¡Ú¸ÂÄêÈ¯Çä¡Û¥È¥ó¥ÜÍÎ»±Á°¸¶¸÷ÜÆ¾¦Å¹¤Ï¡¢º£Ç¯¤â¡É¤È¤í¤±¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¡É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÍÎ»±¡Ö¥á¥ë¥È¡×¥·¥êー¥º¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡£3Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯¤Ï¡Ö¥ª¥é¥ó¥¸¥§¥Ã¥È¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¥®¥Õ¥È¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÁ°¸¶¸÷ÜÆ¾¦Å¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è»°¶Ú¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Á°¸¶ ¿µ»Ë¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¹ñÆâÀ½Â¤¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÍÎ»±¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤¹¤ëÁ°¸¶¸÷ÜÆ¾¦Å¹ÀõÁð»°¶ÚÄ®Å¹¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÍÎ»±¤ò2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤Í·¤Ó¿´¤¬¸÷¤ë¥ª¥é¥ó¥¸¥§¥Ã¥È¤È¥Ð¥¿ー¥¹¥¤ー¥Ä¤Î»±¡£
Á°¸¶¸÷ÜÆ¾¦Å¹¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æº£Ç¯¤â¥á¥ë¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç»¸ü¤Ç¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¥¸¥å¥ï¥Ã¤ÈÍÏ¤±¤ë¿©´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ð¥¿ー¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡Ö¥Ð¥¿ー¥¤¥¨¥íー¡×¤Î¤Û¤«¡¢º£Ç¯¿·¤·¤¯ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º½ÅüÄÒ¤±¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò¥Ó¥¿ー¥Á¥ç¥³¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¥ª¥é¥ó¥¸¥§¥Ã¥È¡×¡£¥Ó¥¿ー¤Ê¥Á¥ç¥³¤Î´ÅÌ£¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¤ë¤È¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Æ¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¿ー¥¤¥¨¥íー
¥ª¥é¥ó¥¸¥§¥Ã¥È
ºòÇ¯¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ð¥¿ー¥¤¥¨¥íー¡×¤ÏÌÀ¤ë¤¤¥¤¥¨¥íー¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¡£¡Ö¥ª¥é¥ó¥¸¥§¥Ã¥È¡×¤Ï¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬²Ä°¦¤¯¡¢±«¤ÎÆü¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¸÷Âô´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥µ¥Æ¥óÀ¸ÃÏ
³ê¤é¤«¤Ê¸÷Âô¤òÊü¤Ä¥µ¥Æ¥óÀ¸ÃÏ¤Ï¡¢»±À¸ÃÏÀ¸»º¤¬À¹¤ó¤Ê»³Íü¸©ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡¢Ï·ÊÞ»±À¸ÃÏ¥áー¥«ー¤Ç¿¥¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸÷¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯È¿¼Í¤·¡¢»±¤òÊÄ¤¸¤¿¤È¤¤ËåºÎï¤ËÀ¸ÃÏ¤¬¿â¤ì¤ë¥É¥ìー¥×¤Ç¤È¤í¤±¤ë¼Á´¶¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤Ë¤è¤ëÃúÇ«¤Ê»ÅÎ©¤Æ¤ÏÌµÂÌ¤Ê¤·¤ï¤ä¤¿¤ë¤ß¤ò¶ËÎÏÍÞ¤¨¡¢»±¤òÊÄ¤¸¤¿¤È¤¤â³«¤¤¤¿»þ¤âÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¢£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤Í·¤Ó¿´¤¬¸÷¤ë¥Ç¥£¥Æー¥ë
¥á¥ë¥È¤Ï¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥Ç¥£¥Æー¥ë¤â¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¥Íー¥àÉ³¢¨¡×¡£¥ê¥Ü¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤¯¤ë¤ê¤È½Å¤Í¤¿ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬½÷À¤é¤·¤¯¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÁõ¤¤¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¥éー¤ÎÇÛ¿§¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¼ê¸µ¤Ï¤Ù¤Ã¹ÃÄ´¤Î¥¢¥¯¥ê¥ëÀ½¡£¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤Î¤è¤¦¤Ê±ð¤¬Â¸ºß´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Íー¥àÉ³¡§»±¤òÊÄ¤¸¤ë¤È¤¤ËÎ±¤á¤ëÉ³¥Ñー¥Ä¡£
¥Íー¥àÉ³¤Î°Õ¾¢¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥§¥¢²ñ´üÃæ¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥»¥ë¤Î¥³¥¤¥ó¤Ë¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¹ï°õ¤¬ÌµÎÁ
¥¿¥Ã¥»¥ë¤Ë¤¤é¤ê¤È¸÷¤ë¥³¥¤¥ó¤â¹âµé´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
£²·î£²£±Æü¤«¤é£³·î£±£´Æü¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¸Â¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥³¥¤¥ó¤Ø¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¹ï°õ¤òÌµÎÁ¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¾Æþ¤ì²Ã¹©¤ÏÆÃÊÌ´¶¤¬Áý¤¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÁ°¸¶¸÷ÜÆ¾¦Å¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¡£
À§ÈóÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢£¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/152079/table/46_1_7f13d91c1ea2164488aa806fef41bc59.jpg?v=202602161051 ]
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× :
https://shop.maehara.co.jp/
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È :
https://maehara.co.jp/
¥È¥ó¥ÜÍÎ»±¡¡Á°¸¶¸÷ÜÆ¾¦Å¹
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë½¾Íè¤ÎÍÎ»±¿¦¿Í¤òÍÑ¤¤¤¿ÍÎ»±¤ÎÀ½Â¤¼êË¡¤Ë¤Æ¹ñÆâÀ½Â¤¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÆüËÜ¤ÎÍÎ»±¥áー¥«ー¡£Á°¸¶¸÷ÜÆ¤¬1948Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ23Ç¯¡Ë¤ËÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¾¼ÏÂ38Ç¯º¢¡¢Åö»þ¤Î¹Ä¹¡¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Æü»±¤Î½¤Íý¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ì°Ê¹ßÅ·¹Ä¹Ä¹¡¤ª¤è¤Ó¹ÄÂ²¤Î¸ø¼°¹Ô»öÅù¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÍÎ»±¤ÎÀ½Â¤¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»±¤Ç¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò¶»¤Ë¡¢°ìËÜ°ìËÜ¤Î»±¤ËÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡¡¡¡1948Ç¯
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔÂæÅì¶è»°¶Ú2-14-5
TEL¡¡¡¡¡¡¡¡03-3862-5788
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Á°¸¶ ¿µ»Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡ÍÎ»±¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä