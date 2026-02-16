¥²ー¥ß¥ó¥°¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPixio¡Ê¥Ô¥¯¥·¥ª¡Ë¡×XXL¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¤Ë¡ÖDisney Collection by Mika Pikazo¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éÍ½ÌóÈÎÇä³«»Ï¡£
Hamee¡Ê¥Ï¥ß¥£¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿åÅç °éÂç¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É3134¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥²ー¥ß¥ó¥°¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPixio¡Ê¥Ô¥¯¥·¥ª¡Ë¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É XXL¥·¥êー¥º¤è¤ê¡ÖDisney Collection by Mika Pikazo¡×¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤ª¤è¤Ó¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
Pixio¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î16Æü(·î)¤è¤êÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£Í½ÌóÈÎÇä¤Ç¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤Ï3·î2Æü(·î)º¢¤ªÆÏ¤±Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡ÖDisney Collection by Mika Pikazo¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎXXL¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¤òÅ¸³«
Pixio¤Ï¡¢¥²ー¥Þー¤Î¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤ò±þ±ç¤·¡¢ÍýÁÛ¤Î¥²ー¥àÉô²°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÆÏ¤±¤ë¥²ー¥ß¥ó¥°¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÍýÁÛ¤Î¥Ç¥¹¥¯´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡ÖDisney Collection by Mika Pikazo¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎXXL¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¡×¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¡×¤Î2¼ïÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊ³µÍ×
À½ÉÊÌ¾ ¡§¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É XXL ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥¥ã¥é¥¯¥¿ー/Mika Pikazo
²Á³Ê ¡¡¡§5,436±ß¡ÊÀÇ¹þ5,980±ß)
¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡ ¡§¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹
¸ø¼°¥¹¥È¥¢ ¡§https://pixiogaming.jp/products/pxmp039xxl
Amazon ¡¡¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0GMGLM9LB
³ÚÅ· ¡¡¡¡¡¡¡§https://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/pxmp-mp/
Yahoo ¡¡¡¡¡§https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/pxmp-mp.html
¥Ç¥¶¥¤¥ó ¡¡¡§¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯
¸ø¼°¥¹¥È¥¢ ¡§https://pixiogaming.jp/products/pxmp040xxl
Amazon ¡¡¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0GMGWSJ7M
³ÚÅ· ¡¡¡¡¡¡¡§https://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/pxmp-mp/
Yahoo ¡¡¡¡¡§https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/pxmp-mp.html
¢£À½ÉÊÆÃÄ¹
¡¦¥Ç¥¹¥¯´Ä¶¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¥¥åー¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡¦900¡ß400mm¥µ¥¤¥º¤Ç¹¡¹»È¤¨¤ë¡£
¡¦Ùû¿å²Ã¹©¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥¹¥¯¾å¤Ç°û¿©¤·¤Æ¤â¤ª¼êÆþ¤ì²ÄÇ½¡£
¡¦ÄìÌÌ¤Î¥é¥Ðー²Ã¹©¤Ë¤è¤ê¥º¥ì¤Ë¤¯¤¯¡¢ÏÓ¤ÎÆ°¤¤¬·ã¤·¤¯¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£
È¯ÇäµÇ°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¿·À½ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Pixio¸ø¼°X¤Ë¤ÆËÜÀ½ÉÊ¤ò¹ç·×4Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦±þÊç´ü´Ö ¡¡¡¡¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯3·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦ÂÐ¾ÝSNS ¡¡¡¡¡§X¡ÊµìTwitter¡Ë
¡¦ÅöÁª¼Ô¿ô ¡¡¡¡¡§³Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó2Ì¾¡¢¹ç·×4Ì¾
¡¦ÆÃÅµ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Disney Collection by Mika Pikazo¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÖXXL¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¡×
¡¦±þÊçÊýË¡¡¡¡¡ ¡§
£±.Pixio¸ø¼°£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê https://x.com/pixiojapan ¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
£².¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ò¤¤¤¤¤Í¡õ¡Ö#pixio¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤òÉÕ¤±¤Æ°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È
¡ÖDisney Collection by Mika Pikazo¡×¤È¤Ï
¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤ÎMika Pikazo¤¬¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¢£Pixio¤È¤Ï
Pixio¡Ê¥Ô¥¯¥·¥ª¡Ë¤Ï¥²ー¥Þー¤Î¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤ò±þ±ç¤·¡¢ÍýÁÛ¤Î¥²ー¥àÉô²°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÆÏ¤±¤ë¥²ー¥ß¥ó¥°¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¶¦¤Ë¥²ー¥à¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¥²ー¥àÂÎ¸³¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤È¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇÁÏ¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
