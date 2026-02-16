¡ÖÁ´¹ñÇß¼ò¤Þ¤Ä¤êin¿å¸Í2026¡×Çß¤Þ¤Ä¤ê¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¿å¸Í¡¦¾ïÈØ¿À¼Ò¤Ç³«ºÅ¡ª¤ª²Ö¸«¤ÈÇß¼ò¤ò³Ú¤·¤àÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤­¤ò¡£

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´15Ëç)

°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÇß¼ò¸¦µæ²ñ

Á´¹ñÇß¼ò¤Þ¤Ä¤êin¿å¸Í

¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://umeshu-matsuri.jp/mito/
Á´¹ñÇß¼ò¤Þ¤Ä¤êin¿å¸Í¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø



Á´¹ñ¤ÎÇß¼ò120¼ïÎà¤«¤é°û¤ßÈæ¤Ù


¿å¸Í ¾ïÈØ¿À¼Ò

°ñ¾ë¸© ¿å¸Í ¾ïÈØ¿À¼Ò ¶­Æâ ¤Ë¤Æ¡ÖÁ´¹ñÇß¼ò¤Þ¤Ä¤êin¿å¸Í2026¡×³«ºÅ


ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¼òÂ¢¤¬¤Ä¤¯¤ëÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¡ÖÇß¼ò¡×120¼ïÎà°Ê¾å¤«¤é30Ê¬´Ö¹¥¤­¤Ê¤À¤±°û¤ßÈæ¤Ù¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¹ØÆþ¤·¤Æ¼«Âð¤Ç¤âÇß¼ò¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´õ¾¯¤ÊàÜº×Çß¼ò¤ÎÍ­ÎÁ»î°û&¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¾Êª¡ÖÇß¼ò¥Óー¥ë¡×¤Ê¤É¿·´¶³Ð¥É¥ê¥ó¥¯ÈÎÇä¤ä¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤Ê¤É¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹



¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤´¾Ò²ð¡Û



1.Á´¹ñ¤ÎÇß¼ò120¼ï°Ê¾å¤«¤é30Ê¬´Ö¹¥¤­¤Ê¤À¤±¡Ö°û¤ßÈæ¤Ù¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª


Á´¹ñ¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÇß¼ò¤ò30Ê¬´Ö¤ª¹¥¤­¤Ê¤À¤±°û¤ßÈæ¤Ù¡ªÆüËÜ¼ò¤ÎÇß¼ò¤ä¡¢¥Ö¥é¥ó¥Çー»Å¹þ¤ß¤ÎÇß¼ò¡¢¤«¤Ü¤¹¤äÍ®»Ò¤Î´»µÌ·Ï¡¢¥Þ¥ó¥´ー¤äÅí¡¢¥ê¥ó¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿Çß¼ò¤«¤é¹ÈÃã¤äÎÐÃã¤ÎÇß¼ò¤Þ¤Ç¡£


¼òÂ¢¤µ¤ó¤¬¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£



°û¤ßÈæ¤Ù²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò


Á´¹ñ¤ÎÇß¼ò120¼ïÎà¤«¤é°û¤ßÈæ¤Ù¤¬³Ú¤·¤á¤ë

2.Â¨Çä²ñ¾ì¤â120¼ï°Ê¾å¡ª¼«Âð¤Ç¤â¡ÖÇß¼ò¡×¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª


°û¤ßÈæ¤Ù²ñ¾ì¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¡ÖÇß¼ò¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢Â¨Çä²ñ¾ì¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´¼«Âð¤ÇÃº»À³ä¤ê¤ä¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ª¹¥¤ß¤Î°û¤ßÊý¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£¶áÎÙ¤Ç¤Ï¼ê¤ËÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¤Çß¼ò¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÅÚ»º¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£



Â¨Çä²ñ¾ì¤â120¼ïÎà°Ê¾å¡ª¤ªÅÚ»º¤Ë¤¼¤Ò¡ª


3.¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ÖàÜº×Çß¼ò¡×Í­ÎÁ»î°û¡õ¥Ü¥È¥ë¸ÂÄêÈÎÇä


Æî¹âÇß¤ÎºÇ¹âµéÅ¬½ÏÇß¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢½ãÊÆÂç¶ã¾ú Ëá¤­Æó³ä»°Ê¬¤Ç»Å¹þ¤ó¤À¡ÖàÜº×Çß¼ò¡×¡£
³ô¼°²ñ¼Ò àÜº×¤È°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÇß¼ò¸¦µæ²ñ¤¬¼ê³Ý¤±¤ëËÜ³ÊÇß¼ò¤Ç¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¾ì¤Ç¤Î¤ßÌ£¤ï¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê¼ò¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¡ÈÇß¼ò¤Þ¤Ä¤ê¡É¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾å¼Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£



