È¯¹Ú°ûÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É8cco¡¢¡ÖÇä¤ë¡×¤è¤ê¡Ö´«¤á¤¿¤¤¡×¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥Ñー¥È¥Êー·¿±Ä¶È¥â¥Ç¥ë¤ò³«»Ï
¤¤Î¤«Â¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¼Æ¾Â½¨ÆÆ¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëÈ¯¹Ú°ûÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö8cco¡Ê¥Ï¥Ã¥³¡Ë¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖÇä¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿±Ä¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡¢¡Ö´«¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤òµ¯ÅÀ¤Ë¹¤¬¤ë¥Ñー¥È¥Êー·¿±Ä¶È¥â¥Ç¥ë¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://kinokagura.com/
¾ò·ïÀè¹Ô¤Î±Ä¶È¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï°é¤¿¤Ê¤¤
8cco¤Ï¡¢ÁÏ¶È338Ç¯¤ÎÏ·ÊÞ¾ßÌýÂ¢¡¦¼Æ¾Â¾ßÌý¾úÂ¤¡Êhttps://www.shibanuma.com/¡Ë¤ò¥ëー¥Ä¤Ë»ý¤Ä¥¯¥é¥Õ¥ÈÈ¯¹Ú¥É¥ê¥ó¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
ÌôÁ·È¯¹Ú¥³ー¥é¤äÈ¯¹Ú¥¸¥ó¥¸¥ãー¥¨ー¥ë¤Ê¤É¡¢¡Ö·ò¹¯ ¡ß ¥¨¥ó¥¿¥á¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢SNS¤äÅ¸¼¨²ñ¡¢¸ý¥³¥ß¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤ê¡¢°û¿©Å¹¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¾®ÇäÅ¹¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤ÇÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÈÎÇä³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾ò·ï¤äÊó½·¤À¤±¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿±Ä¶È¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎËÜ¼Á¤¬Àµ¤·¤¯ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇä¤ë¡×¤è¤ê¡Ö´«¤á¤¿¤¤¡×¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤¹¤ë±Ä¶È¤Ø
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÖÇä¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¿Í¤Ë´«¤á¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤«¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÊý¤È°ì½ï¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó³«»Ï¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー·¿±Ä¶È¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¡¦ÇØ·Ê¡¦²ÁÃÍ¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤ò¤â¤Ã¤ÆÄó°Æ¤Ç¤¤ë´Ø·¸À¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÍý²ò¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¡¢À¿¼Â¤Ê¥Ñー¥È¥ÊーÀ©ÅÙ
ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▪️¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤äÃ±²Á¡¢ÈÎÇäÊýË¡¤ò»öÁ°¤ËÀµ³Î¤Ë¶¦Í
▪️¸½¼ÂÅª¤Ê¼ý±×¹½Â¤¤ò³«¼¨
▪️¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÄê´üÅª¤ÊËÜ¼Ò¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»
▪️¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ë¤ÏÌµÍý¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Ê¤¤
8cco¤Ï¡¢¡Ö¿ô¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¡×¤è¤ê¤â¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤ÆÂ³¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▪️¾¦ÉÊ¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇØ·Ê¤òÍý²ò¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤¿¤¤Êý
▪️°û¿©¡¦¥µ¥¦¥Ê¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¾®Çä¤Ê¤É¤Î¶È³¦¤Ë´Ø¿´¤äÀÜÅÀ¤Î¤¢¤ëÊý
▪️Éû¶È¡¦¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤Ê¤É¡¢½ÀÆð¤Ê´Ø¤ï¤êÊý¤Ç±Ä¶È¤Ë·È¤ï¤ê¤¿¤¤Êý
▪️¥´¥ê²¡¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ø·¸À¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿±Ä¶È¤ò¤·¤¿¤¤Êý
°ìÊý¤Ç¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤Î°ÂÄê¼ýÆþ¤ä¡¢¹â³ÛÊó½·¤Î¤ß¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿´Ø¤ï¤êÊý¤Ë¤Ï
¸þ¤«¤Ê¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¶ÈÌ³°ÑÂ÷¡¦À®²ÌÊó½··¿¤Ç¤Î¥Ñー¥È¥ÊーÀ©ÅÙ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¾ÜºÙ¤Ê¾ò·ï¤ä´Ø¤ï¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¤Ë¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¤¤Î¤«Â¢ºÎÍÑÃ´Åö
info@kinokagura.com
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
8cco¤Ïº£¸å¤â¡¢¾¦ÉÊ¡¦¾ðÊó¡¦´Ø·¸À¤ÎÆ©ÌÀÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢
¡Ö´«¤á¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ëÈ¯¹Ú¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¤·¤Æ¤Îºß¤êÊý¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤´´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤¿Êý¤Ï¡¢
¾ÜºÙ¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿ÍÌä¤ï¤ºÅö¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤È¤ªÏÃ¤·¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Æ¾Â ½¨ÆÆ¡Ê¤·¤Ð¤Ì¤Þ ¤Ò¤Ç¤¢¤Ä¡Ë
¤¤Î¤«Â¢³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò
¼Æ¾Â¾ßÌý¾úÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò 18ÂåÌÜÅö¼ç
1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡£
330Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÏ·ÊÞ¾ßÌýÂ¢¡¦¼Æ¾Â¾ßÌý¾úÂ¤¤Î18ÂåÌÜÅö¼ç¡£
2010Ç¯¤è¤ê³¤³°Í¢½Ð»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤òÀ¤³¦63¤«¹ñ¤ØÅ¸³«¡£2019Ç¯¡ÖÍ¢½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍË¾»ö¶È¼ÔÉ½¾´ ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¾Þ¡×¼õ¾Þ¡£
ÅÁÅýÅª¤ÊÈ¯¹ÚÊ¸²½¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öº£¤Î»þÂå¤Ë¤É¤¦ÆÏ¤±¤ë¤«¡×¡ÖÃ¯¤È¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¹¤²¤ë¤«¡×¤òÌä¤¤Â³¤±¡¢8cco¤Ç¤Ï¡ÖÇä¤ë¡×¤è¤ê¡Ö´«¤á¤¿¤¤¡×¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿»ö¶È¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¤¤Î¤«Â¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
ºÎÍÑÃ´Åö
Email¡§info@kinokagura.com
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¤¤Î¤«Â¢³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô±Ý¸Í783-12 M-203
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§È¯¹Ú°ûÎÁ¡¦¿©ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
ÂåÉ½¼Ô¡§¼Æ¾Â½¨ÆÆ
