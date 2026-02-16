¡Ú2·î19Æü(ÌÚ) ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡Û¡ØEV¿Ê²½¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¥Ñ¥ïー¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤ÎºÇÁ°Àþ～¼¡À¤ÂåÈ¾Æ³ÂÎ¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯¹â¸úÎ¨¡¦¹âÀÇ½²½～¡Ù¡Ê¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯¼çºÅ¡Ë
À½Â¤¶È¸þ¤±AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ØAconnect¡Ù¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ØEV¿Ê²½¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¥Ñ¥ïー¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤ÎºÇÁ°Àþ ～¼¡À¤ÂåÈ¾Æ³ÂÎ¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯¹â¸úÎ¨¡¦¹âÀÇ½²½～¡Ù¤ò2·î19Æü(ÌÚ) ¤Ë³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Î¾ÜºÙ¤È»ëÄ°ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¢§
https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260219(https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260219/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=aconnect_prtimes_20260219)
¢£¥»¥ß¥Êー¤Î³µÍ×
¢¨ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢¤´¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥»¥ß¥Êー¤ÎºÆÊüÁ÷ÈÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÅÆ°²½¤ÎÇÈ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢xEV¡ÊÅÅÆ°¼Ö¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥Ñ¥ïー¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡×¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶îÆ°¤ä½¼ÅÅ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ©¸æ¤È¤¤¤Ã¤¿¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤ÇÅÅÎÏ¤òÅª³Î¤ËÊÑ´¹¡¦À©¸æ¤¹¤ë¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÅÅÆ°¼Ö¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¤â¤Î¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
EV¤ÎÉáµÚ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¥Ñ¥ïー¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¤â¤è¤ê¹âÅÙ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎºÇÅ¬²½¤äÇ®À©¸æ¡¢ÅÅÎÏÂ»¼º¤ÎÄã¸º¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ï¡¢¼ÖÎ¾ÀÇ½¤ä°ÂÁ´À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Ë¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢SiC¤äGaN¤È¤¤¤Ã¤¿¼¡À¤Âå¥Ñ¥ïーÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¿Ê²½¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤äÀß·×¤Î¼«Í³ÅÙ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢xEV³«È¯¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¤½¤ÎÆ³Æþ¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ïー¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤È¼¡À¤ÂåÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¸¦µæ¤ò¸£°ú¤¹¤ëÌ¾¸Å²°Âç³Ø¤Î»³ËÜ¿¿µÁ¶µ¼ø¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢xEV¤Î¿Ê²½¤¬¥Ñ¥ïー¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ë²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿µ»½Ñ³«È¯¤ÎÊý¸þÀ¤ä¡¢»º³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î²ÄÇ½À¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÅÅ¸»Àß·×¤äÈ¾Æ³ÂÎ±þÍÑ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ©¸æ¤Ë´Ø¤ï¤ëÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
¡¦EV¤ä¼ÖºÜÅÅ¸»¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ»½Ñ¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¤ÎÊý
¡¦¼¡À¤Âå¥Ñ¥ïーÈ¾Æ³ÂÎ¡ÊSiC¡¦GaN¤Ê¤É¡Ë¤Î±þÍÑ¤Ë´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
¡¦ÅÅÆ°²½¡¦¾Ê¥¨¥ÍÀß·×¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¸¦µæÆ°¸þ¤äµ»½Ñ²ÝÂê¤òÇÄ°®¤·¤¿¤¤Êý
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
»³ËÜ ¿¿µÁ »á
Ì¾¸Å²°Âç³Ø
ºàÎÁ¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ½ê¡¡ÉíÂ°Ì¤Íè¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹½¸ÀÑ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡¡¥·¥¹¥Æ¥à±þÍÑÉô ¶µ¼ø
2003Ç¯»³¸ýÂç³ØÍý¹©³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î¼èÆÀ¸å¡¢¥µ¥ó¥±¥óÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Åçº¬Âç³ØÁí¹çÍý¹©³ØÉô¹Ö»Õ¤ò·Ð¤Æ¡¢2011Ç¯¤è¤êÅçº¬Âç³ØÁí¹çÍý¹©³ØÉô½Ú¶µ¼øÃåÇ¤¡£2017Ç¯¤è¤êÌ¾¸Å²°Âç³ØÌ¤ÍèºàÎÁ¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ½ê¶µ¼øÃåÇ¤¡£¥Ñ¥ïー¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹Á´ÈÌ (¼§µ¤¡¢À©¸æ¡¢²óÏ©Êý¼°¡¢È¾Æ³ÂÎ¶îÆ°)¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤Ë½¾»ö¡£Çî»Î (¹©³Ø)¡£IEEE¡¢ÅÅµ¤³Ø²ñ¡¢ÅÅ»Ò¾ðÊóÄÌ¿®³Ø²ñ²ñ°÷¡£±þÍÑ¤Ï¹Ò¶õµ¡ÅÅÆ°²½¡¢¼«Æ°¼ÖÅÅÆ°²½¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹µëÅÅ¤Î»°ËÜÃì¡£ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¸¦µæ¼¼¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¶¦Æ±¸¦µæ´ë¶È¤Ï40¼Ò¤òÄ¶¤¨¡¢³¤³°¤Î´°À®¼Ö¥áー¥«ー¤È¤â¶¯¤¤¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ä¡£»º³ØÏ¢·È³èÆ°¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤È¤Î¶¦Æ±ÆÃµö½Ð´ê¿ô¤âÂ¿¿ô¡£¶¦Æ±¸¦µæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Æ´ë¶È¤ÎÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤âÀÁ¤±Éé¤¤¡¢µ»½Ñ¸ÜÌä¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤âÉý¹¤¤¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
Æü¡¡¡¡¡¡»þ¡§2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ) 10:00-11:00
¾ì¡¡¡¡¡¡½ê¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
»²¡¡²Ã¡¡Èñ¡§ÌµÎÁ (»öÁ°ÅÐÏ¿À©)
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260219/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=aconnect_prtimes_20260219
¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡Ö²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òºÆÈ¯ÌÀ¤·¡¢¿ÍÎà¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î´ë¶ÈÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½Â¤¶È¸þ¤±AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖAconnect¡×µÚ¤Ó¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Çー¥¿¤ò¹½Â¤²½¤·´ë¶È¤Î»ñ»º¤ËÊÑ¤¨¤ë¡ÖSAT¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ë¶ÈÆÃ²½À¸À®AI¤Î³«È¯¤ä¡¢ÆÈ¼«¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤â»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³°ìÃúÌÜ12ÈÖ3¹æ LIFORK MINAMI AOYAMA S209
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2016Ç¯11·î15Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡ÎÓ Ã£
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ºÇÀèÃ¼¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢´ë¶È¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦À¸À®AI¤Î¶ÈÌ³Å¬ÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
URL¡¡¡¡¡§https://stockmark.co.jp/