àÜº×Çß¼ò


àÜº×Çß¼ò¥Öー¥¹¤ÎÆø¤ï¤¤

¢¨Í­ÎÁ»î°û¡¢¥Ü¥È¥ëÈÎÇä¶¦¤Ë¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¾Ü¤·¤¤¹ØÆþÊýË¡¤Ï¸åÆü¡¢Çß¼ò¤Þ¤Ä¤ê¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¦³Æ¼ïSNS¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



4.¡ÖÁ´¹ñÇß¼òÉÊÉ¾²ñ2025¡×¶â¾Þ¼õ¾ÞÇß¼ò¤ÈÎÁÍý¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å


¡ÖÁ´¹ñÇß¼òÉÊÉ¾²ñ2025¡×¶â¾Þ¼õ¾ÞÇß¼ò¤È¤½¤ì¤Ë¹ç¤¦ÎÁÍý¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Çß¼ò¤Þ¤Ä¤êÌ¾Êª¡ÖÇß¼ò¥Óー¥ë¡×¤äÂç¿Í¤ÎìÔÂô¥Ç¥¶ー¥È¡Ö¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¡ßÇß¼ò¡×¤Ê¤É¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£



Á´¹ñÇß¼ò¤Þ¤Ä¤êin¿å¸Í2025 ¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー


¿·´¶³Ð¥É¥ê¥ó¥¯Çß¼ò¥Óー¥ë¤Ê¤É

µ¤Ê¬¤¬¥¢¥¬¤ë¡ªÇß¼ò¤Þ¤Ä¤ê¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º


Çß¼ò¤Þ¤Ä¤ê²ñ¾ì¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¡£Â¨Çä²ñ¾ì¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Çß¼ò¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¤´¼«Âð¤ÇÇß¼ò¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¿¥ó¥Ö¥éー¤ä¥·¥ç¥Ã¥È¥°¥é¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñÇß¼òÉÊÉ¾²ñ2025µ­Ç°T¥·¥ã¥Ä¤â¡£



¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÏÇß¼ò¤Þ¤Ä¤ê²ñ¾ì¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª


#¤¦¤á¤·¤åµ¤Ê¬ ¤Ç¤ªº×¤ê¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª

¢£¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°
Çß¼òÂ¨Çä²ñ¾ì¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Çß¼ò¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¸ü¼ê¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿À¸ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ïÎà¡§Á´4¼ïÎà¡Ê¥«¥éー2¼ï¡¢Çò¹õ2¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ¼ï2,200±ß(ÀÇ¹þ)



¢£¥¿¥ó¥Ö¥éー(310ml)
²Æ¤Ï¥í¥Ã¥¯¡¢Åß¤Ï¤ªÅò³ä¤ê¤Ê¤É¥ªー¥ë¥·ー¥º¥ó¤Ä¤«¤¨¤ëÊÝÎä¡¦ÊÝ²¹¥¿¥ó¥Ö¥éー¤Ç¤¹¡£
¼ïÎà¡§Á´2¼ïÎà(¥Ô¥ó¥¯¡¦¥°¥êー¥ó)
²Á³Ê¡§³Æ¼ï3,300±ß(ÀÇ¹þ)



¢£¥·¥ç¥Ã¥È¥°¥é¥¹(50ml)


Çß¼ò¤Þ¤Ä¤ê¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¥°¥é¥¹¡£
¼ïÎà¡§Á´2¼ïÎà(ÄÌ¾ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦2026Ç¯¥Ç¥¶¥¤¥ó)
²Á³Ê¡§800±ß(ÀÇ¹þ)



¢£Á´¹ñÇß¼òÉÊÉ¾²ñ2025 T¥·¥ã¥Ä


ÇØÌÌ¤Ë¡ÖÁ´¹ñÇß¼òÉÊÉ¾²ñ2025¡×¶â¾Þ¼õ¾ÞÇß¼ò¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿µ­Ç°T¥·¥ã¥Ä¤Ç¤¹¡£


¼ï¡¡Îà¡§Á´1¼ïÎà


¥µ¥¤¥º¡§L¡¦XL


²Á¡¡³Ê¡§³Æ¼ï3,300±ß(ÀÇ¹þ)


[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=Xkhm8zXWqag ]

