¤¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¾¯¤·¤À¤±¶ì¤·¤ß¤ò¡É¤æ¤ë¤á¤ë¡ª¡É¡Ê²òÊü¤·¤¿¤¤¡Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£·ÀÌó¼ÔÆÃÅµÂè°ìÃÆ¡Ê2·î24Æü¡Ë
¡Ö¤æ¤ë¥â¡ª¡×¤´·ÀÌó¼ÔÍÍ¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¿·½ÉLOFT¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¤æ¤ë¤á¤ë¥â¡ª¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÆ°²è»£±Æ¤¬½ÐÍè¤ëÆÃÅµ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¤æ¤ë¤á¤ëJAM
³«ºÅÆü»þ¡¡2026Ç¯2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë18:00³«¾ì¡¿18:30³«±é
³«ºÅ¾ì½ê¡¡¿·½ÉLOFT
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡Û
ÈÎÇäÃæ¡Êhttps://buzz-ticket.com/e/70hxch0ijd¡Ë
¢¨Æþ¾ì¤Ë¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨Æ°²è»£±ÆÆÃÅµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¡Ö¤æ¤ë¥â¡ª¡×¤´·ÀÌó¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ø¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢ー¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
https://mobilearts.jp/
°Û¶È³¦¤«¤é¤ÎMVNO»ö¶È»²Æþ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç2018Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿ÄÌ¿®¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
SIMÄ´Ã£Àè¤ÎÁªÄê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¹½ÃÛ»Ù±ç¡¢¥µー¥Ó¥¹Àß·×¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò¤â¤Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ë¤è¤êÄã¥³¥¹¥È¤Ç¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ÊMVNO»ö¶È»²Æþ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
