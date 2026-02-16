³¤³°eSIM¥¢¥×¥ê¡Ö¥È¥ê¥Õ¥¡¡×¡¢mineo¡Ê¥Þ¥¤¥Í¥ª¡Ë¤ÈÄó·È¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ê¥Õ¥¡¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÅÌ¾²í½Ó¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥×¥Æー¥¸¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¡§Ì¾ÉôÀµÉ§¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥×¥Æー¥¸¤¬Äó¶¡¤¹¤ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µー¥Ó¥¹¡Ömineo¡Ê¥Þ¥¤¥Í¥ª¡Ë¡×¤Î¥æー¥¶ーÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³¤³°eSIM¤¬¤ª¥È¥¯¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ³ä°ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Äó·È¤ÎÇØ·Ê
mineo¡Ê¥Þ¥¤¥Í¥ª¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥æー¥¶ー¤ØÂ¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÄÌ¿®¥×¥é¥ó¤òÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¤½¤ÎÍøÊØÀ¤ò³¤³°ÅÏ¹Ò¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â»Ü¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£mineo¡Ê¥Þ¥¤¥Í¥ª¡Ë¤ÎSIM¤òº¹¤·ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥È¥ê¥Õ¥¡¤ÎeSIM¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÆâ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥×¥é¥ó¤ò¡¢°Â¤¯¡¢´ÊÃ±¤Ë¡×ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ
¢£ÆÃÅµÆâÍÆ
¥È¥ê¥Õ¥¡¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÆÃÊÌ³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¤ÎÄó¶¡
¢£ÂÐ¾Ý¼Ô
¡¦mineo¥æー¥¶ーÍÍ
¡¦mineo¸ø¼°¥Ö¥í¥°¡Ö¥Þ¥¤¥Í²¦¡×Ë¬Ìä¼ÔÍÍ
¢£ÍøÍÑÊýË¡
1. mineo¥æー¥¶ーÀìÍÑ°ÆÆâ¥Úー¥¸¤«¤é¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤ò¼èÆÀ
2. ¥È¥ê¥Õ¥¡¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É
3. ÅÏ¹ÒÀè¤Î¥×¥é¥óÁªÂò¸å¡¢·èºÑ²èÌÌ¤Ç¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¹ØÆþ
◼︎ ³¤³°eSIM¥¢¥×¥ê¡Ö¥È¥ê¥Õ¥¡¡×¤È¤Ï
³¤³°eSIM¥¢¥×¥ê¡Ö¥È¥ê¥Õ¥¡¡×
¡Ö¥È¥ê¥Õ¥¡¡×¤Ï¡¢À¤³¦200°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë³¤³°eSIM¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¤è¤¦¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ëWiFi¤ÎÍ½Ìó¡¦¼õ¼è¡¦ÊÖµÑ¤ä¸½ÃÏSIM¥«ー¥É¤Î¹ØÆþ¡¦Æþ¤ìÂØ¤¨¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¡¢¥¢¥×¥ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë³¤³°ÄÌ¿®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ¤ÎeSIM¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ôNo.1¤ò¸Ø¤ê¡¢¹ñÆâÎ¹¹Ô¥«¥Æ¥´¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1. eSIM¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤¢¤é¤«¤¸¤áÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëSIM¡ÊÄÌ¿®²óÀþ¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥Á¥Ã¥×¡Ë
¢¨2. ¹ñÆâ¡ÖÎ¹¹ÔÍÑeSIM¥¢¥×¥ê¡×¤ÎDL¿ô¡Ê2024Ç¯5·î~2025Ç¯4·î¡¦iOS&Android¹ç»»ÃÍ¡¦Sensor TowerÄ´¤Ù¡Ë¡ÖÎ¹¹Ô¡×¥«¥Æ¥´¥ê¤«¤éÎ¹¹ÔÍÑeSIM¥¢¥×¥ê¡Ê¥¢¥×¥êÌ¾¤«ÀâÌÀ¤Ë¡ÖÎ¹¹Ô¡×¡ÖeSIM¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¢¥×¥ê¡Ë¤òÅö¼Ò¤Ë¤ÆÃê½Ð¤·DL¿ô¤ò»»½Ð
¥È¥ê¥Õ¥¡¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ë :
https://trifa.go.link/9GWZa
◼︎ ³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ê¥Õ¥¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/85027/table/45_1_3f2e6eb9d80a64640cfb8182131f2a90.jpg?v=202602161151 ]