¡üÁ°Çä¥Á¥±¥Ã¥È¡§1,400±ß¡¿30Ê¬¡ÊÈÎÇä´ü´Ö¡§3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡Ë
¡ü¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ñ¥¹¡§1,900±ß¡¿30Ê¬¡ÊÅÚÆü¤Î¤ß¡¦ÅöÆüÈÎÇä¤Ê¤·¡Ë
¡Ú¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ñ¥¹»þ´ÖÏÈ¡Û
3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë£±.10:00～12:00 £².12:00～14:00 £³.14:00～16:00
3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë£±.10:00～12:00 £².12:00～14:00 £³.14:00～15:00
¡üÅöÆü¥Á¥±¥Ã¥È¡§1,600±ß¡¿30Ê¬


¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://umeshu-matsuri.jp/mito/
Á´¹ñÇß¼ò¤Þ¤Ä¤êin¿å¸Í¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø

¿å¸Í´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê


¿å¸Í»ÔµÜÄ®1-1-1¡¡JR¿å¸Í±Ø²þ»¥¸ýÏÆ


https://mitokoumon.com/about/tourist_information_center/



³«ºÅÆü»þ
3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～16:00
3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～16:00
3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～15:00



¿å¸Í ¾ïÈØ¿À¼Ò

¢£³«ºÅ¾ì½ê


¡Ö¾ïÈØ¿À¼Ò¡×¶­Æâ(¿å¸ÍÐó³Ú±àÎÙÀÜ) °ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¾ïÈØÄ®1ÃúÌÜ3-1


ºÇ´ó¤ê±Ø¡§Ðó³Ú±à(Î×»þ)±Ø¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬¡¦JR¿å¸Í±Ø¤è¤ê¥¿¥¯¥·ー¤Ç10Ê¬


¼¯ÅçÎ×³¤Å´Æ»ÂçÀö¼¯ÅçÀþ ¿å¸Í±Ø


´ØÅìÅ´Æ»¥Ð¥¹ (¿å¸Í±ØËÌ¸ýÈ¯Ãå) Ðó³Ú±àÄäÎ±½ê


°ñ¾ë¸òÄÌ¥Ð¥¹ (¿å¸Í±ØËÌ¸ýÈ¯Ãå) Ðó³Ú±à¡¦¾ïÈØ¿À¼ÒÁ°ÄäÎ±½ê


URL¡§http://www.komonsan.jp/



¡ã¿å¸Í¡¦¾ïÈØ¿À¼Ò¡ä


¾ïÈØ¿À¼Ò¤Ï¡¢¿å¸ÍÈÍ¤æ¤«¤ê¤ÎÆÁÀî¸÷Óû¡¦ÀÆ¾¼¤òã«¤ë¿å¸Í»Ô¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¿À¼Ò¡£
ÎÙÀÜ¤¹¤ëÐó³Ú±à¤Ï¡ÖÆüËÜ»°Ì¾±à¡×¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¯¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î·Ê´Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£



¢£¼ç¡¡¡¡ºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÇß¼ò¸¦µæ²ñ


¢£¶¨¡¡¡¡ÎÏ¡§¾ïÈØ¿À¼Ò


¢£¶¦¡¡¡¡ºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¿å¸Í´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¶¨²ñ


¢£¸å¡¡¡¡±ç¡§°ñ¾ë¸©¡¦¿å¸Í»Ô



°û¼ò±¿Å¾¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ª¤ä¤á²¼¤µ¤¤¡£20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Î°û¼ò¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£


¡Ú¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂçÊç½¸¡Û

170Ì¾Êç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ê¿Í¿ô¤¬½¸¤Þ¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ÀèÃå½ç¡Ë


¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï¤³¤Á¤é :
https://ws.formzu.net/fgen/S510788624/
¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥à¤Ø°ÜÆ°



°ì½ï¤Ë¡ÖÇß¼ò¤Þ¤Ä¤ê¡×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª

¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÇß¼ò¸¦µæ²ñ¡Ê±¿±Ä»öÌ³¶É¡Ë


¢£ÅÅÏÃ¡§03-6228-1183


¢£Mail¡§ info@umeshu-sg.jp


¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://umeshu-matsuri.jp/mito/


¢£Çß¼ò¸¦µæ²ñHP¡¡http://umeshu-sg.jp/


¢£Çß¼ò¤Þ¤Ä¤ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à https://www.instagram.com/japanumeshufesta/?hl=ja


¢£Çß¼ò¤Þ¤Ä¤êX(µìTwitter) https://x.com/umeshu_matsuri


¢£Çß¼ò¤Þ¤Ä¤ê¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡https://lin.ee/SXddpeR