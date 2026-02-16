µþÅÔ»£±Æ½ê¤ÎÌò¼Ô¤¬É´²ßÅ¹´ÛÆâ¤ò¡Ö²Ö³¡Æ»Ãæ¡×¤Ç²Ú¤ä¤«¤ËÎý¤êÊâ¤¡¡±Ç²è¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¡ßµþÅÔ¹âÅç²°S.C.¡ÎT8¡Ï¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è
µþÅÔ¹âÅç²°S.C. ÀìÌçÅ¹¥¾ー¥ó¡ÎT8¡Ï¤Ï¡¢2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢´ÛÆâ²óÍ··¿¤Î¡ÖÆæ²ò¤¥¯¥¤¥º¥é¥êー¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¤ªÇã¤¤¾å¤²¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤ÎÂçÈ¾¤òÅì±ÇµþÅÔ»£±Æ½ê¤Ç»£±Æ¤·¡¢¥í¥±ÃÏ¤âµþÅÔ¡¦¼¢²ì¡¦»°½Å¤Î¡È¥ªー¥ë´ØÀ¾ºîÉÊ¡É¡£µþÅÔ¤Î³¹¤È¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤¤ËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢T8´ÛÆâ¤ÎÁõ¾þ¡¦Å¸¼¨¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢B1¥Õ¥í¥¢¤òÃæ¿´¤Ë´ÛÆâ³Æ½ê¤ò½ä¤ë»Å³Ý¤±¤òÍÑ°Õ¡£QR¥³ー¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿»²²ÃÆ³Àþ¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¤ª¿©»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¤âµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·àÃæ°áÁõ¤ÎÅ¸¼¨¡Ê´ü´ÖÆâ¤ÇÃÊ³¬Åª¤ËÄÉ²ÃÍ½Äê¡Ë¤ä¡¢ÏÂ»±¤òÍÑ¤¤¤¿Áõ¾þ±é½Ð¤Ê¤É¡¢±Ç²è¤Î¶õµ¤´¶¤ò¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ëÅ¸¼¨¤âÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤½¤Î¿¿¼Â¤¬É³²ò¤«¤ì¤ë»þ¡¢¿Í¤Î¾ð¤±¤È¶Ã¤¤¬´¶Æ°¤ò¸Æ¤Ö¡£
¼Çµï¾®²°¤ÎÓò»Ò¤¬¶Á¤¯¹¾¸Í¡¦ÌÚÈÔÄ®¡£¤¢¤ëÀã¤Î¹ß¤ëÌë¤Ëµ¯¤¤¿Âç»ö·ï¤È¤·¤Æ¡¢¸ì¤êÁð¤È¤Ê¤Ã¤¿¸«»ö¤ÊµØÆ¤¤Á¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÃ¯¤âÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ã¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÊª¸ì¡ä¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ーーー¡£
¤ä¤µ¤·¤¤±³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡¢¿´²¹¤Þ¤ëÁÖ²÷¤ÊµÕÅ¾·à¡£
Ä¾ÌÚ¾Þ¡¦»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾ÞW¼õ¾Þ¡¢¿ô¡¹¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êー¾Þ¤òÀ©¤·¤¿·æºî»þÂå¾®Àâ¤¬¤Ä¤¤¤Ë±Ç²è²½¡£»ö¤Î¿¿Áê¤òÃµ¤ëÅÄ¼Ë»ø¤Ë¡¢ÊÁËÜÍ¤¡£Ææ¤ÎÇØ¸å¤Ë¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¹õËë¤Ë¡¢ÅÏÊÕ¸¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¢ËÌÂ¼°ìµ±¡¢À¥¸Í¹¯»Ë¡¢ÂìÆ£¸°ì¡¢¹â¶¶ÏÂÌé¡¢ÀµÌ¾ËÍÂ¢¡¢»³¸ýÇÏÌÚÌé¡¢Âô¸ýÌ÷»Ò¤é¹ë²Ú¼ÂÎÏÇÉ¤¬½¸·ë¡£ »þÂå·à¤ÎÌ¾¾¢¡¦¸»¹§»Ö´ÆÆÄ¤¬¡¢Âî±Û¤·¤¿±ÇÁüÈþ¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥êー¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¿Í¾ð¥É¥é¥Þ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡£»þÂå·à¤È²ÎÉñ´ì¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬ÁÏ¤ê¾å¤²¤¿ÍÍ¼°Èþ¤È¡¢ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë°µÅÝÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡£Êª¸ì¤Ï¡¢»þÂå·à¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¶Ë¾å¤ÎËÜ³Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ø¤È¾º²Ú¤·¤¿¡£
