¡ÖÁ´¹ñÇß¼ò¤Þ¤Ä¤êin¿å¸Í2026¡×Çß¤Þ¤Ä¤ê¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¿å¸Í¡¦¾ïÈØ¿À¼Ò¤Ç³«ºÅ¡ª¤ª²Ö¸«¤ÈÇß¼ò¤ò³Ú¤·¤àÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¡£
Á´¹ñÇß¼ò¤Þ¤Ä¤êin¿å¸Í
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://umeshu-matsuri.jp/mito/
Á´¹ñÇß¼ò¤Þ¤Ä¤êin¿å¸Í¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø
Á´¹ñ¤ÎÇß¼ò120¼ïÎà¤«¤é°û¤ßÈæ¤Ù
¿å¸Í ¾ïÈØ¿À¼Ò
°ñ¾ë¸© ¿å¸Í ¾ïÈØ¿À¼Ò ¶Æâ ¤Ë¤Æ¡ÖÁ´¹ñÇß¼ò¤Þ¤Ä¤êin¿å¸Í2026¡×³«ºÅ
ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¼òÂ¢¤¬¤Ä¤¯¤ëÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¡ÖÇß¼ò¡×120¼ïÎà°Ê¾å¤«¤é30Ê¬´Ö¹¥¤¤Ê¤À¤±°û¤ßÈæ¤Ù¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¹ØÆþ¤·¤Æ¼«Âð¤Ç¤âÇß¼ò¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´õ¾¯¤ÊàÜº×Çß¼ò¤ÎÍÎÁ»î°û&¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¾Êª¡ÖÇß¼ò¥Óー¥ë¡×¤Ê¤É¿·´¶³Ð¥É¥ê¥ó¥¯ÈÎÇä¤ä¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤Ê¤É¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤´¾Ò²ð¡Û
1.Á´¹ñ¤ÎÇß¼ò120¼ï°Ê¾å¤«¤é30Ê¬´Ö¹¥¤¤Ê¤À¤±¡Ö°û¤ßÈæ¤Ù¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
Á´¹ñ¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÇß¼ò¤ò30Ê¬´Ö¤ª¹¥¤¤Ê¤À¤±°û¤ßÈæ¤Ù¡ªÆüËÜ¼ò¤ÎÇß¼ò¤ä¡¢¥Ö¥é¥ó¥Çー»Å¹þ¤ß¤ÎÇß¼ò¡¢¤«¤Ü¤¹¤äÍ®»Ò¤Î´»µÌ·Ï¡¢¥Þ¥ó¥´ー¤äÅí¡¢¥ê¥ó¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿Çß¼ò¤«¤é¹ÈÃã¤äÎÐÃã¤ÎÇß¼ò¤Þ¤Ç¡£
¼òÂ¢¤µ¤ó¤¬¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£
°û¤ßÈæ¤Ù²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò
Á´¹ñ¤ÎÇß¼ò120¼ïÎà¤«¤é°û¤ßÈæ¤Ù¤¬³Ú¤·¤á¤ë
2.Â¨Çä²ñ¾ì¤â120¼ï°Ê¾å¡ª¼«Âð¤Ç¤â¡ÖÇß¼ò¡×¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
°û¤ßÈæ¤Ù²ñ¾ì¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¡ÖÇß¼ò¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢Â¨Çä²ñ¾ì¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´¼«Âð¤ÇÃº»À³ä¤ê¤ä¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ª¹¥¤ß¤Î°û¤ßÊý¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£¶áÎÙ¤Ç¤Ï¼ê¤ËÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¤Çß¼ò¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÅÚ»º¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Â¨Çä²ñ¾ì¤â120¼ïÎà°Ê¾å¡ª¤ªÅÚ»º¤Ë¤¼¤Ò¡ª
3.¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ÖàÜº×Çß¼ò¡×ÍÎÁ»î°û¡õ¥Ü¥È¥ë¸ÂÄêÈÎÇä
Æî¹âÇß¤ÎºÇ¹âµéÅ¬½ÏÇß¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢½ãÊÆÂç¶ã¾ú Ëá¤Æó³ä»°Ê¬¤Ç»Å¹þ¤ó¤À¡ÖàÜº×Çß¼ò¡×¡£
³ô¼°²ñ¼Ò àÜº×¤È°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÇß¼ò¸¦µæ²ñ¤¬¼ê³Ý¤±¤ëËÜ³ÊÇß¼ò¤Ç¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¾ì¤Ç¤Î¤ßÌ£¤ï¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê¼ò¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÇß¼ò¤Þ¤Ä¤ê¡É¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾å¼Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
