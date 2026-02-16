¡Ú¼ÂÀÓÊó¹ð¡ÛIGRESS(¥¤¥°¥ì¥¹)¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢Îß·×45Ëü¥»¥Ã¥È¡Ê4,500,000Â¡ËÈÎÇä¤òÆÍÇË
2017Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥á¥ó¥º¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖIGRESS¡Ê¥¤¥°¥ì¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Îß·×½Ð²Ù¿ô45Ëü¥»¥Ã¥È¡Ê4,500,000Â¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒASTYONE¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÇ·Æ¬Íª»Ê¡¢°ÂÆ£æÆÂÀ¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¡¢IGRESS¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Â¿Ë»¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤ÎËèÆü¤ò²÷Å¬¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Þー¥È¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IGRESS¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Amazon¤Ë¤Æ13,000·ï°Ê¾å¤Î¥ì¥Ó¥åー¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢
È¯Çä°ÊÍè¡¢À¤Âå¤ä¿¦¼ï¤òÌä¤ï¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚIGRESS¤¬Áª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë¡¢ÍýÍ³¡£¡Û
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
²þÎÉ¤ò½Å¤Í¡¢ÀäÌ¯¤Ê¾æ¤ÎÄ¹¤µ¤ËÄ´À°¡£
¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥ê¥ÖÊÔ¤ß¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤Ä¤ÞÀè¤Ë¤ÏÊä¶¯ÊÔ¤ß¤Ç¹½À®¡£¾æÉ×¤ÇÂÑµ×À¤âÄÉµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´§º§Áòº×¤Ê¤É¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤â
°Â¿´¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥ª¥É¥é¥ó¥È²Ã¹©
Ä¹»þ´ÖÍú¤Â³¤±¤Æ¤â²÷Å¬¡£
µÛ¼¾¡õÊü¼¾À¤â¹â¤¤¤¿¤á¡¢´À¤òÁÇÁá¤¯µÛ¼ý¡£
À¶·é¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
ÀöÂõ¤·¤Æ¤â¸ú²Ì¤¬Â³¤¯¡¢¹³¶ÝÁÇºà¤òºÎÍÑ¡£
¹ñÆâ»î¸³¼Â»ÜºÑ¤ß¤Ç¡¢¥ªー¥ë¥·ー¥º¥ó²÷Å¬¤ËÃåÍÑ¤Ç¤¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
¥æー¥¶¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÄÉµæ
IGRESS¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Æ±¿§Æ±ÊÁ»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á¡¢Àö¤¤ÂØ¤¨¤Î¿´ÇÛ¤ò¸º¤é¤·¡¢Ë»¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Î¿È»ÙÅÙ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÒÊý¤òÊ¶¼º¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÊÌ¤Î·¤²¼¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£º¸±¦¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¼ê´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢ËèÆü¤Î½àÈ÷¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Áª¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤°Â¿´¤ò¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤ÎÆü¾ï¤ò»Ù¤¨¤ëÄêÈÖ¡£
IGRESS¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Â¿Ë»¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤ÎËèÆü¤ò²÷Å¬¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Þー¥È¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø
³ô¼°²ñ¼ÒASTYONE¤Ç¤Ï¡¢BALLOT¡¿IGRESS¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¾Ò²ð¤Ë¸Â¤é¤º¡¢´ë²èµ»ö¡¦ÆÃ½¸¡¦Èæ³Ó¸¡¾Ú¡¦µ¨Àá¥Æー¥Þ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Ç¤Î¤´¼èºà¡¦¤´·ÇºÜ¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
µ»öÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¾¦ÉÊÄó¶¡¡¦Âß¤·½Ð¤·¤Î¤Û¤«¡¢³«È¯¤ÎÇØ·Ê¤ä²þÁ±¤Î·Ð°Þ¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤«¤é¤´ÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ä¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸º¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂÎ¸³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿»ëÅÀ¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤ÎÁªÂò¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¡¢¼èºà¡¦À©ºî¤ÎÌÌ¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤´¶¨ÎÏ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
·ÇºÜ¡¦¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤Ï¡¢¸¡Æ¤ÃÊ³¬¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
