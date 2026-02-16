¾®¤µ¤¯±¿¤ó¤Ç¶õ´Ö¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó!¡Ö¥¢¥ë¥ß¥¥åー¥Ö¡×¡ß¡ÖÂç·¿LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤ÇÌ¥¤»¤ë!!¡ÚÉ÷Íì FU-RAKU¡Ê¤Õ¤¦¤é¤¯¡Ë¡Û2026Ç¯3·îÈ¯Çä
¥ï¥èー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÏÂÁÒ ÂçÊå¡¢°Ê²¼¡Ö¥ï¥èー¡×¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ë¥ß¥¥åー¥Ö¡×¤È¡Ö¥â¥¸¥åー¥ëÏ¢·ë¼°Âç·¿LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¶õ´Ö±é½Ð¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¿·¾¦ÉÊ¡ÚÉ÷Íì FU-RAKU¡Ê¤Õ¤¦¤é¤¯¡Ë¡Û¤ò¡¢2026Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ÷Íì FU-RAKU¡Û¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨²ñ¥Öー¥¹Àß±Ä¥¤¥áー¥¸
¡ÚÉ÷Íì¡¡FU-RAKU¡Û´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡§https://akiyamaworks.jp/led-idea-labo/index.html(https://akiyamaworks.jp/led-idea-labo/products/category/led_monitor_category.html#hu-raku)¡¡¡¡
ÆÃÄ¹£±.¡§¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÉôºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢ÃÏ·¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹¤¤¶õ´Ö±é½Ð¤¬²ÄÇ½
¡ÚÉ÷Íì FU-RAKU¡Û¤Ï¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¢¥ë¥ß¥Õ¥ìー¥àÉôºà¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¹¹¤Ë¥¢¥ë¥ß¥¥åー¥Ö¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¥Õ¥ìー¥à¤Ë¤Ï¡¢Á´ÌÌ¤òÊ¤¤¤Èï¤»¤ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯À½¥¯¥í¥¹¤ò¥Þ¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÉÌÌ¡¢¥³ー¥Êー¤ä´Ö»ÅÀÚ¤ê¤ÎÂ¾¡¢Å·°æ¤ò´Þ¤á¤¿Î©ÂÎÅª¤Ê¹½À®¤Ç¡¢Å¸¼¨²ñ¥Öー¥¹¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤äÅ¹ÊÞÆâÁõ¤Ê¤É¡¢²ñ¾ì¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉ¬Í×¤Ê¥µ¥¤¥º¡¦·Á¾õ¤Ç¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹©»ö¤ä¸ÇÄêÀßÈ÷¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢¡Ö¤½¤Î¾ì¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÉ¬Í×¤Ê¶õ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×½ÀÆð¤Ê±é½Ð¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ÷Íì FU-RAKU¡Û¹üÁÈ¤ß¥¤¥áー¥¸
Âç·¿LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¥¹¥Ã¥¥êÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¡ÚÉ÷Íì FU-RAKU¡Û
ÆÃÄ¹£².¡§Äê·Á¥¢¥ë¥ß¥¥åー¥ÖºÎÍÑ¤Ç¡¢·ÚÎÌ¡¦¾Ê¥¹¥Úー¥¹±¿ÈÂ¡¦ÊÝ´É¤ò¼Â¸½
Äê·Áµ¬³ÊÀ£Ë¡¤Ç¤Î¥¢¥ë¥ß¥¥åー¥Ö¤ò¹½À®¥Ñー¥Ä¤È¤·¤ÆÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÚÎÌ¤Ç¼è°·¤¤¤·°×¤¯¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤ÏÊ¬²ò¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î²ñ¾ì¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤·»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£ÈÂÁ÷¡¦ÊÝ´É¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢±é½Ð¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥ß¥¥åー¥Ö¤ÎÏ¢·ë¥¤¥áー¥¸
¥¢¥ë¥ß¥¥åー¥Ö¼ýÇ¼BOX
ÆÃÄ¹£³.¡§¥È¥é¥¹¹©»öÉÔÍ×¡£Âç·¿LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤ß²ÄÇ½
¡ÚÉ÷Íì FU-RAKU¡Û¤Ï¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÚÉ÷ÈÁ FU-HAN¡ÛÆ±ÍÍ¡¢¥â¥¸¥åー¥ëÏ¢·ë¼°¤ÎÂç·¿LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¥Õ¥ìー¥à¤ËÁÈ¤ß¹þ¤á¤ë´ðËÜÀß·×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥¹¹©»öÉÔÍ×¡¿Ã»»þ´ÖÀß±Ä¡¿¥â¥Ë¥¿ー¤ò²£¤ËÏ¢·ë¤·¡¢·Ñ¤®ÌÜ¤Î¤Ê¤¤Âç²èÌÌ±é½Ð¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥ß¥¥åー¥Ö¤È¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹À½¥¯¥í¥¹¤Ë¤è¤ëÌÌ¤Î±é½Ð¤È¡¢Âç·¿LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë±ÇÁüÁÊµá¤òÆ±»þ¤Ë¼ÂÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î»ëÀþ¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ëÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¶õ´ÖÉ½¸½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤âÁÈ¤ß¹þ¤ß´ÊÃ±