àÜº×Çß¼ò
àÜº×Çß¼ò¥Öー¥¹¤ÎÆø¤ï¤¤
¢¨ÍÎÁ»î°û¡¢¥Ü¥È¥ëÈÎÇä¶¦¤Ë¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¤¹ØÆþÊýË¡¤Ï¸åÆü¡¢Çß¼ò¤Þ¤Ä¤ê¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¦³Æ¼ïSNS¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
4.¡ÖÁ´¹ñÇß¼òÉÊÉ¾²ñ2025¡×¶â¾Þ¼õ¾ÞÇß¼ò¤ÈÎÁÍý¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å
¡ÖÁ´¹ñÇß¼òÉÊÉ¾²ñ2025¡×¶â¾Þ¼õ¾ÞÇß¼ò¤È¤½¤ì¤Ë¹ç¤¦ÎÁÍý¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Çß¼ò¤Þ¤Ä¤êÌ¾Êª¡ÖÇß¼ò¥Óー¥ë¡×¤äÂç¿Í¤ÎìÔÂô¥Ç¥¶ー¥È¡Ö¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¡ßÇß¼ò¡×¤Ê¤É¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñÇß¼ò¤Þ¤Ä¤êin¿å¸Í2025 ¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー
¿·´¶³Ð¥É¥ê¥ó¥¯Çß¼ò¥Óー¥ë¤Ê¤É
µ¤Ê¬¤¬¥¢¥¬¤ë¡ªÇß¼ò¤Þ¤Ä¤ê¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
Çß¼ò¤Þ¤Ä¤ê²ñ¾ì¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¡£Â¨Çä²ñ¾ì¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Çß¼ò¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¤´¼«Âð¤ÇÇß¼ò¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¿¥ó¥Ö¥éー¤ä¥·¥ç¥Ã¥È¥°¥é¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñÇß¼òÉÊÉ¾²ñ2025µÇ°T¥·¥ã¥Ä¤â¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÏÇß¼ò¤Þ¤Ä¤ê²ñ¾ì¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
#¤¦¤á¤·¤åµ¤Ê¬ ¤Ç¤ªº×¤ê¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¢£¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°
Çß¼òÂ¨Çä²ñ¾ì¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Çß¼ò¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¸ü¼ê¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿À¸ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ïÎà¡§Á´4¼ïÎà¡Ê¥«¥éー2¼ï¡¢Çò¹õ2¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ¼ï2,200±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥¿¥ó¥Ö¥éー(310ml)
²Æ¤Ï¥í¥Ã¥¯¡¢Åß¤Ï¤ªÅò³ä¤ê¤Ê¤É¥ªー¥ë¥·ー¥º¥ó¤Ä¤«¤¨¤ëÊÝÎä¡¦ÊÝ²¹¥¿¥ó¥Ö¥éー¤Ç¤¹¡£
¼ïÎà¡§Á´2¼ïÎà(¥Ô¥ó¥¯¡¦¥°¥êー¥ó)
²Á³Ê¡§³Æ¼ï3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥·¥ç¥Ã¥È¥°¥é¥¹(50ml)
Çß¼ò¤Þ¤Ä¤ê¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¥°¥é¥¹¡£
¼ïÎà¡§Á´2¼ïÎà(ÄÌ¾ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦2026Ç¯¥Ç¥¶¥¤¥ó)
²Á³Ê¡§800±ß(ÀÇ¹þ)
¢£Á´¹ñÇß¼òÉÊÉ¾²ñ2025 T¥·¥ã¥Ä
ÇØÌÌ¤Ë¡ÖÁ´¹ñÇß¼òÉÊÉ¾²ñ2025¡×¶â¾Þ¼õ¾ÞÇß¼ò¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿µÇ°T¥·¥ã¥Ä¤Ç¤¹¡£
¼ï¡¡Îà¡§Á´1¼ïÎà
¥µ¥¤¥º¡§L¡¦XL
²Á¡¡³Ê¡§³Æ¼ï3,300±ß(ÀÇ¹þ)
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=Xkhm8zXWqag ]
