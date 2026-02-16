¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î¥¨¥¹¡¦¥¨ー¡¦¥¨¥¹¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¨¥³¥¹¥Æー¥¸¶¨²ñ ¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°·Ð±ÄÇ§¾Ú¥¹¥Æー¥¸3 Âè1¹æ¤ò¼èÆÀ
¼Ò²ñ¤Ë¾Ð´é¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î¥¨¥¹¡¦¥¨ー¡¦¥¨¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÄ»³ ½¨°ì¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¨¥³¥¹¥Æー¥¸¶¨²ñ¡ÊÉ¾²Áµ¡´Ø:ÉÙ»Î¥¨¥³¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°·Ð±ÄÇ§¾Ú¥¹¥Æー¥¸3¡Ê°Ê²¼¡¢WBÇ§¾Ú¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ç§¾ÚÈÖ¹æ¡§WBT-001¡ÊÂè1¹æ¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°·Ð±Ä¥¹¥Æー¥¸¡×URL¡§
Ç§¾ÚÀ©ÅÙ¼èÆÀ¤ÎÇØ·Ê
¾¯»Ò¹âÎð²½¤äIT¿ÍºàÉÔÂ¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ëÃæ¡¢IT¶È³¦¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢²á½ÅÏ«Æ¯Åù¤òÍ×°ø¤È¤·¤¿Î¥¿¦¤ä°Û¶È¼ï¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖºÎÍÑ¤·¤¿¿Íºâ¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤ò¤¤¤«¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ë¤«¡×¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ò°÷¤ÎÎ¥¿¦¤Ï¡¢¼Ò°÷¸Ä¿Í¤Î¹¬Ê¡¤òÂ»¤Ê¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥¥ë¤ä¿®Íê¡¢ÁÈ¿¥ÎÏ¤ÎÂ»¼º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂà¿¦Î¨¤ÎÄã¤µ¤Ï¡¢¡È¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤Ë¡É¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤Î°ì¤Ä¡×¤ÈÂª¤¨¡¢¸Å¤¯¤«¤é¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹·Ð±Ä¤ª¤è¤Ó·ò¹¯·Ð±Ä¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2030Ç¯¤Î·Ð±Ä·×²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢SDGs¿ä¿Ê¤ÎÀïÎ¬¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖWell-Being¤Ê¿¦¾ì¡¢Well-Being¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¼Â¸½¡×¤ò·Ç¤²¡¢SAS¥á¥ó¥Ðー°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Ä¹´üÅª¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë·Ð±Ä¤¬ÁÈ¿¥Ê¸²½¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤ÎÇ§¾Ú¼èÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç§¾Ú¼èÆÀ¤ÎÌÜÅª
ËÜÇ§¾Ú¤Î¼èÆÀ¤Ï¡¢Ç§¾Ú¤½¤Î¤â¤Î¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åö¼Ò¤Ï°Ê²¼¤Î¼Â¸½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë·Ð±Ä¤ÎÄêÃå¡§¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë·Ð±Ä¤ò¡¢PDCA¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤ë¤³¤È
- ¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°·Ð±Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¡¢¼Ò°÷¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡¦·ò¹¯¡¦¹¬Ê¡¤¬º¬ÉÕ¤¯ÁÈ¿¥Ê¸²½¤Î¾úÀ®
- ¿´ÍýÅªÍ¾Íµ¤ÈÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ëÎ¥¿¦ËÉ»ß¤ª¤è¤ÓÄêÃåÎ¨¤Î¸þ¾å
- ¼Ò°÷¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤¹¤ëÀ¸»ºÀ¡¦ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½
¡È¼Ò°÷¡¦²ÈÂ²¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥ÊーÍÍ¡¦¤ªµÒÍÍ¡¦¼Ò²ñ¡¢¤½¤·¤Æ´ë¶È¼«¿È¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤È¤¤¤¦¡Ö£µÊýÎÉ¤·¡×¡É¤Ë»ñ¤¹¤ëÎÉ¼Á¤Ê²ÁÃÍÄó¶¡¤Î¹¥½Û´Ä¤¬¡¢Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤êÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°·Ð±Ä¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¨¥³¥¹¥Æー¥¸¶¨²ñ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°·Ð±Ä¥¹¥Æー¥¸¡×¤Ï¡¢ISO45001¤äISO30414¤Ê¤É¤Î¹ñºÝµ¬³Ê¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¼Ò°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡¦·ò¹¯¡¦¹¬Ê¡¡ÊWell-being¡Ë¤ò·Ð±Ä¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤¿´ë¶È¤òÃÊ³¬Åª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ëÂè»°¼ÔÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£Ç§¾Ú¼èÆÀ¤ÎÌÜÅª¤ÏÃ±¤Ê¤ë¾Î¹æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢PDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë±è¤Ã¤ÆÁÈ¿¥¤Î·Ð±Ä²þÁ±¤òÂ¥¤·¡¢¼Ò°÷¤¬Ä¹´üÅª¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿½ÀÁ¸å¤ÏÍ»ñ³Ê¤ÎÉ¾²Á°÷¤¬Ë¬ÌäÄ´ºº¤ä½õ¸À¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò³Ø¼±·Ð¸³¼ÔÅù¤«¤é¤Ê¤ëÆÈÎ©¤·¤¿¡ÖÂè»°¼ÔÉ¾²Á°Ñ°÷²ñ¡×¤¬¿³ºº¤·¡¢ÂÅÅöÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ßÇ§¾Ú¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
