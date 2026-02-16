¡Ú¿·³ã¸© ¾å±Û»Ô¡ÛÍ¼Æü¤ò¡¢¤Ò¤È¤¯¤Á¡£ÆüËÜ³¤Ì¾Î©¤ÎÍ¼·Ê¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡ÖÍ¼Æü¥Ð¥¦¥à ¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ç¥³¥é¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
¸ß·Ã³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ëー¥×(https://www.gokei-g.com/)¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¤æ¤á´ë²èÌ¾Î©¡Ê¿·³ã¸©¾å±Û»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºÙÃ« µ®Íº¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÆ»¤Î±Ø ¤¦¤ß¤Æ¤é¤¹Ì¾Î©(https://www.umiterasu.co.jp/)¡Ê¿·³ã¸©¾å±Û»Ô¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡ÖÍ¼Æü¥Ð¥¦¥à ¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ç¥³¥é¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍ¼Æü¥Ð¥¦¥à ¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ç¥³¥é¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë¡ÖÆ»¤Î±Ø ¤¦¤ß¤Æ¤é¤¹Ì¾Î©¡×25¼þÇ¯µÇ°´ë²è¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡ÖÍ¼Æü¥Ð¥¦¥à¡×¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥Ðー¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍ¼Æü¥Ð¥¦¥à¡×¤È¤Ï
¡ÖÍ¼Æü¥Ð¥¦¥à¡×¤ÏÅöÆ»¤Î±Ø¤«¤éË¾¤àÁñ¸·¤ÊÍ¼·Ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Ç¤¢¤ê¡Ö¤¦¤ß¤Æ¤é¤¹Ì¾Î©¤òË¬¤ì¤¿Êý¤¬¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¤¦¤ß¤Æ¤é¤¹Ì¾Î©ÁÏÎ©25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¾å±Û»Ô¤ÎÏ·ÊÞ²Û»ÒÅ¹¡¦²Û¿´Äâ¤«¤Þ¤À¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼êºî¤ê¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Ï¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡£
À¤Âå¤òÌä¤ï¤º°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤ÎÌ£¤òÀ¸¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤òÌ¾Î©¤Î³¤¤ËÄÀ¤àÍ¼Æü¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢Í¼Æü¿§¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÍÓæ½À¸ÃÏ¤ò¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÌ£¤ï¤¤¿¼¤¯»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
²û¤«¤·¤¤¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²½¾ÑÈ¢¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê¥¤¥áー¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È¢¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤âÍ¼¾Æ¤±¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Û»ÒÄâ ¤«¤Þ¤À¡Ê¿·°æÅ¹¡Ë
¡Ú²Û»ÒÄâ ¤«¤Þ¤À¡Û
¿·³ã¸©¾å±Û»Ô¡¦Ì¯¹â»Ô¤Ë£³Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ë¤ª²Û»Ò²°¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¿©ÍÑ²Ö¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡Ö¸ø±àÄÌ¤ê¤Î²Ö¥¯¥Ã¥ー¡×Â¾¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾Æ¤²Û»Ò¤ä¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ö²Û»ÒÄâ¥íー¥ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¼ïÎà¤Î¥±ー¥¤ÇÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÉ¾È½¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£¤ªÃÂÀ¸Æü¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¥±ー¥¤Ï¤³¤³¤Ç¡ª¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤¬Â¿¿ô¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.kasintei-kamada.com/)
ÆüËÜ³¤¤ÎÅß·Ê¿§¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Çò¤¤Í¼Æü¥Ð¥¦¥à
¡Ú¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿Åß¤Î¸ÂÄê¿§¡£ÆüËÜ³¤¤ÎÅß·Ê¿§¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Çò¤¤Í¼Æü¥Ð¥¦¥à¡ÖÍ¼Æü¥Ð¥¦¥à ¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ç¥³¥é¡×²ò¶Ø¡Û
¤½¤ó¤Ê³§ÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³«È¯¥Áー¥à¤¬ÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Öµ¨Àá¤ÎºÌ¤ê¡×¤Ç¤·¤¿¡£
ÆüËÜ³¤¤Î¹ÓÇÈ¤¬ºî¤ê½Ð¤¹Çò¤¤Ë¢¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤òÀÅ¼ä¤ËÊñ¤ß¹þ¤àÀã·Ê¿§¡£Åß¤Î¿·³ã¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÖÇò¡×¤Î¥¤¥áー¥¸¤È¡¢Íè¤¿¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢¹Í¤¨È´¤¤¤¿Ëö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ç¥³¥é¡×¤Ç¤¹¡£
Ç³¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¼Æü¤òÌÏ¤·¤¿¤¤¤Ä¤â¤Î»Ñ¤È¤Ï°ìÊÑ¡¢Åß¸ÂÄê¤Î¿¿¤ÃÇò¤Ê¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤ò¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡£
¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¸å¤ËË¬¤ì¤ë¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÍÏ¤±¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥ß¥ë¥¯¤Î¹á¤ê¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ç¥³¥é¤Î»ý¤Ä¥¯¥êー¥ßー¤Ê´Å¤µ¤¬¡¢Íñ¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤ÊÀ¸ÃÏ¤ÈÍí¤ß¹ç¤¤¡¢¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ì¤Ð¿´¤Þ¤Ç¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê²½¾ÑÈ¢¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Åß¤ÎÍ¼Êë¤ì»þ¤Ë¤À¤±½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÇò¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Îµ¨Àá¤ÎÂ£¤êÊª¤ä¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤Î¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£º£¤Î»þ´ü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÍ¼Æü¥Ð¥¦¥à ¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ç¥³¥é¡×
¢£²Á³Ê
1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡¡
2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ)～3·î31Æü(²Ð)
¢¨¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢£ÈÎÇä¾ì½ê
¡¦Æ»¤Î±Ø1³¬¿©ºÌÁ¯µû»Ô¾ì
¡¦¥Û¥Æ¥ë¸÷ÎÚ¥Õ¥í¥ó¥È
¡¦Ì¾Î©¤ÎÅò¤æ¤é¤é¥Õ¥í¥ó¥È
¢£»ÜÀß³°ÈÎÇä¾ì½ê
¡¦¤µ¤¯¤éÉ´²ÅÅ¹ È¯¹Ú¥×¥é¥¹(https://www.niigata-jmi.jp/%E3%81%95%E3%81%8F%E3%82%89%E7%99%BE%E5%98%89%E5%BA%97%E7%99%BA%E9%85%B5%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9)
¡¦¤µ¤¯¤éÉ´²ÅÅ¹¾å±ÛÌ¯¹â±Ø (¿·³ã¸©¾å±Û»ÔÂçÏÂ2ÃúÌÜ1-1 ¾å±ÛÌ¯¹â±Ø SAKURA¥×¥é¥¶Æâ)
¡¦Æ»¤Î±Ø Ãæ¾ò(https://michinoekinakajo.eternal-story.com/)¡ÊÄ¹Ìî¸©Ä¹Ìî»ÔÃæ¾ò½»ÎÉÌÚ1704)
¡¦nagano forest village(https://naganoforestvillage.eternal-story.com/) (Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»Ô¾å¥±²°2471-608)
Æ»¤Î±Ø ¤¦¤ß¤Æ¤é¤¹Ì¾Î©
³°´Ñ
½ÉÇñÍ¼¿©¥á¥Ë¥åー¡Ê¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤Ï°ìÎã¤Ç¤¹¡Ë
Á¯µû»Ô¾ì
¤¦¤ß¤Æ¤é¤¹Ì¾Î©¤«¤éË¾¤àÍ¼Æü
¡Ö¿©¤Ù¤ë¡¦´²¤°¡¦Í·¤Ö¡×¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê£¹ç»ÜÀß ¡Ö¤¦¤ß¤Æ¤é¤¹Ì¾Î©¡×
ÆüËÜ³¤¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤«¤é¤Ï¡¢Í¼Æü¤¬¶õ¤È³¤¤ò°«¿§¤ËÀ÷¤á¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê·Ê¿§¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢¿·Á¯¤Ê³¤¤Î¹¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë³¤Á¯¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö³¤¤Î¤À¤¤¤É¤³¤ä¡×¤ä¡¢7¤Ä¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ç´²¤°¡ÖÌ¾Î©¤ÎÅò¤æ¤é¤é¡×¡¢²°Æâ¥×ー¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¡Ö¥Û¥Æ¥ë¸÷ÎÚ¡Ê¤³¤¦¤ê¤ó¡Ë¡×¤âÊ»Àß¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µÌ¾Î©µù¹Á¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿µû²ð¤ò»È¤Ã¤¿²ñÀÊÎÁÍý¤ä¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿µÒ¼¼¤«¤éË¾¤àÆüËÜ³¤¤ÎÀä·Ê¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
Í¼¿©¤Ï¡¢¡Ö¿©ºÌÁ¯µû»Ô¾ì¡×¤Ç¤ª¹¥¤¤Êµû¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤ª»É¿È¤ä¾Æ¤µû¤Ë¡ª
¡È¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¡É¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¸÷ÎÚ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
³¤¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹¤Ò¤È¤È¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¿´°Â¤é¤°»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤Á¯¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö³¤¤Î¤À¤¤¤É¤³¤ä¡×
Ì¾Î©¤ÎÅò¡Ú¤æ¤é¤é¡Û
¤æ¤é¤é£²³¬¡ÚÍ¼Æü¤Æ¤é¤¹¡Û
¥Û¥Æ¥ë¡Ú¸÷ÎÚ¡Û
¤¦¤ß¤Æ¤é¤¹Ì¾Î©
½êºßÃÏ¡§¿·³ã¸©¾å±Û»ÔÌ¾Î©¶èÌ¾Ì¾Î©ÂçÄ®4280-1
ÅÅÏÃ¡§025-531-6300
¡ÚÊª»º´Û£±F Á¯µû»Ô¾ì /¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó²£Ãú¡Û
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00-18:00
¡Ú³¤Á¯¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¡³¤¤Î¤À¤¤¤É¤³¤ä¡Û
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00-15:00¡Êl.o.14:30¡Ë
17:00-21:00¡Êl.o.20:30)
Ì¾Î©¤ÎÅò¡Ö¤æ¤é¤é¡×¡¢²°Æâ¥×ー¥ë¡Ê²Æµ¨¸ÂÄê¡Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¡Ö¸÷ÎÚ¡×¡ÊµÒ¼¼25¼¼¡Ë¡¢±ã²ñ¾ì
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.umiterasu.co.jp/(https://www.umiterasu.co.jp/)
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/umiterasu_nadachi/(https://www.instagram.com/umiterasu_nadachi/)
¢£¤½¤ÎÂ¾±¿±Ä»ÜÀß¡¡
»ÜÀßÌ¾¡§»³Î¤¤Î²¹Àô½É ¤¯¤ï¤É¤êÅò¤Ã¤¿¤êÂ¼
½êºßÃÏ¡§¿·³ã¸©¾å±Û»Ô³§¸ý601
»ÜÀß¾ÜºÙ¡§µÒ¼¼12¼¼¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢²¹Àô¡ÊÆâÅò¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¡Ë¡¢±ã²ñ¾ì¡¢µÙ·Æ¼¼
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://kuwadori.jp/(https://kuwadori.jp/)
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/kuwadori_yuttarimura/(https://www.instagram.com/kuwadori_yuttarimura/)