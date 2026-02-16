¥¢¥¤¥Õ¥ë¤È¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤¬¡ÜConnect¡Ê¥×¥é¥¹¥³¥Í¥¯¥È¡Ë¡Ö£Á£Ô£ÍÁë¸ý¡×¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ë¸þ¤±¤¿´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¤òÄù·ë
¥¢¥¤¥Õ¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¡ÅÄ ¸÷½¨¡Ë¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾¶¶ ÀµÌÀ¡Ë¤Ï¡¢¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô£Á£Ô£Í¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¡ÜConnect¡×¡Ê¥×¥é¥¹¥³¥Í¥¯¥È¡Ë¤Î¡Ö£Á£Ô£ÍÁë¸ý¡×¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢2026Ç¯2·î16Æü(·î)¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´ðËÜ¹ç°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Î¥ó¥Ð¥ó¥¯¤Î¥«ー¥É¥íー¥óÎÎ°è¤Ç¤Î¡Ö£Á£Ô£ÍÁë¸ý¡×¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡ÜConnect¡×¡Ê¥×¥é¥¹¥³¥Í¥¯¥È¡Ë¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¼êÂ³¤¡¦Ç§¾Ú¤ò¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô£Á£Ô£Í¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÐÌÌ¤Ç¹Ô¤¦É¬Í×¤Î¤¢¤Ã¤¿³Æ¼ï¼êÂ³¤¤ò¡¢¸¶Â§24»þ´Ö365Æü¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö£Á£Ô£ÍÁë¸ý¡×¥µー¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥Õ¥ë¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÈóÂÐÌÌ¤Ç¤Î¼ÚÆþ¤ì¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¤è¤êÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2027Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ËÌó270¥«½ê¤¢¤ë¼ÂÅ¹ÊÞ¤òÀ°Íý¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼êÂ³¤¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢WEB¤ä¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·µ¬¿½¹þ¤ß¤¬Æñ¤·¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¡¢WEB¡¦¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡¦ÅÅÏÃ¡¦Å¹ÊÞ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤ª¼ÚÆþ¿½¹þ¤ß¡×¤ä¡ÖËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎà¤ÎÄó½Ð¡×¤¬¡¢Á´¹ñ28,000Âæ°Ê¾åÅ¸³«¤¹¤ë¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô£Á£Ô£Í¤Ç¤â¤ª¼êÂ³¤²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸øÅªËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎà¤ÎIC¥Á¥Ã¥×ÆÉ¼è¤ê¤È¹âÀÇ½¥«¥á¥é¤òÄÌ¤¸¤¿´éÇ§¾Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ª¼êÂ³¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤ËÍèÅ¹¤·¤ÆËÜ¿Í³ÎÇ§¤Î¤ª¼êÂ³¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â¡¢¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô£Á£Ô£Í¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤ÎÁàºî¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢´ÊÃ±¡¦ÊØÍø¤Ë£Á£Ô£Í¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤ª¼êÂ³¤¤ò´°Î»¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£±. ¤ª¼êÂ³¤¥Õ¥íー¡Ê£Á£Ô£Í²èÌÌ¥¤¥áー¥¸¡Ë
¡Ú¤ª¼ÚÆþ¿½¹þ¤ß¡¦ËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎà¤ÎÄó½Ð¡Û
£²¡¥¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/10009/table/82_1_450616574e02568f40e79d03bbb21abf.jpg?v=202602161051 ]
£³¡¥¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡³«»Ï»þ´ü
2026Ç¯2·î16Æü(·î)
¢¡¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¡Ö¡ÜConnect¡×¡Ê¥×¥é¥¹¥³¥Í¥¯¥È¡Ë¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é(https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_255.html)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô£Á£Ô£Í¤ÎÆÃÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é(https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_192.html)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£