À©ÅÙ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¨¥³¥¹¥Æー¥¸¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2026Ç¯¥¨¥³¥¹¥Æー¥¸ESG·Ð±Ä¹Ö±é²ñ¤Î¤´°ÆÆâ
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°·Ð±Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤äÀ®²Ì¤ò¹¤¯¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¨¥³¥¹¥Æー¥¸¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ëESG·Ð±Ä¹Ö±é²ñ¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ¤ò³è¤«¤·¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¡¡～¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°·Ð±Ä¤È¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×～¡×¤ËÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Êª²Á¹âÆ¤ä¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤ÎÃæ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°·Ð±Ä¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë´ðÄ´¹Ö±é¤äÇ§¾Ú´ë¶È¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤ÏÅö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÀÄ»³½¨°ì¤¬¡Ö¾Ð´é¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°·Ð±Ä¤Î¤´¾Ò²ð～ÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤²ñ¼ÒÂç¾Þ¼õ¾Þ´ë¶È¤Î¼èÁÈÆâÍÆ¤ò¤´¾Ò²ð～¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¡¢Åö¼Ò¤Î¼ÂÁ©»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:30～16:30¡Ê13:00¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
²ñ¾ì¡§TODA HALL¡õCONFERENCE TOKYO
¡¡¡¡¡¡¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶1-7-1 TODA BUILDING 4F¡Ë
¡¡¡¡¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¡ÊYouTube Live¡Ë
Äê°÷¡§¸½ÃÏ80Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ëÄ°¤¢¤ê
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
»²²Ã¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¤ä¾ÜºÙ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥¨¥³¥¹¥Æー¥¸¶¨²ñ¤Î¹ðÃÎ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡§
https://www.ecostage.org/news/2025/12/2026kouenkai.html
ËÜÇ§¾Ú¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸þ¾å¤È¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£IT¤È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÎÏ¤Ç¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤´»Ù±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¹¡¦¥¨ー¡¦¥¨¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨¥¹¡¦¥¨ー¡¦¥¨¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤¿¥ïー¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹·Ð±Ä¤ò¹Ô¤¦ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤ÎIT´ë¶È¤Ç¤¹¡£Âç¼ê´ë¶È¤È¤ÎÄ¹´ü´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÍ»¤äÎ®ÄÌ¡¢´±¸øÄ£¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¾ïÆüº¢¤«¤éËá¤¤¤Æ¤¤¤ë¶ÈÌ³ÃÎ¼±¡¢³Î¤«¤Êµ»½ÑÎÏ¤ÇºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¾Ð´é¤ÇÆ¯¤±¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤òIT¡ß¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤ò»ÈÌ¿¤ËHR¶ÈÌ³¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î¶ÐÂÕ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¶ÐÏ«¤Î»â»Ò¡×¡¢·ÐÈñÀº»»¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö·ÐÈñ¤Î»â»Ò¡×¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§¥¨¥¹¡¦¥¨ー¡¦¥¨¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÀÄ»³ ½¨°ì
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§1995Ç¯10·î
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ»°ÃúÌÜ4ÈÖ10¹æ4F¡Ê¥êー¥é¥Ò¥¸¥ê¥¶¥«¥Ó¥ë¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¶âÍ»¡¦Î®ÄÌ¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¶ÈÌ³¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³»Ù±ç¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹Åù¤ÎÄó¶¡¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
Ê¸¶µ¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡
Â¿ÍÍ¤Ê¥Æー¥Þ¤ËÅ¬±þ¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
URL¡§https://sas-com.com/
Ç§¾Ú¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥¨¥¹¡¦¥¨ー¡¦¥¨¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
CSR¿ä¿Ê¼¼
Mail¡§csr@sas-com.com
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥¨¥¹¡¦¥¨ー¡¦¥¨¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¹ÊóÃ´Åö
Mail¡§pr@sas-com.com