¡ÚºîÉÊ¾ðÊó¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡¡¡§ÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á
¸¶ºî¡¡¡¡¡¡¡¡¡§±Ê°æ¼ÓÌí»Ò¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©¡Ë
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¡¡§¸» ¹§»Ö
½Ð±é¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÊÁËÜ Í¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ä¹Èø¸¬ÅÎ À¥¸Í¹¯»Ë ÂìÆ£¸°ì
¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ »³¸ýÇÏÌÚÌé °¦´õ¤ì¤¤¤« ¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³ ÉÚ²È¥Î¥ê¥Þ¥µ ÌîÂ¼¼þÊ¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹â¶¶ÏÂÌé ÀµÌ¾ËÍÂ¢ ËÜÅÄÇîÂÀÏº ÀÐ¶¶Ï¡»Ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âô¸ýÌ÷»Ò ËÌÂ¼°ìµ±
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÏÊÕ ¸¬
¸ø³«É½µ¡¡¡¡¡§2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¸ø³«
ÇÛµë¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Åì±Ç
¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C)2026¡ÖÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¡(C)2023 ±Ê°æ¼ÓÌí»Ò¡¿¿·Ä¬¼Ò
±Ç²è¸ø¼°HP ¡§https://kobikicho-movie.jp/
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó
²ñ´ü¡¡¡¡¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3·î16Æü¡Ê·î¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Å¸¼¨ÆâÍÆ¤Ï²ñ´üÃæ¤ËÄÉ²Ã¡¢°ìÉôÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ê¤ÉÍ½Äê
²ñ¾ì¡¡¡¡¡§µþÅÔ¹âÅç²°S.C.[T8] Æâ³Æ½ê
¼ç¤ÊÆâÍÆ¡§
1¡Ë·àÃæ°áÁõÅ¸¼¨ 2¡Ë¾®Æ»¶ñÅ¸¼¨ 3¡ËÏÂ»±Áõ¾þ 4¡Ë´ÛÆâ¥µ¥¤¥Íー¥¸Êü±Ç
5¡Ë¤ªÇã¤¤¾å¤²¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ê¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¡Ë 6¡ËÆæ²ò¤¥¯¥¤¥º¥é¥êー
7¡Ë´ÛÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö²Ö³¡Æ»Ãæ in T8¡×¡Ê3/1¡Ë
£±. ¤ªÇã¤¤¾å¤²¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ê¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ë
»²²Ã¾ò·ï¡§µþÅÔ¹âÅç²°S.C.[T8] ÀìÌçÅ¹ ¤ª¤è¤Ó ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¬ー¥Ç¥ó¡Êµþ²óÏ¡Ë¤Ë¤Æ¡¢1¥ì¥·ー¥ÈÀÇ¹þ3,000±ß°Ê¾å¡Ê¹ç»»ÉÔ²Ä¡Ë¤Î¤´¹ØÆþ¤Ç±þÊç²ÄÇ½
±þÊçÊýË¡¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë±þÊç¡ÊQR¥³ー¥É¤è¤ê¥ì¥·ー¥È²èÁüÁ÷ÉÕ Åù¡Ë
¾ÞÉÊ¡¡¡¡¡§±Ç²è´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¡¿¥à¥Ó¥Á¥±¡¿´ÛÆâ°û¿©Å¹¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë·ô¡Ê500±ß·ô¡ËÅù
