¡Ú¿À¸Í¡¦¿â¿å¤Î¾¡ÅÄ½Î¡ÛÊÝ¸î¼Ô¸þ¤±¡Ø¹â¹»¡¦Âç³ØÆþ»îÀ©ÅÙ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¥»¥ß¥Êー¡Ù³«ºÅ¡£¡Öº£¤ÎÆþ»î¡×¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢»Ù¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ª
¸ÄÊÌ¼ø¶È¤Î¾¡ÅÄ½Î¡Ê¿À¸Í»Ô¿â¿å¶è¡¢ÂåÉ½¡§¾¡ÅÄ ²íÌé¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æþ»îÀ©ÅÙ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ËÈ¼¤¦ÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¿·¤Î¼õ¸³»ö¾ð¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡Ø¹â¹»¡¦Âç³ØÆþ»îÀ©ÅÙ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¥»¥ß¥Êー¡Ù¤ò¡¢Ç¯2²ó¡Ê3·î¸åÈ¾¡¦9·îÁ°È¾¡Ë¤ÎÄêÎã¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¼õ¸³¤·¤¿º¢¤È¤Ï»ÅÁÈ¤ß¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÊÝ¸î¼ÔÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå½Î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»ëÅÀ¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¤Ê¤¼º£¡¢¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸½ºß¤ÎÆþ»î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤Îº¢¤È¤Ï»ÅÁÈ¤ß¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¥Æ¥¹¥È¤ÎÅÀ¿ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Ø¹»¤ÎÀ®ÀÓ¡ÊÆâ¿½ÅÀ¡Ë¤ä³èÆ°¼ÂÀÓ¡¢ÌÌÀÜ¡¢¾®ÏÀÊ¸¤Ê¤É¡¢É¾²Á¤Î¼´¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¾¡ÅÄ½Î¤Ç¤Ï¡¢¿·Ç¯ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤ë3·î¤È¡¢»ÖË¾¹»Áª¤Ó¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë9·î¤ÎÇ¯2²ó¡¢¤½¤Î»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇ¿·¤ÎÆþ»î»ö¾ð¤ò¾Ü¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ºÇ¿·¤ÎÆþ»î¥«¥ì¥ó¥Àー¤È¡Öº£¡×¤¹¤Ù¤¤³¤È¤ÎÀ°Íý
Ê¼¸Ë¸©¤Î¸øÎ©¹â¹»Æþ»î¤Î»ÅÁÈ¤ß¤äÆâ¿½ÅÀ¤Î½ÅÍ×À¡¢¤½¤·¤ÆÇ¯¡¹Èæ½Å¤¬¹â¤Þ¤ëÂç³ØÆþ»î¤ÎÁí¹ç·¿ÁªÈ´¡¦¿äÁ¦Æþ»î¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤Þ¤Ç¤òÌÖÍå¡£³Æ³ØÇ¯¤Ç¡Ö¤É¤Î»þ´ü¤Ë¡¢²¿¤ò½àÈ÷¤¹¤Ù¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤Ê¸«ÄÌ¤·¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¡Ö¹ç³Ê¡×¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ¼±¤Î¶¦Í
Ê£»¨²½¤¹¤ë»äÎ©¡¦¸øÎ©¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ»´ê¥Ñ¥¿ー¥ó¤ä¡¢»ÖË¾¹»ÁªÄê¤ÎºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡Ö¼õ¸³ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬¡×¤ò¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå½Î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¾¡ÅÄ½Î¤Î¥»¥ß¥Êー¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤´²ÈÄí¤¬¡Ö¥Áー¥à¡×¤È¤·¤Æ¼õ¸³¤ËÎ×¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡ÖÅÀ¿ô¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Â¿³ÑÅª¤ÊÉ¾²Á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò²òÀâ
¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Î·¹¸þ¤ä¡¢Ç¯¡¹Èæ½Å¤¬¹â¤Þ¤ë¿äÁ¦¡¦Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÃúÇ«¤Ë¤Ò¤â²ò¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤»¤ë¼õ¤±Êý¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁªÂò»è¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
- ÃÏ°èÌ©Ãå¤À¤«¤é¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ë¡Ö¿â¿å¥¨¥ê¥¢¤Î¼õ¸³»ö¾ð¡×
¶áÎÙ¤Î¹â¹»¤ÎÆÃ¿§¤ä¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ç»ÖË¾¹»¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÏºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö´é¤Î¸«¤¨¤ë¾ðÊó¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
- ¤ª»ÒÍÍ¤Ø¤Î¡Ö¸ÀÍÕ¤¬¤±¡×¤Î¥³¥Ä¤ò¶¦Í
Æþ»î¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼ÔÍÍ¤Î¿´¤ÎÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª»ÒÍÍ¤¬¼«Î§¤·¤Æ´ù¤Ë¸þ¤«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢È¼Áö¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤â°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ô¡Ø¹â¹»¡¦Âç³ØÆþ»îÀ©ÅÙ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¥»¥ß¥Êー¡Ù¼Â»Ü³µÍ×¡Õ- ³«ºÅ»þ´ü¡§ ½Õµ¨¡§3·î²¼½Ü¡¡½©µ¨¡§9·î¾å½Ü
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£»öÁ°Í½Ìó¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
- ÂÐ¾Ý¡§ Ãæ¹â¹»À¸¤ÎÊÝ¸î¼ÔÍÍ
¢¨¤ª»ÒÍÍ¤ÎÆ±ÀÊ¤â²Ä¡£½ÎÀ¸°Ê³°¤ÎÊý¤â´¿·Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ²ñ¾ì¡§ ¾¡ÅÄ½Î¡Ê¿À¸Í»Ô¿â¿å¶è¿ð¥±µÖ7-14 2F¡Ë
- »²²ÃÈñ¡§ ÌµÎÁ
- ·Á¼°¡§ ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ªÊ¹¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¯¿Í¿ôÀ©¤Î¥»¥ß¥Êー
- ¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡§
¥»¥ß¥Êー¤ÏÍ½ÌóÀ©¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¡ÖÆþ»î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¥»¥ß¥Êー¤Î´õË¾¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾ÜºÙ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é :
https://katsudajuku.co.jp/inquiry/
¢¡ ÂåÉ½ ¾¡ÅÄ ²íÌé¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Öº£¤ÎÆþ»î¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ø¾ðÊó¤ÎÀï¤¤¡Ù¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤ª»ÒÍÍ¤ÎÅØÎÏ¤¬¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌÞÂÎ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸î¼ÔÍÍ¤¬Àµ¤·¤¯¡¢¿·¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î±þ±ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
¢¡ ¾¡ÅÄ½Î ³µÍ×
½ÎÌ¾¡§ ¸ÄÊÌ¼ø¶È¤Î¾¡ÅÄ½Î
½êºßÃÏ¡§ Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¿â¿å¶è¿ð¥±µÖ7-14 2F
ÂÐ¾Ý¡§ ¾®³Ø¹»3Ç¯À¸ ～ ¹â¹»3Ç¯À¸
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌ¼ø¶È¡¢¼«½¬´ÉÍý¡¢¼õ¸³»ØÆ³
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://katsudajuku.co.jp/
¢¡ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦ÌµÎÁÁêÃÌ¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß
³ô¼°²ñ¼Ò ¾¡ÅÄ½Î
TEL¡§ 078-742-6924¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü 14:00～22:00¡Ë
MAIL¡§info@katsudajuku.co.jp ¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¾µ¤ê¤Þ¤¹