¥Õ¥£¥ë¥àLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥á¥Ã¥·¥åLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー SHISAI¤Ï¡¢ ÈÎÇäÂ¥¿Ê¤ËºÇÅ¬¤ÊÄ¶Çö·¿LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖSlim¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¥Èー¥¿¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÎÓÍ³ÌÀ¡Ë¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÎSHISAI Optoelectronics Co.,Ltd.¡Ê°Ê²¼ SHISAI¡Ë¤Ï¡¢¥¿ー¥Ý¥ê¥ó¡¦ÅÅ¾þ¥Ð¥Êー¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤Î¥¢¥Ê¥í¥°ÈÎÂ¥¥Äー¥ë¤ËÊÑ¤ï¤ë¡¢Ä¶Çö·¿¡¦·ÚÎÌÀß·×¤ÎLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈÎÂ¥ÆâÍÆ¤ò±ÇÁü¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÅ½¤êÂØ¤¨ºî¶È¤äºÆÀ©ºî¤Î¼ê´Ö¤òºï¸º¤·¡¢½ÀÆð¤ÊÈÎÂ¥±¿ÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«È¯ÇØ·Ê― ·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÈÎÂ¥¥Ð¥Êー±¿ÍÑ¤Î²ÝÂê
¾¦¶È»ÜÀß¤äÅ¹ÊÞ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤Ï¸½ºß¤âÂ¿¤¯¤ÎÈÎÂ¥¥Ð¥Êー¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
- ´ü´Ö¤´¤È¤ËÀ©ºî¡¦°õºþ¡¦Å½¤êÂØ¤¨¤¬É¬Í×
- ÆâÍÆÊÑ¹¹¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥³¥¹¥È¤È¹©¿ô¤¬È¯À¸
- ÀÅ»ß²èÃæ¿´¤ÇÁÊµáÎÏ¤Ë¸Â³¦
- Å±µî¡¦ÇÑ´þ¤Ê¤É±¿ÍÑÉé²Ù¤¬Âç¤¤¤
¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥ë¤Ï¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢
¡ÖÈÎÂ¥¥Ð¥Êー¤òLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÍÑÅÓÀßÄê¤Î¤â¤È¡¢
Ä¶Çö·¿LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖSlim¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£À½ÉÊ³µÍ×
À½ÉÊÌ¾
SHISAI¡¡Slim¥Ó¥¸¥ç¥ó
¥Ô¥Ã¥Á¥µ¥¤¥º
1.2mm / 1.5mm / 1.9mm / 2.6mm
¥Ñ¥Í¥ë¥µ¥¤¥º
250¡ß1500£í£í¡Ê¥Ô¥Ã¥Á¥µ¥¤¥º1.9mm¡¢2.6mm¤Î¤ß¡Ë
250¡ß1000£í£í¡¢250¡ß500£í£í
²Á³Ê
¥ªー¥×¥ó
À½ÉÊURL
https://jp.shisai-tech.com/products/slim/
¢£SHISAI Slim¡Ê¥¹¥ê¥à¡Ë¤ÎÆÃÄ§
Ä¶Çö·¿¡¦·ÚÎÌ¤Ç¼è¤êÉÕ¤±¤«¤ó¤¿¤ó
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÏÄ¶Çö·¿¤Ç¡¢ÊÒÌÌ¤Î¸ü¤µ¤Ï¤ï¤º¤«6mm¡¢Î¾ÌÌ¤Ç¤â¸ü¤µ10mm¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿ÊÆ¤¢¤¿¤ê¤Î½ÅÎÌ¤Ï10 kgÌ¤Ëþ¤Ç¡¢ÀßÃÖ¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Í·ïÈñ¤È¹½Â¤¤ÎÊä¶¯¤òºï¸º¤·¡¢¿×Â®¤ÇÊØÍø¤ÊÀßÃÖ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¶¹âÀººÙ¥Ô¥¯¥»¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤è¤ëÁ¯ÌÀ¤ÊHD¥Ç¥£¥Æー¥ë
1.2-1.9mm¤Î¥Ô¥¯¥»¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤òºÎÍÑ¤·¡¢ºÙ¤«¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê»ëÄ°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹âµ±ÅÙ
Àè¿ÊÅª¤ÊMIP¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¤¿¹âµ±ÅÙLED¥é¥ó¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢1500-2000 cd/m²¤È¤¤¤¦°õ¾ÝÅª¤Êµ±ÅÙ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤Þ¤¿¤ÏÈ¾²°³°´Ä¶¤òÌä¤ï¤º¡¢Á¯¤ä¤«¤Ç¿§ºÌË¤«¤Ç¡¢ºÝÎ©¤Ã¤¿±ÇÁü¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
GOBÊÝ¸î
GOB¡ÊGlue on Board¡Ëµ»½Ñ¤Ë¤è¤êÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ï¡¢¾×·â¤Ë¶¯¤¯¡¢¼è¤ê°·¤¤¡¢ÀßÃÖ¡¢Æü¾ï»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ëÂ»½ý¤«¤éÉ½ÌÌ¤ò¼é¤ê¡¢Ä¹´üÅª¤Ê°ÂÄê¤·¤¿»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ë¤è¤ë´ÊÃ±´ÉÍý
¹âÀÇ½TN65À©¸æ¥«ー¥É¤òÁõÈ÷¤·¡¢Wi-Fi¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥È¥íー¥ëµ¡Ç½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯·ÐÍ³¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥ê¥âー¥È¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë´ÉÍý¤ª¤è¤Ó¹¹¿·¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±¿ÍÑ¤Î½ÀÆðÀ¤È´ÉÍý¸úÎ¨¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼ç¤ÊÍøÍÑ¥·ー¥ó
¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢
¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥È¥¢
¾®ÇäÅ¹
¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È
¢£ISE2026½ÐÅ¸¡ÖSHISAI¡×¥Öー¥¹¾Ò²ð
¥Öー¥¹Á´ÂÎ
¥á¥Ã¥·¥åLED¥Ó¥¸¥ç¥ó Riddle 3.9
²°³°¥á¥Ã¥·¥åLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¡Riddle Pro 3.9
Î¾ÌÌ¥á¥Ã¥·¥åLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¡Riddle D 3.9
¥·¥çー¥ëー¥à¡ÊÅìµþ¡¦Âçºå¡ËÀ½ÉÊ¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¥·¥çー¥ëー¥à
ÉÍ¾¾Ä®LED¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÊSHISAI JAPAN¡Ë¥·¥çー¥ëー¥à
ÉÍ¾¾Ä®LED¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¸¥ª
¢©105-0013
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÉÍ¾¾Ä®°ìÃúÌÜ22ÈÖ5¹æ KDXÉÍ¾¾Ä®¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë1F
ÂçºåLED¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¸¥ª
¢©541-0056
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èµ×ÂÀÏºÄ®2-5-31 ´ØÅÅÉÔÆ°»ºÁ¥¾ì¥Ó¥ë8F
ÂçºåLED¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¸¥ª¡¡¥·¥çー¥ëー¥à
²ñ¼Ò³µÍ×
