¥Ñ¥óÀìÍÑÁ¯ÅÙÊÝ»ýÂÞ ¡È¥Ñ¥ó¤ª¤¤¤·¤¤¤Þ¤Þ¡É¤ÇÀ¸»ºÀ­¤¬·àÅª¤Ë¸þ¾å¡Ö¥Ñ¥ó¤ÎÅ¹¥«¥Ã¥¿¥ó¡×¡Ê´ôÉì¡Ë¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡¢Á´¼ïÎà¤Î¥Ñ¥ó¤òÄ«9»þ¤Î³«Å¹¤ÈÆ±»þ¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤ëÅ¹ÊÞ±¿±Ä

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

µ¡Ç½ÁÇºà³ô¼°²ñ¼Ò

µ¡Ç½ÁÇºà³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¹âÃÎ¸©¹âÃÎ»Ô¡Ë¤¬À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥Ñ¥óÀìÍÑÁ¯ÅÙÊÝ»ýÂÞ¡Ö¥Ñ¥ó¤ª¤¤¤·¤¤¤Þ¤Þ¡×¤¬¡¢´ôÉì¸©¤Î¿Íµ¤¥Ùー¥«¥êー¡Ö¥Ñ¥ó¤ÎÅ¹¥«¥Ã¥¿¥ó¡×¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢Æ±Å¹¤ÎÀ¸»ºÂÎÀ©¤ÈÆ¯¤­Êý¤¬Âç¤­¤¯²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£




¥Ñ¥ó¤ÎÅ¹¥«¥Ã¥¿¥ó ÊÝ²ÊÀãÉ§¥ªー¥Êー¡Êº¸¡Ë


¡¦½µµÙ3ÆüÀ©¤òÆ³Æþ



¡¦ÅÚÆü¤ÏÀ½Â¤ÎÌ¤òÄ´À°¤·¡¢¼Ò°÷¤ÎµÙÆü¤ò³ÎÊÝ

¡¦³«Å¹¤ÈÆ±»þ¤Ë80～100¼ïÎà¤Î¥Ñ¥ó¤òÄÄÎó



¡¦³«Å¹¤«¤éÊÄÅ¹¤Þ¤Ç¥Ñ¥ó¤òÀÚ¤é¤µ¤º¡¢µ¡²ñÂ»¼º¤¬¸º¾¯



¡¦ÉÊ¼Á¤òÍî¤È¤µ¤º¡¢¥Ñ¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈþÌ£¤·¤µ¤¬Áý¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÄó¶¡




À¸»ºÀ­¸þ¾å¤ÈÆ¯¤­Êý²þÁ±¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½


¥Ñ¥ó¤ÎÅ¹¥«¥Ã¥¿¥ó¡Ê´ôÉì¸©¡Ë¤Ï¡¢½µ¤Ë5,000¸Ä¤Î¥Ñ¥ó¤òÈÎÇä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢



¡¦Äê»þ¤Ç¤Î½ÐÂà¶Ð


¡¦¼Ò°÷¤Ï½µµÙ3ÆüÀ©¡ÊÅÚÆü¤òÃæ¿´¤ËµÙ¤ß¤ò³ÎÊÝ¡Ë



¤È¤¤¤¦Æ¯¤­Êý¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£




¤³¤ÎÂÎÀ©¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¤ª¤¤¤·¤¤¤Þ¤Þ¡×¤¬Âç¤­¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£


ÎäÅà¤·¤Æ¤â¾Æ¤­¤¿¤Æ¤ÎÉÊ¼Á¤òÊÝ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»öÁ°À¸»º¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¸»º¹©Äø¤òÂç¤­¤¯¸úÎ¨²½¤Ç¤­¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£





Á°ÆüÀ¸»º¤·¤ÆÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò


À¸»º¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÆ¯¤­Êý¤â½ÀÆð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò°÷¤È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´õË¾¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¿Í¼êÉÔÂ­¤Ë¤â´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£



