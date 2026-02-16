½¸ÃÄ»ØÆ³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿»ØÆ³ÎÏ¤ò¡¢¸ÄÊÌºÇÅ¬²½¤Ø¡¡ºë¶Ì¸©¤Î¿Ê³Ø½Î¥µ¥¤¥ó¥ï¥ó¡¢¸ÄÊÌ»ØÆ³ÀìÌç¶µ¼¼¡Ö¥µ¥¤¥ó¥ï¥ó¸ÄÊÌ¥¹¥¯ー¥ë¡×¤ò¿·µ¬³«¹»
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥¹¥¿¥Ç¥£¥¨¡Êºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µµÃ«âÃ¹¨¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î2Æü¤è¤ê¡¢¸ÄÊÌ»ØÆ³¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·¶µ¼¼ ¡Ö¥µ¥¤¥ó¥ï¥ó¸ÄÊÌ¥¹¥¯ー¥ë¡× ¤ò¿·µ¬³«¹»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿Ê³Ø½Î¥µ¥¤¥ó¥ï¥ó¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¤òÃæ¿´¤Ë50Ç¯´Ö¡¢½¸ÃÄ»ØÆ³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È¶¥Áè´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¸ÅÌ¤Î³ØÎÏ¸þ¾å¤È»ÖË¾¹»¹ç³Ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¶áÇ¯¡¢¡Ö³ØÎÏ¤äÍý²òÅÙ¤Î¸Ä¿Íº¹¡×¡Ö³Ø½¬½¬´·¡¦¿ÊÏ©°Õ¼±¤ÎÂ¿ÍÍ²½¡×¡Ö½¸ÃÄ»ØÆ³¤Ç¤Ï½¦¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¤Ä¤Þ¤º¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤â¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢¿Ê³Ø½Î¥µ¥¤¥ó¥ï¥ó¤Ç¤Ï¡Ö½¸ÃÄ»ØÆ³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿»ØÆ³¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¡¢¤è¤ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËºÇÅ¬²½¤¹¤ë¾ì¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸ÄÊÌ»ØÆ³ÀìÌç¶µ¼¼¡Ö¥µ¥¤¥ó¥ï¥ó¸ÄÊÌ¥¹¥¯ー¥ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥µ¥¤¥ó¥ï¥ó¸ÄÊÌ¥¹¥¯ー¥ë¤ÎÆÃÄ¹
1¡¥½¸ÃÄ»ØÆ³½Î¤¬ÊìÂÎ¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¡È³ØÎÏÀß·×ÎÏ¡É
¿Ê³Ø½Î¥µ¥¤¥ó¥ï¥ó¤ÇÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥àÀß·×¡¦Äê´ü¥Æ¥¹¥ÈÂÐºö¡¦¼õ¸³»ØÆ³¤ÎÃÎ¸«¤ò¡¢¸ÄÊÌ»ØÆ³ÍÑ¤ËºÆ¹½ÃÛ¡£
¡Ö¾ìÅö¤¿¤êÅª¤Ê¸ÄÊÌ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜÉ¸¤«¤éµÕ»»¤·¤¿»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥´°Á´¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Î³Ø½¬¥×¥é¥ó
³ØÎÏ¡¦À³Ê¡¦ÄÌ½ÎÌÜÅª¡ÊÄê´ü¥Æ¥¹¥È¡¿¼õ¸³¡¿³Ø½¬½¬´·¤Å¤¯¤ê¡Ë¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¶µ²Ê¡¦¿ÊÅÙ¡¦½ÉÂêÎÌ¤Þ¤Ç°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀß·×¤·¤Þ¤¹¡£
3¡¥½¸ÃÄ»ØÆ³¤È¤ÎÊ»ÍÑ¡¦ÀÚ¤êÂØ¤¨¤â²ÄÇ½
¡ÖÉáÃÊ¤Ï½¸ÃÄ¡¢¶ì¼ê²ÊÌÜ¤Ï¸ÄÊÌ¡×¡Ö¼õ¸³´ü¤À¤±¸ÄÊÌ¡×¤Ê¤É¡¢¥µ¥¤¥ó¥ï¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½ÀÆð¤Ê³Ø½¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«¹»¤ÎÇØ·Ê¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥µ¥¤¥ó¥ï¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö½¸ÃÄ»ØÆ³¤Ç¿¤Ó¤ëÀ¸ÅÌ¡×¤ò¿ôÂ¿¤¯°é¤Æ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¸ÄÊÌ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¿¤Ó¤ëÀ¸ÅÌ¡×¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥ó¥ï¥ó¸ÄÊÌ¥¹¥¯ー¥ë¤Ï¡¢½¸ÃÄ¤«¸ÄÊÌ¤«¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¤½¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤«¤É¤¦¤«¡É¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¿·¤¿¤Ê³Ø½¬µòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¶µ°é¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ê¶µ¼¼Å¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¥µ¥¤¥ó¥ï¥ó¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ»ØÆ³¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ ¿·¹»³«¹»¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¦½Õ´ü¹Ö½¬²ñ10,000±ßÊ¬OFF
