²Ö²¦¡Ömelt¡×¿·¾¦ÉÊ¤òÏ·ÊÞÁ¬Åò¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯ÂÎ¸³¡ª¡ÈµÙÂ©ÈþÍÆ¡É¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥Ç¥£ー¥×¥·¥êー¥º¤ò¾¾ËÜÅò90¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÄó¶¡
¥µ¥¦¥Ê¡¦²¹Íá»ÜÀß¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤ëAND RELAX³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹â¾ëÌïÀ¸¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢²Ö²¦¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ömelt¡×¤¬¡¢Åìµþ¡¦ÅìÃæÌî¤ÎÏ·ÊÞÁ¬Åò¡Ö¾¾ËÜÅò¡×¤ÎÁÏ¶È90¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¾¦ÉÊ¤ò¤¤¤Á¤Ï¤ä¤¯ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë»Üºö¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»Üºö¤Ï¾¾ËÜÅò¤ÎÁÏ¶È90¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Î2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ÆþÍá¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤Î¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤ÎÃæ¤Çmelt¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡ÈµÙ¤ß¤Ê¤¬¤éÈþ¤·¤¯¡¢µÙÂ©ÈþÍÆ¡É¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÎ¸³ÆâÍÆ
¥á¥ë¥È¡¡¥Ç¥£ー¥×¥·¥ã¥ó¥×ー¡õ¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È
¡¦Íá¼¼Æâ¤Ç¤Î¿·¾¦ÉÊÂÎ¸³
¡¡¡¡¾¾ËÜÅò¤ÎÍá¼¼¤Ë¤Æ¡¢3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿·¾¦ÉÊ¤Î¡Ömelt ¥Ç¥£ー¥× ¥·¥ã¥ó¥×ー¡¿¥Ç¥£ー¥× ¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡×¤ò¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¥Ç¥£ー¥×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢·«¤êÊÖ¤¹¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤äÇ®¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥À¥áー¥¸¤ÎÃßÀÑ¤ËÃåÌÜ¡£melt¥·¥êー¥ººÇÂçÎÌ¤ÎÊä½¤À®Ê¬*1¤òÇÛ¹ç¤·¡¢ÄË¤ó¤ÀÈ±¤Î¿¼Éô¤Þ¤ÇËþ¤¿¤·¤ÆÊäµë¤¹¤ë¥Ê¥Î¿»Æ©¥±¥¢½èÊý¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¡¡Ç®¤äËà»¤¤Ê¤É¤Î³°Éô¥À¥áー¥¸¤«¤éÈ±¤ò¼é¤ê¡¢ÌÓÀè¤Þ¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¼ê¿¨¤ê¤ÈÈþ¤·¤¤¤È¤í¥Ä¥äÈ±¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¤Þ¤¿¡¢»þ¤òËº¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥¢¥í¥Þ ¥¦¥©ー¥¿ー¥ê¥êー¡õ¥¦¥Ã¥É¤Î¹á¤ê¤¬¡¢ÆþÍá»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡È¿¼¤¯¤ä¤ï¤é¤°µÙÂ©»þ´Ö¡É¤Ø¤È±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
~ ¿ð¡¹¤·¤¤¥¢¥í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥°¥êー¥óÄ´¤Ë¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¦¥Ã¥Ç¥£¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿¼¸ÆµÛ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¡£¹áÎÁ¤Î°ìÉô¤Ë¹âÉÊ¼Á¤ÊÅ·Á³ÀºÌý¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É ~
¡¡¡¦Íè¾ì¼ÔÆÃÅµ
¡¡¡¡Íá¼¼Æâ¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤Ë²Ã¤¨¡¢Íè´Û¼Ô¤Ë¤Ï¼«Âð¤Ç¤â¥Ç¥£ー¥×¥·¥êー¥º¤äSNS¤ÇÏÃÂê¤ÎmeltÃº»À¥Ñ¥¦¥Àー¤¬»î¤»¤ë¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡Á¬Åò¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¤ò¡¢Æü¾ï¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÀÜÅÀ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦Íá¼¼ÆâÆ°²è¡¦´ÛÆâPOP¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÈ¯¿®
¡¡¡¡Íá¼¼Æâ¤Ç¤Ï¡¢melt¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÅÁ¤¨¤ë¿·Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÊü±Ç¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ´ÛÆâ³Æ½ê¤ËPOP¤ò·Ç½Ð¤·¡¢ÆþÍáÁ°¸å¤ÎÆ³Àþ¤äÂÚºß»þ´Ö¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¾ðÊóÀÜ¿¨¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²Ö²¦¡Ömelt¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ömelt¡×¤Ï¡¢µÙ¤ß¤Ê¤¬¤éÈþ¤·¤¯¡ÈµÙÂ©ÈþÍÆ¡É¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢2024Ç¯½Õ¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£²»¡¦Ë¢¡¦´¶¿¨¡¦¹á¤ê¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶³Ð¤ËÆ¯¤¤«¤±¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¥¿¥¤¥à¤ò¡Ö¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»þ´Ö¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ëÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯Çä°Ê¹ß¤ÎÎß·×½Ð²ÙËÜ¿ô¤¬700ËüËÜ*4¤òÆÍÇË¡£Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È±¥¹¥È¥ì¥¹°ø»Ò*5¤ËÃåÌÜ¤·¡¢È±¤ÎÈþ¤·¤µ¤òËÜ¼Á¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡Ömelt¡×¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢¥Ç¥£ー¥×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¤è¤ê¿¼¤¤¥À¥áー¥¸Çº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë½¸ÃæÊä½¤¥±¥¢¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥ë¥È¡¡¥Ç¥£ー¥×¥·¥ã¥ó¥×ー¡õ¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È
2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¿Á´¹ñÈ¯Çä
¢¨2·î7Æü°Ê¹ß¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¥Õ¥È¡¢²Ö²¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÊMy Kao Mall¡Ë¡¢²Ö²¦¥Ø¥¢¥±¥¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê³ÚÅ·¡¦Qoo10¡Ë¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡¡*1 ¥·¥ã¥ó¥×ー¤Ï¡¢¥Ç¥£ー¥×Êä½¤À®Ê¬s2¡¿¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ç¥£ー¥×Êä½¤À®Ê¬t*3¤òÇÛ¹ç
¡¡*2 ¥á¥ë¥Æ¥£¥»¥é¥ß¥É¡Ê¥Ó¥¹¥á¥È¥¥·¥×¥í¥Ô¥ë¥¢¥ß¥É¥¤¥½¥É¥³¥µ¥ó¡Ë¡¦²Ã¿åÊ¬²ò¥±¥é¥Á¥ó¡ÊÍÓÌÓ¡Ë¡¦²Ã¿åÊ¬²ò¥·¥ë¥¯¡¦²Ã¿åÊ¬²ò¥³¥éー¥²¥ó¡¦²Ã¿åÊ¬²ò¥³¥ó¥¥ª¥ê¥ó¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa¡¦¥Ý¥ê¥¯¥ª¥¿¥Ë¥¦¥àー£µ£²¡ÊÊä½¤¡Ë
¡¡*3 ¥á¥ë¥Æ¥£¥»¥é¥ß¥É¡Ê¥Ó¥¹¥á¥È¥¥·¥×¥í¥Ô¥ë¥¢¥ß¥É¥¤¥½¥É¥³¥µ¥ó¡Ë¡¦¥Û¥Û¥ÐÌý¡¦²Ã¿åÊ¬²ò¥±¥é¥Á¥ó¡ÊÍÓÌÓ¡Ë¡¦²Ã¿åÊ¬²ò¥·¥ë¥¯¡¦²Ã¿åÊ¬²ò¥³¥éー¥²¥ó¡¦²Ã¿åÊ¬²ò¥³¥ó¥¥ª¥ê¥ó¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa¡ÊÊä½¤¡Ë
¡¡*4 2024Ç¯2·î～2025Ç¯12·î15Æü¤Þ¤Ç¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¤¿melt¥·¥êー¥º¡ÊËÜÂÎ¡¢¤Ä¤á¤«¤¨¡¢¸ÂÄêÉÊ´Þ¤à¡ËÁí¿ôÎÌ ²Ö²¦Ä´¤Ù
¡¡*5 Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤Ë¼õ¤±¤ë´¥Áç¡¢Ëà»¤¡¢Íí¤Þ¤ê¡¢¼¾µ¤¤Î¤³¤È
¢£¾¾ËÜÅò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1936Ç¯ÁÏ¶È¡£2021Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Âç²þ½¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢1Æü¤â·Ð¤¿¤º¤ËÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¡¢Æ±Ç¯7·î²¼½Ü¤Ë¿·¤¿¤Ê¡Ö¾¾ËÜÅò¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÁÅýÅª¤ÊÁ¬Åò¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¥â¥À¥ó¤ÊÀßÈ÷¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿»ÜÀß¤Ï¡¢Â¿À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿Íµ¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥ºÁ¬Åò¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒAND RELAX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AND RELAX¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¦²¹Íá»ÜÀß¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ì¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÀ¸³è¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°ÂÎ¸³·¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÜÀßÆÃÀ¤äÍè¾ì¼ÔÆ³Àþ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÂÎ¸³Àß·×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤äÂÎ¸³·¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー»Üºö¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¾¦ÉÊ²ÁÃÍ¤ò¼«Á³¤ËÅÁ¤¨¤ë»Üºö¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦ºàÆÃÀ¤äÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÄó°Æ¤Î¤´ÁêÃÌ¤â¿ï»þ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§AND RELAX³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³2-2-15
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¹â¾ëÌïÀ¸
URL¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡§https://andrelax.jp/
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
AND RELAX¹Êó¡¦±Ä¶ÈÃ´Åö¡§info@andrelax.jp