³«Å¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Á´¼ïÎà¤Î¥Ñ¥ó¤òÅ¹Æ¬¤Ø


¸½ºß¤Ï¡¢Ê¿Æü¤Ë1,000¸Ä°Ê¾å¤Î¥Ñ¥ó¤òÀ¸»º¤·¡¢ÅÚÆü¤Ï¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÀ½Â¤ÎÌ¤òÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤éÅ¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


Ä«9»þ¤Î³«Å¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ 80～100¼ïÎà¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥ó¤òÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£



¼ïÎà¤ÈÎÌ¤¬Â·¤¦¤³¤È¤Çµ¡²ñÂ»¼º¤¬¸º¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¹ØÇãÅÀ¿ô¤âÁý²Ã¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ä«¤Î»þ´ÖÂÓ¤ÎÇä¾å¤Ï½¾Íè¤ÎÌó2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£




¡Ö¥Ñ¥ó¤ª¤¤¤·¤¤¤Þ¤Þ¡×¤Ï¡¢¤¿¤À¤ÎÂÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤


¡Ö¥Ñ¥ó¤ª¤¤¤·¤¤¤Þ¤Þ¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¤ÎÅ¹¥«¥Ã¥¿¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¡¦À¸»º·×²è¡¦Æ¯¤­Êý¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£



Å¹¼ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£



¡Ö¡È¥Ñ¥ó¤ª¤¤¤·¤¤¤Þ¤Þ¡É¤ÇÊÝ´É¤·¤¿¥Ñ¥ó¤ÏÎô²½¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÈþÌ£¤·¤µ¤¬Áý¤¹¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£


¥Ñ¥ó¤ò¸á¸å¤ËÀ¸»º¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÄÅ¹¤Þ¤ÇÅ¹Æ¬¤Ë¥Ñ¥ó¤òÀÚ¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ä«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Í¼Êý¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÄ«4»þ¤ä5»þ¤«¤é½Ð¶Ð¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢³«Å¹¤ÈÆ±»þ¤ËÁ´¼ïÎà¤Î¥Ñ¥ó¤òÊÂ¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò°÷¤â¤ªµÒÍÍ¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£



ÅöÅ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø¥Ñ¥ó¤ª¤¤¤·¤¤¤Þ¤Þ¡Ù¤Ï¡¢¿Í·ïÈñ1～2Ì¾Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×




¡Ö¥Ñ¥ó¤ª¤¤¤·¤¤¤Þ¤Þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


¡Ö¥Ñ¥ó¤ª¤¤¤·¤¤¤Þ¤Þ¡×¤Ï¡¢¹á¤ê¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Ä¤Ä¡¢Í¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤Ï³°¤ØÆ¨¤¬¤¹ÆÃ¼ì¤Ê¥Õ¥£¥ë¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥óÀìÍÑÁ¯ÅÙÊÝ»ýÂÞ¤Ç¤¹¡£


ÎäÅàÊÝÂ¸¤Ç¤âÁú¤¬¤Ä¤­¤Ë¤¯¤¯¡¢¼«Á³²òÅà¸å¤âÉ÷Ì£¡¦¹á¤ê¡¦¿©´¶¤ò°Ý»ý¤Ç¤­¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ùー¥«¥êー¤ÇºÎÍÑ¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¶ÈÌ³ÍÑ¥Ñ¥ó¤ª¤¤¤·¤¤¤Þ¤Þ¥Ûー¥à¥Úー¥¸


¢§ºÎÍÑÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¢§


Web: https://kinousozai.co.jp/panforbusiness.html#store



¥Ñ¥ó¤ª¤¤¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹


¢§¡Ö¥Ñ¥ó¤ª¤¤¤·¤¤¤Þ¤Þ¡×¤¬LDK OF THE YEAR 2025¤ò¼õ¾Þ¢§


Web: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000068771.html





¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û



¥Ñ¥ó¤ÎÅ¹¥«¥Ã¥¿¥ó


¢©509-5402


´ôÉì¸©ÅÚ´ô»ÔÁ¾ÌÚÄ®£±£·£°£´－£·


Web: http://kattan.info/










µ¡Ç½ÁÇºà³ô¼°²ñ¼Ò


¹âÃÎ¸©¹âÃÎ»ÔÆûÂåÄ®6-13


http://kinousozai.co.jp/