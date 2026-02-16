¡ÚÀ±¤Î¤ä¥Ð¥ê¡Û¶õ¹Á¤âÊÄº¿¤µ¤ì¡¢ÅçÃæ¤ÎÅÅµ¤¤¬¾Ã¤¨¤ëÆü¡£µæ¶Ë¤ÎÀÅ¼ä¤ÈÀ±¶õ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡ÖÀ±¤Î¤ä¥Ð¥ê¤Î¥Ë¥å¥Ô¡¡2026¡×³«ºÅ
Ä«¤Î¥«¥Õ¥§¡¦¥¬¥¼¥Ü
À±¤Î¤ä¥Ð¥ê¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¦¥Ö¥É¤Ë½Ð°©¤¦¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥Ð¥ê¡¦¥Ò¥ó¥É¥¥ー¤Î¶µ¤¨¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Î Êë¤é¤·¤ä¥¦¥Ö¥É¤ÎÃÏ°èÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤¹¡£¥Ð¥êÅç¤Ë¤Ï¥µ¥«Îñ¤Ë´ð¤Å¤Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢¥Ð¥ê¡¦¥Ò¥ó¥É¥¥ー¤Î¿Í¡¹¤¬¿·Ç¯¤ò½Ë¤¦¡Ö¥Ë¥å¥Ô¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï3·î19Æü¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¤Î³°½Ð¤äÅÅµ¤¤Î»ÈÍÑ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âìÔÂô¤Ê¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤»þ´Ö¡×¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤ÏÇ®ÂÓ¤ÎÌÚ¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥«¥Õ¥§¡¦¥¬¥¼¥Ü¤ÇÉ÷¤Î²»¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢Ìë¤Ï¿Í¹©Åª¤Ê¸÷¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤ËþÅ·¤ÎÀ±¶õ¤Î²¼¤Ç²á¤´¤¹¡£ÀÅ¼ä¤ÎÃæ¤Ç¼«¸Ê¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¡¢À±¤Î¤ä¥Ð¥ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÚºß¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï¥ê¥¾ー¥ÈÆâ¤Ç¥Ð¥ê¤ÎÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
¥Ë¥å¥Ô¤È¤Ï¥Ð¥ê¡¦¥Ò¥ó¥É¥¥ー¶µÅÌ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿·Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Îº×Æü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¹Ò¶õµ¡¤ò´Þ¤à¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ï±¿µÙ¤È¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î·ÐºÑ³èÆ°¤¬Ää»ß¤·¤Þ¤¹¡£ÅÅµ¤¤ä²Ð¤Î»ÈÍÑ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤â¼×ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¡¢¹ñ¤ª¤è¤Ó½£À¯ÉÜ¤¬¡¢¥Ð¥êÅç¤Ë¤Î¤ß¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©¸Â¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¡ö1¡Ë´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ì¸«ÉÔÊØ¤Ë»×¤¨¤ë¥Ë¥å¥Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅçÁ´ÂÎ¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¡ÖÃÏµå¤Î¤¿¤á¤ÎµÙÂ©Æü¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¡ö2¡Ë¥Ë¥å¥Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ð¥ê¤Î¿Í¡¹¤¬ÂçÀÚ¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¸²½¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ä½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ±¤Î¤ä¥Ð¥ê¤Î¥Ë¥å¥Ô¡¡2026¡×
1¡¡ÃÏ¸µ¤Î½¸Íî¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¡Ö¥ª¥´¥ª¥´¥Ñ¥ìー¥É¡¡¥Ä¥¢ー¡×
¶áÎÙ¤Î¥ª¥´¥ª¥´¥Ñ¥ìー¥É
