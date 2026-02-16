¾®°Ëâ·Ï¥¢¥¤¥É¥ëAVAM¤«¤é¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¾¯¤·»É·ãÅª¤ÊÎø°¦´Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥ï¥ë¥¤¥ì¥ó¥¢¥¤¡×MV¡¢2/14¤Ë¸ø³«
7¿ÍÁÈ¡Ö¾®°Ëâ·Ï¡×¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¦AVAM¡Ê¥¢¥Ù¥¢¥à¡Ë¤Î¿·¶Ê¡Ö¥ï¥ë¥¤¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¡¢2·î14Æü¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¾¯¤·¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ¡È¤ï¤ë¤¤¡ÉÎø¤Î¶î¤±°ú¤¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÎÉ¤¤¿Í¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥º¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢Îø°¦¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ÷Î¥´¶¤ò¥¥åー¥È¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿°ì¶Ê¤À¡£
ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢FRUITS ZIPPER¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥ä¥Þ¥â¥È¥·¥ç¥¦»á¡£
ËÜºî¤Ï¡¢1·î4Æü¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖÈþÌ£(¥Ïー¥È)¤Ñ¤Õ¤§¤Á¤Ã¤¯¡×¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤Ç¡ÖAVAM FACTORY¡×¤òÉñÂæ¤Ë¤ª²Û»Òºî¤ê¤ò¤¹¤ë¥·ー¥ó¤ä¡¢¤ß¤ó¤Ê¤òÃî»õ¤Ë¤µ¤»¤Á¤ã¤¦¾®°ËâÉ÷¤Î°áÁõ¡ÊMUSHIVAM¡Ë¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥·ー¥ó¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥±¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëAVAM¤é¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡ÚAVAM¡Ê¥¢¥Ù¥¢¥à¡Ë¡Û
±þÊç¼ÔÌó15,000¿Í¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢
Âç¸¶²µÍÕ¡¢µË¹¼²Ö¹á¡¢º´Çì¼·³¤¡¢Åì±ÀÀÄ¶õ¡¢·î¿¼Çµ°¼¡¢¾®Ä»Í·¤¢¤ß¡¢É±µÜ¤æ¤«¤Î7¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¡Ö¾®°Ëâ¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£
ÂåÉ½¶Ê¡Öº£Æü¡¢°ÍÂ¸¤·¤Æ¡£¡×¤¬TikTok¤òÃæ¿´¤Ë¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¥Ç¥Ó¥åー2Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆZepp²ñ¾ì¤äË½§PIT¤òSOLD OUT¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥é¥¤¥Ö½¸µÒÎÏ¤ò¸Ø¤ë¡£
MV¤ÎÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï1,800Ëü²ó°Ê¾å¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎSNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï212Ëü¿Í¡Ê¸Ä¿Í´Þ¤à¡Ë¤È¡¢¦ÁÀ¤Âå¡¦ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
´§ÈÖÁÈ¤äTV¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤ÎÃ´Åö¤Ê¤É³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢2026Ç¯¤Ë¤ÏZepp5ÂçÅÔ»Ô¥Ä¥¢ー¤â·èÄê¡£
¡Ú¥ä¥Þ¥â¥È¥·¥ç¥¦¡Û
¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¶Ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡£
FRUITS ZIPPER¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤Çºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤òÃ´Åö¤·¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ö¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£2025Ç¯¤Ë¤ÏÆ±¶Ê¤ÇMUSIC AWARDS JAPAN ºÇÍ¥½¨¥¢¥¤¥É¥ë¥«¥ë¥Á¥ãー³Ú¶Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢FRUITS ZIPPER¤ËÄó¶¡¤·¤¿¡ÖNEW KAWAII¡×¤Ç¤Ï¡¢Âè66²óÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾ÞÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¸½ºß¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥·ー¥ó¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥ê¥êー¥¹¾ðÊó¡Û
2026.2.13.ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥ï¥ë¥¤¥ì¥ó¥¢¥¤¡×
¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡§https://www.youtube.com/watch?v=NovsD1HPxQ0
²»³Ú¡§https://nex-tone.link/A00211661
¡Ú¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡Û¡¡
AVAM 5ÂçÅÔ»ÔZepp¥Ä¥¢ー
3·î21Æü(ÅÚ)¡ÚËÌ³¤Æ»¡ÛZepp Sapporo
4·î5Æü(Æü) ¡ÚÂçºå¡ÛZepp Namba
4·î11Æü(ÅÚ) ¡ÚÊ¡²¬¡ÛZepp Fukuoka
4·î25Æü(ÅÚ)¡Ú°¦ÃÎ¡ÛZepp Nagoya
4·î29Æü(¿å¡¦½Ë)¡ÚÅìµþ¡ÛZepp DiverCity
¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈÎÇä
2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=771976
¡ÚAVAM¸ø¼°¥ê¥ó¥¯¡Û
HP¡§https://avam-official.com/
YouTube¡§ https://www.youtube.com/@AVAM_official
X¡§ https://twitter.com/AVAM_Official(https://twitter.com/AVAM_Official)
Instagram¡§https://www.instagram.com/avamofficial/
TikTok¡§ https://www.tiktok.com/@avamofficial