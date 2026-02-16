¡Ò¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¦SF¡¦½ãÊ¸³Ø »°³¦ÃíÌÜ¤ÎÂç¿·±Ô¡ÓÂçÂìÉÓÂÀºÇ¿·´©¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤ÎÊýÄø¼°¡Ù3·î12Æü´©¹Ô·èÄê¡ª¡¡ÏÀÍý¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤¬¸ò¤ï¤ë½éSFºîÉÊ½¸¤Ë¡¢ÃÓß·½ÕºÚ¡¦ã·Æ£ÌÀÎ¤Î¾»á¤¬¿äÁ¦¡ª¡Ò½é²ó½Ð²Ù¸ÂÄê¥Ý¥¹¥È¥«ー¥ÉÉÕ¡Ó
ÂçÂìÉÓÂÀ¡¡»£±Æ¡§°ËÆ£¿®¡¿¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤ÎÊýÄø¼°¡Ù¥¤¥é¥¹¥È¡§ËÌÂ¼¤ß¤Ê¤ß¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥¢¥ë¥Ó¥ì¥ª
³ô¼°²ñ¼Ò²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®Ìî»ûÍ¥¡Ë¤Ï¡¢ÂçÂìÉÓÂÀ¡Ê¤ª¤ª¤¿¤ ¤Ó¤ó¤¿¡Ë¤µ¤ó½é¤ÎSFºîÉÊ½¸¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤ÎÊýÄø¼°¡Ù¡ÊÀÇ¹þÄê²Á2,090±ß¡Ë¤ò¡¢2026Ç¯3·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤Ë¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê³¦¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¡È°Û¾ïËÜ³Ê¿äÍý¡ÉÄ¹ÊÔ¡Ø¤½¤ÎÆæ¤ò²ò¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë¤Ç¡¢¶¯Îõ¤ÊÃ±Ãø¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¶¦ÃøSFºîÉÊ½¸¡Ø°Û¾ïÏÀÊ¸¡Ù¡ÊÁáÀî½ñË¼¡Ë¤ä¡ØÍý·Ï¤ÎÆÉ¤ßÊý¡Ù¡ÊÀ¿Ê¸Æ²¿·¸÷¼Ò¡Ë¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¦SF¡¦½ãÊ¸³Ø³¦¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡¢¤¤¤ÞºÇ¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¿·±Ôºî²È¡¦ÂçÂìÉÓÂÀ¡£
¡ÖS-F¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿É½Âêºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ÆÊ¸·Ý»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢ÆÉ¼Ô¡¦ºî²È¡¦ÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¿ô¡¹¤ÎÇ®Îõ¤Ê»¾¼¤ò¼õ¤±¤¿ºîÉÊ·²¤ò¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ãø¼Ô½é¤ÎSFÃ»ÊÔ½¸¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤ÎÊýÄø¼°¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¤è¤ê´©¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
£Ó£Æ¤È¸½ÂåÊ¸³Ø¤Î¤¢¤¤¤À¤ò¤¤ê¤Ò¤é¤¯Ãø¼Ô¤ÎÌÌÌÜÌöÇ¡¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤Î¥Ç¥Ó¥åーºî¡×¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤¸¤á¤«¤é ¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï ¤ß¤ó¤Ê¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡£
¶õ¤«¤é¹ß¤êÃí¤°Ì¤Íè¤ò·â¤ÁÍî¤È¤¹Å·Ê¸Âæ¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿²áµî¡¢