¢¨±þÊç´ü´Ö¡¦ÅöÁª¿ô¡¦±þÊçÆ³Àþ¤Ï³ÎÄê¼¡Âè¡¢´ÛÆâ·Ç½ÐÊª¤ª¤è¤ÓÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ë¤Æ°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
£². Ææ²ò¤¥¯¥¤¥º¥é¥êー
ÆâÍÆ¡§´ÛÆâÊ£¿ô²Õ½ê¤ò½ä¤Ã¤ÆÆæ¤ò²ò¤¡¢±þÊç¤¹¤ë»²²Ã·¿´ë²è
»²²ÃÊýË¡¡§QR¥³ー¥ÉÆÉ¤ß¼è¤ê·Á¼°
¾ÞÉÊ¡¡¡¡¡§±Ç²è´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¡¿¥à¥Ó¥Á¥±¡¿´ÛÆâ°û¿©Å¹¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë·ô¡Ê500±ß·ô¡ËÅù
¢¨±þÊç´ü´Ö¡¦ÅöÁª¿ô¡¦±þÊçÆ³Àþ¤Ï³ÎÄê¼¡Âè¡¢´ÛÆâ·Ç½ÐÊª¤ª¤è¤ÓÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ë¤Æ°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¾Þ¤Î¥¹¥Þ¥ÛÊÉ»æ¤Ï¡¢¡ÖÆæ²ò¤¥¯¥¤¥º¥é¥êー¡×¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
ÀßÃÖ¾ì½ê¡§B1～4F
¢¨¾ÜºÙ¡ÊÀßÃÖ¾ì½ê¡¢»²²Ã¾Þ¤ÎÍÌµ¡¢±þÊç¾ò·ïÅù¡Ë¤Ï³ÎÄê¼¡Âè¡¢µþÅÔ¹âÅç²°S.C.[T8] ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦´ÛÆâ·Ç½ÐÊª¡¦ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
´ÛÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö²Ö³¡Æ»Ãæ in T8¡×
¼Â»ÜÆü¡§2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë»þ´ÖÌ¤Äê
ÆâÍÆ¡§±Ç²è¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÉôÊ¬¤ò»£±Æ¤·¤¿Åì±ÇµþÅÔ»£±Æ½ê¤ÎÌò¼Ô¤¬¡¢±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¹¾¸Í»þÂå¤Î¡¡¿Í¡¹¤ËÊ±Áõ¤·T8´ÛÆâ¤ò½ä¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÜÀß¾ðÊó
Ì¾¾Î¡§µþÅÔ¹âÅç²°S.C.¡ÎT8¡Ï
½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è»Í¾òÄÌ»ûÄ®ÅìÆþ2ÃúÌÜ¸æÎ¹Ä®35
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ºåµÞµþÅÔÀþ¡ÖµþÅÔ²Ï¸¶Ä®±Ø¡×ÃÏ²¼¤Ë¤ÆÄ¾·ë¡¿µþºå¡ÖµÀ±à»Í¾ò±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬¡¿µþÅÔ»Ô¥Ð¥¹4ÈÖ¡¢5ÈÖ¡¢17ÈÖ¡¢205ÈÖ¤Ë¤Æ¡ÖµþÅÔ±Ø¡×¤è¤êÌó15Ê¬
URL¡§https://www.takashimaya.co.jp/kyoto/specialtystores/
SNS¡§¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ëkyoto_t8_official
¢£T8¡ÊTakashimaya Kyoto S.C. ÀìÌçÅ¹¥¾ー¥ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
T8¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÎÅÁÅý¡¦¥¢ー¥È¡¦¥¯¥é¥Õ¥È¡¦¿©¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¸½ÂåÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÊÔ½¸¤·¡¢
¡ÖÉ´²ßÅ¹¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Ê¤ê¡¢³¹¤ÈÊ¸²½¤ò¸ì¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦µòÅÀ¤Ç¤¹¡£
Å¸¼¨¡¢¥Èー¥¯¡¢±ÇÁü¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¡¢µþÅÔ¤«¤é¿·¤·¤¤Ê¸²½ÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ë
Åì¿À³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊT8¹ÊóÃ´Åö¡Ë
Ã´Åö¡§°ðÍÕ ÍÎÊ¿¡¢»³ÏÆ ¹·Ê¿
Mail¡§yohei@tempura.tv
TEL¡§090-1953-5452
»£±Æµö²Ä¤äÆÃÊÌÂÎ¸³±é½Ð¤Ê¤É½ÀÆð¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£