¥Ë¥å¥Ô¤ÎÁ°¡¢¥Ð¥ê¡¦¥Ò¥ó¥É¥¥ー¶µÅÌ¤Ï¤ª¶¡¤¨Êª¤ÈÅÁÅý³Ú´ï¤ò»ý»²¤·¡¢³¤¤äÀî¡¢¸Ð¤Ê¤É¿åÊÕ¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÀÍÍ¤â¿å¤Ç¿È¤òÀ¶¤á¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤é¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âÀ¶¤á¤ë¡Ö¥à¥¹¥é¥Æ¥£¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥å¥Ô¤ÎÁ°Æü¤Ï°Ëâã±¤¤¤Îµ·¼°¡Ö¥ª¥´¥ª¥´¡×¤ò³Æ½¸Íî¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£°Îî¤òÌÏ¤Ã¤¿µðÂç¤ÊÄ¥»Ò¿Í·Á¤òÂç¤¤Ê²»³Ú¤È¶¦¤ËÂ¼Ãæ°ú¤²ó¤·¡¢ºÇ¸å¤ËÇ³¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢°Îî¤òÄÉ¤¤Ê§¤¤¡¢¿ÀÀ»¤Ê¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Þ¤¹¡£À±¤Î¤ä¥Ð¥ê¤Î½ÉÇñ¼Ô¤Ï¡¢¶áÎÙ¤Î½¸Íî¤Î¥Ñ¥ìー¥É¤ËÆÃÊÌ¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£µðÂç¤ÊÄ¥»Ò¿Í·Á¡Ö¥ª¥´¥ª¥´¡×¤òÃ´¤°¿Í¡¹¤ÎÇ®µ¤¤ä¡¢¥¬¥à¥é¥ó¤Î¹ì²»¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¡£¤¿¤À¸«³Ø¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¼¤Î¿Í¡¹¤È¶¦¤Ë°Îî¤òÄÉ¤¤Ê§¤¦µ·¼°¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥ê¤Î¿Í¡¹¤ÎÀº¿ÀÀ¤Ë¿¼¤¯¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2¡¡¥Ë¥å¥Ô¤ò½Ë¤¦ÅÁÅý²Û»Òºî¤ê
¥¸¥ã¥¸¥§¡¦¥Ð¥ó¥¿¥ëºî¤ê
¥¯¥È¥¥¥Ñ¥Ã¥Èºî¤ê
¡Ö¥¸¥ã¥¸¥§¡¦¥Ð¥ó¥¿¥ë¡×¤Ï¡¢¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿¥³¥³¥Ê¥Ã¥ÄÆþ¤ê¤â¤ÁÊÆ¤ÎÃæ¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¤ä´Å¤¤Æ¦¤òÆþ¤ì¡¢¼ã¤¤¥ä¥·¤ÎÍÕ¤ÇÊñ¤à¥Ð¥ê¤ÎÅÁÅý²Û»Ò¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ê¡¦¥Ò¥ó¥É¥¥ー¤Î¤ªº×¤ê¤Î¤ª¶¡¤¨Êª¤Ë¤âÍÑ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¯¥È¥¥¥Ñ¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢±ö¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¤â¤ÁÊÆ¤ò¡¢¼ã¤¤¥ä¥·¤ÎÍÕ¤ÇÊÔ¤ó¤ÀÍÆ´ï¤ËÊñ¤ßè§¤Ç¤ë¤Á¤Þ¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î2¼ïÎà¤òºî¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½¡¶µ¤ÎÄ´ÏÂ¤ÈÎÙ¿Í¤Ø´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¿©¤ÙÊª¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¡Ö¥ó¥²¥¸¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò³Ø¤Ó¡¢¡Ö¥½¥È¥¢¥ä¥à¡×¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¹á¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Á¥¥ó¥¹ー¥×¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¿©¤·¤Þ¤¹¡£
3¡¡´ü´Ö¸ÂÄê¡¡¥Ë¥å¥Ô2ÇñÍ¥ÂÔ2026¡ÊÆÃÅµÉÕ¡Ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó
¥¢¥ä¥à¡¡¥Ö¥È¥¥¥È¥¥¡¡¥Ç¥£¥Êー
¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê¡¡¥Ë¥å¥Ô2ÇñÍ¥ÂÔ2026¡ÊÆÃÅµÉÕ¡Ë¡×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£ËèÄ«¿©¤È¡¢Í¼¿©¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ê¤Îµ·¼°¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤½Ë±ãÎÁÍý¡Ö¥¢¥ä¥à¡¡¥Ö¥È¥¥¥È¥¥¡×¤òÍÑ°Õ¡£¿ô¼ïÎà¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òµÍ¤á¤¿´Ý·Ü¤ò¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÍÕ¤ÇÊñ¤ß¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤·¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£ÅÅµ¤¤ò¾Ã¤·¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Î½À¤é¤«¤ÊÅô¤ê¤À¤±¤¬ÍÉ¤é¤á¤¯¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢ÁÇºà¤Î»Ý¤ß¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿ÅÁÅý¤ÎÌ£¤ò´®Ç½¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥´¥ª¥´¥Ñ¥ìー¥É¤Ø¤Î»²²Ã¡¢ÅÁÅý²Û»Òºî¤ê¤ä¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ìë¤Ï¥ê¥¾ー¥ÈÁ´ÂÎ¤ò¥¥ã¥ó¥É¥ë¤¬ºÌ¤ê¡¢À±¤¬µ±¤¤Þ¤¹¡£ÅÅµ¤¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¥Ë¥å¥Ô¤ÎÀÅ¤«¤ÊÌë¡¢¥Ð¥ê¤Î¿Í¡¹¤ËÊï¤¤¼«¸Ê¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤ª¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ±¤Î¤ä¥Ð¥ê¤Î¥Ë¥å¥Ô¡¡2026¡×³µÍ×