ÌµÌ¾¿ô³Ø¼Ô¤¬È¯É½¤·¤¿¥«¥Õ¥«¤Î¡ØÊÑ¿È¡Ù¤ò¤á¤°¤ë°Û¾ïÏÀÊ¸¡¢
Á´±§Ãè¤Î²ÄÇ½À¤òÅý¹ç¤¹¤ëµæ¶ËÍýÏÀ¤ÈÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Æ¥í»ö·ï¡¢
ÊýÄø¼°¤ÎËöÃ¼¤Ëºé¤¯²Ö¤òÈ¯¸«¤·¤¿Çî»Î¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Î¿ô´ñ¤Ê¿ÍÀ¸¡Ä¡Ä
ÂçÃíÌÜ¤Î¿·±Ô¤Ë¤è¤ë¡¢ÏÀÍý¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤¬¤Þ¤¸¤ï¤ë¡¢£¹¤Ä¤ÎÊª¸ì¡£
Î®ÂÎÎÏ³Ø¤Ê¤É¤ò»²¾È¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎË¡Â§¤Î¡ÖÍý·ÏÊ¸³Ø¡×Åª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡£
¥«¥Õ¥«¡¢¥Ü¥ë¥Ø¥¹¡¢¥ô¥©¥Í¥¬¥Ã¥È¡¢¥«¥ë¥ô¥£ー¥Î¡¢ÞûÀÐ¤Ê¤É¤ÎÊ¸³Ø¤Ø¤Î°¦¡£
£Ó£Æ¡¦½ãÊ¸³Ø¤È¤·¤Æ¤Î¡¢¹â¤¤¶¯ÅÙ¤ÈË¤«¤ÊÁÛÁüÎÏ¤ò¤½¤Ê¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤ÎÊýÄø¼°¡Ù¤Î£¹¤Ä¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾¯¤·¤¤¤Ó¤Ä¤Ê²ÈÂ²¤ÎÎò»Ë¤ä¡¢¾Íè¤Î¤¢¤êÊý¤ËÇº¤à¼ã¼Ô¤Î»Ñ¡¢¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤ÆÊ×Îò¤¹¤ë¿Í´Ö¤ÎÀ¸³¶¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤ï¤á¤Æ¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ÊÊª¸ì¡×¤Ç¤¹¡£
À¤³¦¤¬¤É¤³¤«¤Ç¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ñÀ×¤òÃÎ¤ë½Ö´Ö¤Î¿·Á¯¤Ê¶Ã°Û¡£
Ìµ¸Â¤Ë¹¤¬¤ë±§Ãè¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÃ¯¤â¤¬¡¢¶»¤Î±üÄì¤ËÊú¤¨¤ëÅÓÊý¤â¤Ê¤¤¸ÉÆÈ¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤Ø¤Î¶¦ÌÄ¡£
¡ÖÏÀÍýÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«ÀÚ¤Ê¤¤¡×
¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¥»¥ó¥¹¥ª¥Ö¥ï¥ó¥Àー¤ËËþ¤Á¤¿¶»¤òÂÇ¤ÄºîÉ÷¤¬¡¢ÂçÂìÉÓÂÀºîÉÊ¤Î¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
µÇ°¤¹¤Ù¤½é¤ÎSFÃ»ÊÔ½¸¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤ÎÊýÄø¼°¡Ù¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÃÓß·½ÕºÚ»á¡¢ã·Æ£ÌÀÎ¤»á¡¢¿äÁ¦¡ª
À¤³¦¤Ï¡¢
µ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²¿ÅÙ¤â·×»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤³¤ÎÊª¸ì¤â¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡――ÃÓß·½ÕºÚ¡Êºî²È¡¦À¼Í¥¡Ë
Á´¤Æ¤ÎÊª»ö¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤Î»þ´Ö¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢
·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡――ã·Æ£ÌÀÎ¤¡Ê½÷Í¥¡¦ÆÉ½ñYouTube¡Ö¤Û¤ó¥¿¥á¡×MC¡Ë
¡ü¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤ÎÊýÄø¼°¡Ù¼ýÏ¿ºîÉÊ
Á´£¹ÊÔ¤«¤é¤Ê¤ë¡¢¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤ÎÊýÄø¼°¡Ù³ÆÏ¢ºîÃ»ÊÔ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ¤Íè¤Þ¤Ç¤Þ¤À±ó¤¤¡×
Å·Ê¸Âæ¤«¤é²áµî¤òÂÇ¤Á¾å¤²Ì¤Íè¤ò·â¤ÁÍî¤È¤¹À¤³¦¤Î¡ÖÌ¤Íè¡×¤ÇÀ¸¤¤ë¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¤ª¤µ¤Ê¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌ´¤È´õË¾¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£
½é½Ð¡§¡ØBRuTiFuL¡Ù·ä´Ö¼Ò¡¢2018Ç¯7·î3Æü
¡Öµ³»Î¤¿¤Á¤Î²ÄÇ½¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÄÀÌÛ¡×
°ÛËÆ¤Î¿ô³Ø¼Ô¤ÎÉã¤È¤½¤Î»Ò¤¬¥Á¥§¥¹¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤ÊÂÐÏÃ¤ò¸ò¤ï¤¹¡¢¿ô³Ø¤ÎÃæ¤Î¸ÉÆÈ¤ò¤á¤°¤ëÊª¸ì¡£
½é½Ð¡§¡Ø¥³¥í¥Ë¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡ÙÏÇÀ±¤È¸ýÅ«¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢2017Ç¯10·î
¡Ö¥½¥Ê¥¿¡¦¥ë¥Ê¥Æ¥£¥«Op.69¡×
Âà¶þ¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡Öµæ¶Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¥½¥Ê¥¿¤È¤½¤Îºî¼Ô¡¢²»³Ú¤ÈÉÔ²ÄÇ½À¤ò¤á¤°¤ë°ïÏÃ¡£
½é½Ð¡§¡Ø¥³¥í¥Ë¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡ÙÏÇÀ±¤È¸ýÅ«¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢2017Ç¯10·î
¡ÖÍ¶¤¤¾Ð¤¤¡×
½¢³è¤¬¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¤Âç³ØÀ¸¤¬¤¢¤ëÆÃ°Û¤Ê·ÝÉ÷¤ÎÉ×ÉØÌ¡ºÍ»Õ¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤à¡¢ÆÉÅÀ¤Î¤Ê¤¤¤ª¾Ð¤¤¾®Àâ¡£
½é½Ð¡§¡Ø¤¿¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª¤½¤¤¡Ùvol.6¡¢½ñæè´¦´¦Ë¼¡¢2018Ç¯10·î
¡Ö¥¶¥à¥¶¤Î±©¡×
ÌµÌ¾¤Î¿ô³Ø¼Ô¤¬È¯É½¤·¤¿¥«¥Õ¥«¡ØÊÑ¿È¡Ù¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡Ö°Û¾ïÏÀÊ¸¡×É÷¥á¥¿¿ô³Ø¡¿Ê¸³Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¾®Àâ¡£
½é½Ð¡§¡ØS-F¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù2021Ç¯6·î¹æ¡¢ÁáÀî½ñË¼¢ª¡Ø°Û¾ïÏÀÊ¸¡Ù¡¢¥Ï¥ä¥«¥ïÊ¸¸ËJA¡¢2021Ç¯10·î¤ØºÆÏ¿
¡Ö±é»»¿®¶Ä¡×
2021Ç¯¡¢µæ¶Ë¤Î»×¹ÍÍýÏÀ¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿ÃË¤¬µ¯¤³¤·¤¿Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¼«Çú¥Æ¥í»ö·ï¤Î顚Ëö¤òË½¤¯¡¢»×¹Í¼Â¸³£Ó£Æ¡£
½é½Ð¡§¡Ø¥³¥í¥Ë¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡ÙÏÇÀ±¤È¸ýÅ«¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢2017Ç¯10·î
¡Ö¥³¥í¥Ë¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡×
¤È¤ª¤¤Ì¤Íè¤ËÀêÎÎ¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤¬ÉÔ²ÄÃÎ¤Î²ô¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¶õ´Ö¤Ç¤ÎÂ¿¸µÀ¤ò½ö¾ðÅª¤ËÉÁ¤¯Êª¸ì¡£