¡¦3·îÄÌ¾ï¼ø¶È ºÇÂç4²óÊ¬ÌµÎÁ
¡¡¢¨Å¬ÍÑ¾ò·ï¤Ï¹»¼Ë¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¶µ¼¼³µÍ×¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§¥µ¥¤¥ó¥ï¥ó¸ÄÊÌ¥¹¥¯ー¥ë
³«¹»Æü¡§2026Ç¯3·î2Æü
ÅìÀî¸ý¹»
ÂÐ¾Ý¡§¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸
½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¸ÍÄÍ3-36-18 ¥³¥â¥Ç¥£¥¤¥¤¥ÀÆâ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§048-299-6622¡Ê3·î2Æü³«ÄÌ¡Ë
¢¨³«¹»½àÈ÷¼¼¡§¿Ê³Ø½Î¥µ¥¤¥ó¥ï¥óËÜÉô»öÌ³¶É¡Ê¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡§0120-385-314¡Ë
µ×´î¹»
ÂÐ¾Ý¡§¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸
½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©µ×´î»Ôµ×´îÃæ±û1ÃúÌÜ1-1 °ËÆ£¥Ó¥ë2³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0480-29-0100
¥µ¥¤¥ó¥ï¥ó¸ÄÊÌ¥¹¥¯ー¥ë¡¦HP :
https://www.g-sign-1.com/so-ii-school/?utm_source=link&utm_medium=press-release&utm_campaign=prtimes-2603open
¢£³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¸¦¥¹¥¿¥Ç¥£¥¨¡ÊGakken Study et Co., Ltd.¡Ë
³Ø¸¦¥¹¥¿¥Ç¥£¥¨¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¿´¤æ¤¿¤«¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢º£Æü¤Î´¶Æ°¡¦ËþÂ¡¦°Â¿´¤È¡¢ÌÀÆü¤Ø¤ÎÌ´¡¦´õË¾¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡×¤Î¥°¥ëー¥×ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¹ñÆâ³°³Ø½¬½Î»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ µµÃ« âÃ¹¨
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©337-0051¡¡ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¸«¾Â¶èÅìÂçµÜ5ÃúÌÜ32-10
Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.gakken-studyet.com/company/?msclkid=3be6e783ab1b11ec9170e032766be0dd
¢£³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊGAKKEN HOLDINGS CO., LTD.¡Ë
https://www.gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶ Çî¾¼
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1947Ç¯3·î31Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§19,817É´Ëü±ß
¡¦Çä¾å¹â¡§1,991²¯±ß¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò¡§82¼Ò¡Ê2025Ç¯9·î´ü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9470¡Ë
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8510 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6431-1001¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§1946Ç¯ÁÏ¶È¤Î¶µ°é¡¦°åÎÅÊ¡»ã´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë»ý³ô²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ°éÊ¬Ìî¡§¡Ö³Ø¸¦¶µ¼¼¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¶µ¼¼¡¦³Ø½¬½Î»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Ø½¬¶µºà¤Ê¤É¤Î½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ²Ê½ñ¡¦ÊÝ°éÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î±à¡¦³Ø¹»»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°åÎÅÊ¡»ãÊ¬Ìî¡§¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ç§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÝ°é±à¡¦³ØÆ¸¤Ê¤É¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¡§150¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç³èÆ°¡¦»ö¶ÈÅ¸³«