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î18Æü～19Æü
½ÉÇñ¥×¥é¥ó°Ê³°¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ò»²¾È¡£
https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyabali/sp/nyepi_2026/
´ü´Ö¸ÂÄê¡¡¥Ë¥å¥Ô2ÇñÍ¥ÂÔ2026¡ÊÆÃÅµÉÕ¡Ë
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡Ë～3·î20Æü¡Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡Ë
ÎÁ¶â¡§2Çñ3Æü 17,563,392 Rp¡Ê¥ë¥Ô¥¢¡Ë～¡Ê2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ¡¢ÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¡Ë
Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡§https://hoshinoresorts.com/plans/JA/0000000502/0000000093
¡ö2026Ç¯3·î19Æü¤Ï¥Ë¥å¥Ô¤Îµ¬À©¤Î°Ù¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡¢¥ê¥¾ー¥È³°¤Ø¤Î³°½Ð¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»ÜÀßÆâ¤Ç¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¢£À±¤Î¤ä¥Ð¥ê
¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤«¤éË¾¤àÀ±¤Î¤ä¥Ð¥ê
¡ÖÀ±¤Î¤ä¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³¤³° 1 ¸®ÌÜ¤Î»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥êÊ¸²½¡¦·Ý½Ñ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥Ð¥êÅç ¥¦¥Ö¥É¤Ë³«¶È¤·¤¿ÂÚºß·¿¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ê¤Î¿ÀÏÃ¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÀ»¤Ê¤ëÀî¡Ö¥×¥¯¥ê¥µ¥óÀî¡×¤¬Î®¤ì¤ë ·ÌÃ«¤Î¾å¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ËÉâ¤«¤Ö¥¬¥¼¥Ü¡¢Àî¤òÌÏ¤·¤¿¥×ー¥ë¡¢·ÌÃ«¤òÎ×¤à¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¥Ð¥ê¤ÎÅÁ Åý¹©·Ý¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¥ô¥£¥é¤Ê¤É¡¢¥¦¥Ö¥É¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¼«Á³¤ä·Ý½ÑÅª¤ÊÊ¸²½¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
½êºßÃÏ¡¡¡§ Br. Pengembungan, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring,
Gianyar, Bali, Indonesia 80552
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡§ 050-3134-8096 ¡ÊÀ±¤Î¤äÁí¹çÍ½Ìó¡Ë
µÒ¼¼¿ô¡¡¡§ 30¼¼¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó:15:00 / ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È:12:00
ÎÁ¶â¡¡¡¡¡§ 1Çñ10,977,000 Rp¡Ê¥ë¥Ô¥¢¡Ë ～ ¡Ê1¼¼¤¢¤¿¤ê¡¢ÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡¢¿©»öÊÌ¡Ë
£±Rp = 0.0094±ß¡¡2026Ç¯1·î¸½ºß
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ ¥ó¥°¥é¥é¥¤¹ñºÝ¶õ¹Á¡Ê¥Ç¥ó¥Ñ¥µー¥ë¡Ë¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó 90 Ê¬
URL¡¡¡¡¡§ https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyabali/
¢£À±¤Î¤ä
「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星 のや」。国内外に展開する各施設では、その土地の風土、歴史、文化をおもてなしに細やかに織り込み、 出合った季節にしか味わえない最高の瞬間を体験していただくことで、忘れた人を日々の時間の流れか ら解き放つ。2025年にブランド誕生から20周年を迎え、2026年6月25日に「星のや奈良観鹿」、2027年には「星のや飛騨」が開業予定。
URL¡§ https://hoshinoresorts.com/ja/brands/hoshinoya/