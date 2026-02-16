¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ¤Ç¤¤¿¤Æ½Ð²Ù´Ì¡×2·î17Æü(²Ð)¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(³ô)¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë(³ô)¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ¤Ç¤¤¿¤Æ½Ð²Ù´Ì¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î17Æü(²Ð)¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë·×5²ó¡¢ËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤ò¤´°¦°û¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëËÌ³¤Æ»¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ëËÌ³¤Æ»¹©¾ì¤«¤éÀ½Â¤¸å¸¶Â§3Æü°ÊÆâ¤Ë½Ð²Ù¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯¤Î¤´¹¥É¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢ÍèÇ¯¤ÏÈ¯Çä²ó¿ô¤òËÜÇ¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ2²óÁý¤ä¤··×5²ó¤È¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ç¤¤¿¤Æ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢ÃÏ°è¸ÂÄê¥Óー¥ë¤ÎÀè¶î¤±Åª¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ1985Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢È¯Çä40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥í¥ó¥°¥»¥éー¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£È¯Çä°ÊÍè¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âËÌ³¤Æ»¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤µ¤»¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î³§¤µ¤Þ¤ËËÌ³¤Æ»¤ÇÊë¤é¤¹¤·¤¢¤ï¤»¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÃç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¥Óー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
1.¾¦ÉÊÌ¾
¥µ¥Ã¥Ý¥í¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ¤Ç¤¤¿¤Æ½Ð²Ù´Ì
2.¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
350ml´Ì¡¦6´Ì¥Ñ¥Ã¥¯
3.ÉÊÌÜ
¥Óー¥ë
4.¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬
5¡ó
5.½ã¥¢¥ë¥³ー¥ëÎÌ
350ml´Ì¡§14g
6.È¯ÇäÆü¡¦ÃÏ°è
Âè1²ó2026Ç¯2·î17Æü(²Ð)¡¢Âè2²ó4·î28Æü(²Ð)¡¢Âè3²ó6·î16Æü(²Ð)¡¢
Âè4²ó9·î15Æü(²Ð)¡¢Âè5²ó11·î17Æü(²Ð)·×5²ó¡¦ËÌ³¤Æ»¸ÂÄê
¢¨À½Â¤¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯È¯ÇäÆü¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
7.»²¹Í¾®Çä²Á³Ê
¥ªー¥×¥ó²Á³Ê
¢£¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÌ³¤Æ»¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¤¬¡¢ÃÏ°è¸ÂÄê¥Óー¥ë¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤Æ1985Ç¯¤ËËÌ³¤Æ»¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»¸ÂÄê¥Óー¥ë¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»»º¥Û¥Ã¥×¡¢ËÌ³¤Æ»»ºÂçÇþÇþ²ê¤ò°ìÉô»ÈÍÑ¤·¡¢Éû¸¶ÎÁ¤ò°ìÀÚ»È¤ï¤Ê¤¤Çþ²ê100¡ó¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¿©¤äµ¤¸õ¤È¹ç¤ï¤»¤¿ÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¥µ¥Ã¥Ý¥í¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§ https://www.sapporobeer.jp/classic/
¡Ú¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¡Ê³ô¡Ë¤ªµÒÍÍ¥»¥ó¥¿ー
TEL 0120-207-800