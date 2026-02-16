2026Ç¯3·î¡¢¥ª¥¤¥ó¥¯¥²ー¥à¥º¤Î¤ªÅ¹¤¬¸¶½É¤ËÃÂÀ¸¡£
¡Ø¥¨¥»·Ý½Ñ²È¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ø¹Ô¤¯¡Ù¤ä¡Ø³¤ÄìÃµ¸±¡Ù¡¢¡Ø¥¤¥ó¥µ¥¤¥Àー¥²ー¥à¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤òÌä¤ï¤º¥²ー¥à³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥¤¥ó¥¯¥²ー¥à¥º¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢½é¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ì¾Á°¤Ï¡¢¡ÒOink Games TOKYO¡Ó¡£½ÂÃ«±Ø¡¦¸¶½É±Ø¤«¤é¶¦¤ËÅÌÊâ8Ê¬¤Û¤É¤Ë¤¢¤ë¡¢¥Ó¥ë¤Î3F¡£MIYASHITA PARK¤ä¥¥ã¥Ã¥È¥¹¥È¥êー¥È¤«¤é¤â¤Û¤É¶á¤¤¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¥Üー¥É¥²ー¥à¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢ÆüËÜ¸ìÈÇ¤È¡¢°ìÉô±Ñ¸ìÈÇ¤â¤½¤í¤¨¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥Ã¥º¤â¡¢ÈÎÇäÃæ¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¤ª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡ÒOink Games TOKYO¡Ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª¤ß¤ä¤²¤âÅÐ¾ìÍ½Äê¡ª
¸ø¼°Instagram(https://www.instagram.com/oinkgames_tokyo/)¤Ë¤Æ¿ï»þ¡¢¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤Ï2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡£
°Ê¹ß¤ÏÅÚÆü¤Î¤ß±Ä¶È¤È¤·¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤Ï12:00-20:00¤Ç¤¹¡£
º£¸åÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Íè¾ì¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¿ï»þ¸ø¼°Instagram(https://www.instagram.com/oinkgames_tokyo/)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Å¹Æâ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢º®»¨¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÀ°Íý·ôÀ©¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢Å¹ÆâÂÚºß»þ´Ö¤ÎÀ©¸Â¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
·èºÑÊýË¡¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Î¤ß¡Ê¸½¶âÉÔ²Ä¡Ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°Instagram(https://www.instagram.com/oinkgames_tokyo/)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¿·¤·¤¤¾ì¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¥²ー¥à¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤ë¥ª¥¤¥ó¥¯¥²ー¥à¥º¤ÈÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°µòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ»ºÀ¼¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢½ê¶¹¤·¤È¥ª¥¤¥ó¥¯¥²ー¥à¥º¤ÎºîÉÊ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±£¤ì¤¿Ì¾ºî¤È¤Î±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤â¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ç¤¹¡£
¥ª¥¤¥ó¥¯¥²ー¥à¥º¤Î¡ÖÀ¸¡×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ç¡¢Ç»¸ü¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Å¸¼¨¤â¡¢º£¸åÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Íè¤ë3·î¡¢³§ÍÍ¤Î¤ª±Û¤·¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Û
Å¹ÊÞÌ¾ ¡§ Oink Games TOKYO
½êºßÃÏ ¡§ ¢©150-0001¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-16-13 Naias¿ÀµÜÁ° 3F
¥¢¥¯¥»¥¹ ¡§ ÃÏ²¼Å´Åìµþ¥á¥È¥íÌÀ¼£¿ÀµÜÁ°¡Ò¸¶½É¡Ó±Ø4ÈÖ½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬¡¢JR½ÂÃ«±Ø¤è¤êÅÌÊâ8Ê¬¡¢JR¸¶½É±Ø¤è¤êÅÌÊâ8Ê¬
±Ä¶ÈÆü ¡§ ÅÚ¡¦Æü ¢¨Î×»þµÙ¶È¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê¡£¤¯¤ï¤·¤¯¤Ï¸ø¼°Instagram¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±Ä¶È»þ´Ö ¡§ 12:00-20:00
¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡§ https://oinkgames.com/ja/store/
¸ø¼°Instagram ¡§ https://www.instagram.com/oinkgames_tokyo/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥¤¥ó¥¯¥²ー¥à¥º
½êºßÃÏ ¡§ ¢©150-0001¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-16-13 Naias¿ÀµÜÁ° 3F
ÀßÎ© ¡§ 2010Ç¯5·î26Æü
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò º´¡¹ÌÚ È» ¡Ê¥µ¥µ¥ ¥¸¥å¥ó¡Ë
URL ¡§ https://oinkgames.com/
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥¤¥ó¥¯¥²ー¥à¥º
Oink Games TOKYO Å¹Ä¹ ¡§ ÆâÃÓ ÍÛÆà ¡Ê¥¦¥Á¥¤¥± ¥Ò¥Ê¡Ë
¥áー¥ë ¡§ shop@oinkgms.com
¸ø¼°Instagram ¡§ https://www.instagram.com/oinkgames_tokyo/