¡üÁ°Çä¥Á¥±¥Ã¥È¡§1,400±ß¡¿30Ê¬¡ÊÈÎÇä´ü´Ö¡§3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡Ë
¡ü¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ñ¥¹¡§1,900±ß¡¿30Ê¬¡ÊÅÚÆü¤Î¤ß¡¦ÅöÆüÈÎÇä¤Ê¤·¡Ë
¡Ú¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ñ¥¹»þ´ÖÏÈ¡Û
3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë£±.10:00～12:00 £².12:00～14:00 £³.14:00～16:00
3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë£±.10:00～12:00 £².12:00～14:00 £³.14:00～15:00
¡üÅöÆü¥Á¥±¥Ã¥È¡§1,600±ß¡¿30Ê¬
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://umeshu-matsuri.jp/mito/
Á´¹ñÇß¼ò¤Þ¤Ä¤êin¿å¸Í¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø
¿å¸Í´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê
¿å¸Í»ÔµÜÄ®1-1-1¡¡JR¿å¸Í±Ø²þ»¥¸ýÏÆ
https://mitokoumon.com/about/tourist_information_center/
³«ºÅÆü»þ
3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～16:00
3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～16:00
3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～15:00
¿å¸Í ¾ïÈØ¿À¼Ò
¢£³«ºÅ¾ì½ê
¡Ö¾ïÈØ¿À¼Ò¡×¶Æâ(¿å¸ÍÐó³Ú±àÎÙÀÜ) °ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¾ïÈØÄ®1ÃúÌÜ3-1
ºÇ´ó¤ê±Ø¡§Ðó³Ú±à(Î×»þ)±Ø¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬¡¦JR¿å¸Í±Ø¤è¤ê¥¿¥¯¥·ー¤Ç10Ê¬
¼¯ÅçÎ×³¤Å´Æ»ÂçÀö¼¯ÅçÀþ ¿å¸Í±Ø
´ØÅìÅ´Æ»¥Ð¥¹ (¿å¸Í±ØËÌ¸ýÈ¯Ãå) Ðó³Ú±àÄäÎ±½ê
°ñ¾ë¸òÄÌ¥Ð¥¹ (¿å¸Í±ØËÌ¸ýÈ¯Ãå) Ðó³Ú±à¡¦¾ïÈØ¿À¼ÒÁ°ÄäÎ±½ê
URL¡§http://www.komonsan.jp/
¡ã¿å¸Í¡¦¾ïÈØ¿À¼Ò¡ä
¾ïÈØ¿À¼Ò¤Ï¡¢¿å¸ÍÈÍ¤æ¤«¤ê¤ÎÆÁÀî¸÷Óû¡¦ÀÆ¾¼¤òã«¤ë¿å¸Í»Ô¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¿À¼Ò¡£
ÎÙÀÜ¤¹¤ëÐó³Ú±à¤Ï¡ÖÆüËÜ»°Ì¾±à¡×¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¯¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î·Ê´Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¡¡¡¡ºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÇß¼ò¸¦µæ²ñ
¢£¶¨¡¡¡¡ÎÏ¡§¾ïÈØ¿À¼Ò
¢£¶¦¡¡¡¡ºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¿å¸Í´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¶¨²ñ
¢£¸å¡¡¡¡±ç¡§°ñ¾ë¸©¡¦¿å¸Í»Ô
°û¼ò±¿Å¾¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ª¤ä¤á²¼¤µ¤¤¡£20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Î°û¼ò¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂçÊç½¸¡Û
170Ì¾Êç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ê¿Í¿ô¤¬½¸¤Þ¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ÀèÃå½ç¡Ë
¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï¤³¤Á¤é :
https://ws.formzu.net/fgen/S510788624/
¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥à¤Ø°ÜÆ°
°ì½ï¤Ë¡ÖÇß¼ò¤Þ¤Ä¤ê¡×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÇß¼ò¸¦µæ²ñ¡Ê±¿±Ä»öÌ³¶É¡Ë
¢£ÅÅÏÃ¡§03-6228-1183
¢£Mail¡§ info@umeshu-sg.jp
