【RODE（ロード）】最大50％OFF！！期間限定「もっとお得に！もっと手軽にワイヤレス！RØDE大特価キャンペーン」実施中

銀一株式会社

2026年2月16日（月）～3月1日（日）に、RØDE Microphones（ロードマイクロフォンズ）の対象のワイヤレスマイクキットが期間限定の特別価格で手に入る、「もっとお得に！もっと手軽にワイヤレス！RØDE大特価キャンペーン」を実施します。

期間中、対象のRØDEワイヤレスマイクが最大50％OFFの大幅値引きとなります。

音のロードが提案をするワイヤレスマイクキットは、ゲインアシスト（※1）やノイズリダクション（※2）など手軽に高品位なサウンドを録音できる機能が盛り込まれています。

SNS動画だけでなく、Vlogや長尺のインタビュー動画まで、RODEのワイヤレスマイクが最高の音を届けます。

『音の悩み』をこれで解消！最高音質への第一歩。プロも注目のお得なワイヤレスマイクキットを大特価で手に入れるチャンスです。

この機会をお見逃しなく！！

※1：ゲインアシスト

入力ゲインを自動で適切なレベルへ調整。細かな設定を行わなくても、常に聞き取りやすい音声を集音できます。

※2：ノイズリダクション

RODEの独自機能で、撮影環境に合わせて設定をすることで適切にノイズを低減します。特定の音域を“削除”するのではなく、“低減”をするため、不自然な印象を与えず違和感のないサウンドが得られます。

▪️キャンペーン期間

2026年2月16日（月）～3月1日（日）23:59

▪️キャンペーン対象商品

[表: https://prtimes.jp/data/corp/50753/table/156_1_211e54900d7eb57a5e0128f6228faf8e.jpg?v=202602161151 ]

※本キャンペーンの対象カラーは、「ブラック」「ホワイト」です。

▪️キャンペーン商品紹介

◆ ワイヤレス プロ

32bit floatオンボード録音、タイムコード出力など、多機能ワイヤレスマイクキット

コンパクトなボディに多数の機能が詰め込まれた、”オールインワン”のワイヤレスマイクキットです。

最長260m（見通し）の伝送距離、32bit floatで記録可能な40時間以上のオンボード録音、タイムコード出力による音声と映像のシームレスな同期、ラベリアマイク用端子にロック式コネクタを採用するなど、高音質な録音だけではなく、柔軟かつ信頼性の高い制作フローを求められるプロフェッショナル現場で活躍します。

◆ ワイヤレス ゴー（第3世代）

32bit floatオンボード録音対応 超小型ワイヤレスマイクキット

ホワイト

32bit float オンボード録音に対応し、常にクリアなバックアップを確保。細かいゲイン調整、ロック式コネクタ、ヘッドフォンモニタリング、直感的なディスプレイ＆ボタン操作など、プロ仕様の機能を搭載しています。

※本キャンペーンの対象製品は、「ブラック」「ホワイト」カラーです。他カラーは対象外となりますので、ご注意ください。

◆ ワイヤレス ミー / ワイヤレス ミー デュアル

送信機・受信機の両方に内蔵マイクを搭載したユニークなモデル

USB-C＆3.5mm出力に対応し、スマホ＆カメラの両方で使えます。送信機だけでなく、受信機にも内蔵マイクを搭載し、撮影者と演者の掛け合いも収音できます。

また、ラベリアマイクやビデオマイクを接続できるため、用途に応じた収音が可能です。

送信機1台のシングルタイプと、送信機2台のデュアルタイプをご用意。

◆ インタビュー プロ

32bit float録音に対応したハンドヘルド型ワイヤレスマイク（送信機単体）

RØDEワイヤレスシリーズとペアリングでき、最大200m（見通し）の範囲で安定した音声伝送ができます。受信機とのペアリングを行わなくても、マイク単体で32bit floatに対応した録音が可能です。インタビューやライブ配信など、幅広いシーンで安定した音声収録を叶えます。

◆ ワイヤレス マイクロ

スマートフォンでクリアな音声を手軽に録音するワイヤレスキット

ホワイト

スマホ撮影に最適な超コンパクトワイヤレスマイクです。ポケットサイズの充電ケース付きで、受信機をスマホに接続し、送信機をスマートフォンに装着するだけの簡単操作。どこでもすぐに高音質な収録が可能です。接続端子はUSB-CとLightningの2種類を用意。

※本キャンペーンの対象製品は、「ブラック」「ホワイト」カラーです。他カラーは対象外となりますので、ご注意ください。

日本国内正規販売店

ロードマイクロフォンズ製品は、オンラインショップを含む、全国の正規販売店にてお求めいただけます。

販売店詳細は、銀一株式会社のホームページをご覧ください。

銀一ホームページ：https://www.ginichi.co.jp/support/shop/

注意事項

本キャンペーン対象品の取り扱い、在庫情報などについては、各販売店へお問い合わせください。

本キャンペーン内容は予告なく変更・終了する場合がございます。

製品の在庫状況は各販売店により異なりますので、万一品切れの場合はご容赦ください。

RØDE Microphones（ロード マイクロフォンズ）

ロードマイクロフォンズは、1990年代初頭に創業したオーストラリアのオーディオメーカーです。

高品質なコンデンサーマイクに定評があり、ボーカルマイクやスタジオ収録用マイクだけではなく、映像制作・報道・放送のためのガンマイクやオンカメラマイク、ワイヤレスマイクキットなど、幅広いラインナップを展開しています。2022年にはメーカー初となるヘッドホンを発売し、新たな挑戦を続けています。

彼らは創業時より最新の機械や技術に惜しみなく投資し、常にマーケットを牽引するアイテムを世に送り出しています。技術革新への情熱、品質へのこだわり、そしてすべてのコンテンツクリエイターへ素晴らしいサウンドを届けるという強い使命感が、ロードマイクロフォンズを常に成長させています。

ロードマイクロフォンズ製品については、ロードマイクロフォンズの国内向けブランドサイトをご覧ください。

https://ginichi.site/rode

【会社概要】

社名：銀一株式会社（GIN-ICHI CORPORATION）

設立：昭和35年4月5日（創業 昭和33年4月）

事業内容：映像機材（写真、動画、ビデオ、映画）の輸入及び販売、映像機材のレンタル、撮影スタジオ及び暗室の設計・施工、デジタル撮影及び DTP システムの販売。

ホームページ：https://www.ginichi.co.jp/

ウェブカタログ：https://www.ginichi.co.jp/support/catalogue/(https://www.ginichi.co.jp/support/catalogue/)



※ 銀一株式会社は、ロードマイクロフォンズ製品 日本総代理店です。

※ 本リリース記載の情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

※ 本リリースに掲載している画像はイメージです。実物と色味が異なる場合がございます。

※ 本キャンペーンについてのご不明な点がございましたら、銀一株式会社までお問い合わせください。