Âç·¿LED¥Ó¥¸¥ç¥óÏ¢·ëÁÈ¤ß¹þ¤ß´°À®
¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯À½¥¯¥í¥¹ÀßÃÖ¤Ç´°À®
¡ÚÉ÷Íì¡¡FU-RAKU¡Û¤Ï¡¢¡ÖÉ÷¥·¥êー¥º¡×
¥ï¥èー¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°LED¥â¥Ë¥¿ー¡ÚÉ÷ÈÁ FU-HAN¡Û¡¿²°Æâ¡¦²°³°ÂÐ±þ ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÚÉ÷ÆóÖ¢ FU-NIBYO¡Û¡¿ÁÈ¤ßÎ©¤ÆÆâ¾È¼°¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¡ÚÉ÷²í FU-GA¡Û¤Ê¤É¡¢¡Ö¾®¤µ¤¯±¿¤ó¤Ç¡¢Âç¤¤¯»È¤¦¡×É÷¥·¥êー¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÉ÷Íì FU-RAKU¡Û¤Ï¡¢É÷¥·¥êー¥º¤ÎLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯À½¥¯¥í¥¹¤Ç¤ÎÁÊµá¤ò¡¢ÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÌÅ¸³«¤¬½ÐÍè¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£ÆâÁõ»Ü¹©¤Î¥×¥í¤ÏÌÞÏÀ¡¢¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»Ü¹©¤ÎÀìÌç¥¹¥¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç±é½Ð¤Ç¤¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê°ÌÃÖÉÕ¤±¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ï¥èー¤ÎLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×WEB¥µ¥¤¥È¡§https://akiyamaworks.jp/led-idea-labo/
Å¸¼¨²ñ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦Å¹ÊÞÆâÁõ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÍÑ
Å¸¼¨²ñ¡¦¸«ËÜ»Ô¤Î¥Öー¥¹±é½Ð¡¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó²ñ¾ì¡¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¡¿¾¦¶È»ÜÀß¡¦Å¹ÊÞ¤ÎÆâÁõ¡¦¥·ー¥º¥ó±é½Ð¤Ê¤É¡¢¥È¥é¥¹¹©»ö¤äÂçµ¬ÌÏ»Ü¹©¤¬Æñ¤·¤¤¸½¾ì¤Ç¤â¡¢Ã»´ü´Ö¡¦ÄãÉé²Ù¤Ç¡ÈÌ¥¤»¤ë¶õ´Ö¡É¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ÷Íì¡¡FU-RAKU (¤Õ¤¦¤é¤¯)¡ÛÀ½ÉÊ³µÍ×
¢£Ì¾¾Î¡§É÷Íì (FU-RAKU)
¢£·¿ÈÖ¡§RG-PS-18
¢£´ðËÜ»ÅÍÍ
¹½À®¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¡§W650 ¡ß H480mm
¥Ô¥Ã¥Á¡§P1.86mm¡¡(P1.5mmÂÐ±þ²Ä)
²òÁüÅÙ¡§£³£´£´¡ß258
¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¡§3,840Hz
¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§400W/Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
INPUT¡§AC100V～AC240V
Æ°ºî´Ä¶²¹ÅÙ¡§0ÅÙ～50ÅÙ
Æ°ºî´Ä¶¼¾ÅÙ¡§20～60%
Àß·×¼÷Ì¿¡§40,000H
Æ°ºî´Ä¶¡§¼¼Æâ
±¿Á÷ºÊñ¡§º®ºÜ²ÄÇ½
¡ü¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿·ÁÇºà¡ÚÉ÷²í FU-GA¡Û¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥ï¥èー³ô¼°²ñ¼Ò Ã´Åö¡§É÷ÈÁ¥Áー¥à ÌÀÀÐ(¥¢¥«¥·) °¸¤Æ
ÅÅÏÃ/03-3866-1933¡¡¡¡mail/fu-han@wayo.co.jp
¥ï¥èー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ï¥èー¤Ï¡¢»Ô¾ìÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³µÚ¤Ó¡¢ÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Î´ë²è¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢POP¹¹ð¤äÈÎÂ¥¥Äー¥ë¤ÎÀ½ºî¤ò¹Ô¤¦SP¡Ê¥»ー¥ë¥¹¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡Ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Ç¤¹¡£¹¹¤Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÎÇäÂ¥¿ÊÍÑ»ñºà¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦À½Â¤¤ò¹Ô¤¦¥áー¥«ーµ¡Ç½¤âÍ¤·¡¢ÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¶ÈÌ³¤ò¼«¼ÒÆâ¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×SP¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤È¤·¤Æ¡¢ÁÏ¶È44¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÈÇä¤ì¤ë¡É¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û¡¡
¼ÒÌ¾¡§¥ï¥èー³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÂ¢Á°1-8-2
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§SP¥Äー¥ë¤Î³«È¯¡¦Àß·×¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢SP´ë²è¤ÎÀ©ºî¡¦±¿±Ä¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
HP¡§https://www.wayo.co.jp/