½é½Ð¡§¡Ø¥³¥í¥Ë¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡ÙÏÇÀ±¤È¸ýÅ«¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢2017Ç¯10·î
¡ÖÇò¤¤ÊÉ¡¢ÎÐ¤ÎÈâ¡×
£È¡¦£Ç¡¦¥¦¥§¥ë¥º¤ÎÆ±Âê¤ÎÃ»ÊÔ£±ËÜ´Ý¤´¤ÈºîÃæ¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ß°ì¿Í¤ÎÃË¤Î°¥ÀÚ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤ÀÚ¤Ã¤¿Ä¶Àäµ»¹ª¤Î²øºî¡£
½é½Ð¡§¡ØÁá°ðÅÄÂç³Ø¡Ù2021Ç¯½©¹æ¡¢ÃÞËà½ñË¼¡¢2021Ç¯10·î
¡Ö²Ö¤¶¤«¤ê¤ÎÊýÄø¼°¡×
2¼¡¹à¤ÎËöÃ¼¤Ë²Ö¤¬ºé¤¯ÊýÄø¼°¤òÈ¯¸«¤·¤¿¿ô³Ø¼Ô¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¿¤Á¤Î¡¢Èþ¤·¤¯ÀÚ¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ò¥¹¥È¥êー¡£
½é½Ð¡§¡ØS-F¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù2022Ç¯6·î¹æ¡¢ÁáÀî½ñË¼
¡ú¡Ø¤é¤ó¤Þ1/2¡ÙED¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¦WIRED¤ÎÌ¡²èÏ¢ºÜ¤Ê¤É¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡¢ËÌÂ¼¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥«¥Ðー¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò¡¢½é²ó½Ð²Ù¸ÂÄê¤ÇÉõÆþ¡ª
¡üÃø¼Ô¾Ò²ð
ÂçÂìÉÓÂÀ¡¡Binta Ohtaki
»ä¤Î¡ÖËÜÅö¤Î¥Ç¥Ó¥åーºî¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂçÂìÉÓÂÀ¡×¤ò³ä¤é¤º¤Ë¸¶±Õ¤Î¤Þ¤Þ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºî²È¡£1986Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¸©Ã¸Ï©»Ô½Ð¿È¡£
2018Ç¯¡¢Âè£±²ó°¤ÇÈ¤·¤é¤µ¤®Ê¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±Ç¯¡¢¡Ø¤¿¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª¤½¤¤¡Ù¡Ê½ñæè´¦´¦Ë¼¡Ë¤ÇÃ»ÊÔ¡ÖÍ¶¤¤¾Ð¤¤¡×¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¥Ç¥Ó¥åー¡£°Ê¸å¡¢½ãÊ¸³Ø¤äSF¤òÃæ¿´¤ËÊ¸·Ý»ï¤Ç¾®Àâ¤òÈ¯É½¤·¡¢2023Ç¯¤ËÄ¹ÊÔ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡Ø¤½¤ÎÆæ¤ò²ò¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë¤ò´©¹Ô¡£
¤Þ¤¿Ê¸·ÝÈãÉ¾¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò³è¤«¤·¤¿ÆÉ½ñ¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÍý·Ï¤ÎÆÉ¤ßÊý¡Ù¡ÊÀ¿Ê¸Æ²¿·¸÷¼Ò¡Ë¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¿·´©¾ðÊó
½ñÌ¾¡§²Ö¤¶¤«¤ê¤ÎÊýÄø¼°
Ãø¼Ô¡§ÂçÂìÉÓÂÀ
»ÅÍÍ¡§46È½¡¿ÊÂÀ½¡¿264ÊÇ
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î12Æü
ÀÇ¹þÄê²Á¡§2,090±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê1,900±ß¡Ë
ISBN¡§978-4-309-03257-3
URL¡§https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309032573/
¢¨ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ï4·î°Ê¹ß¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£