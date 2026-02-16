µþÂç·Ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥×¥é¥¶¡¡Æþµï¼ÔÊç½¸
Ãæ¾®µ¡¹½¡ÊÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÃæ¾®´ë¶È´ðÈ×À°È÷µ¡¹½¡Ë¶áµ¦ËÜÉô¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶ÈÅù·Ð±Ä¶¯²½Ë¡¤Ë´ð¤Å¤À°È÷¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¡¢¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó»ÜÀß¡ÖµþÂç·Ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥×¥é¥¶¡×¤ÎÆþµï¼ÔÊç½¸¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖµþÂç·Ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥×¥é¥¶¡×³°´Ñ¼Ì¿¿
1. »ÜÀßÌ¾¾Î
µþÂç·Ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥×¥é¥¶
2. ½êºßÃÏ
¡ÚËÌ´Û¡ÛµþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÀ¾µþ¶è¸æÎÍÂç¸¶1ÈÖ36¹æ
¡ÚÆî´Û¡ÛµþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÀ¾µþ¶è¸æÎÍÂç¸¶1ÈÖ39¹æ
¡ÊµþÅÔÂç³Ø·Ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ÆîÎÙÀÜÃÏ¡Ö·Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥¯¡×Æâ¡Ë
3. ¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö
2026Ç¯2·î24Æü¡Ê²ÐÍË¡Ë～ 3·î4Æü¡Ê¿åÍË¡Ë17»þ¤Þ¤Ç
»ÜÀßÄÂÂß¿½¹þ½ñÅù¤òÍ¹Á÷¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢3·î4Æü¡Ê¿åÍË¡Ë17»þÉ¬Ãå
¿½¹þ¼Ô¤Ï3·î10Æü¡Ê²ÐÍË¡Ë¸á¸å¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡ÊÍ½Äê¡Ë
¾åµ´ü´ÖÃæ¤Î¿½¹þ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆþµï¤¬·èÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿ï»þ¼õÉÕ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
4. ¸øÊçµï¼¼
¡ÚÆî´Û¡Û¡ü¿·¤¿¤Ë¸øÊç¤¹¤ëµï¼¼¡¡·×3¼¼
- ¾ÃÈñÀÇ10¡ó¤Î¾ì¹ç¤ÎÀÇ¹þ¶â³Û¤Ç¤¹¡ÊÀÇÎ¨¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡Ë
- Æþµï¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·î³ÛÄÂÎÁ¡ÊÀÇÈ´¡Ë3¤«·îÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ëÉß¶â¡¢»ÈÍÑ³«»Ï²ÄÇ½Æü¤ÎÂ°¤¹¤ë·î¤ÎÄÂÎÁ¤ÎÆü³ä³ÛµÚ¤ÓÍâ·îÊ¬¤ÎÄÂÎÁ¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Äê´ü·úÊªÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
- ÊÌÅÓµþÅÔ»Ô¤Ë¤è¤ëÄÂÎÁÊä½õÀ©ÅÙ¤¢¤ê¡ÊÊÌ»æ»²¾È¡Ë
5. »ÜÀßÍøÍÑ³«»Ï»þ´ü
2026Ç¯5·î¾å½Ü°Ê¹ß¡¢Äê´ü·úÊªÄÂÂß¼Ú·ÀÌóÄù·ë¸å¤ËÆþµï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
6. ¿½¹þÊýË¡
²¼µ¡ÖÆþµï°ÆÆâ¥Úー¥¸¡×¤«¤éÉ¬Í×½ñÎà¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¡¢½êÄê¤Î»ÜÀßÄÂ¼Ú¿½¹þ½ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾É¬Í×½ñÎà¤ò²¼µ¿½¹þ½ñÎàÁ÷ÉÕÀè¤Ë»ý»²Ëô¤ÏÍ¹Á÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.smrj.go.jp/incubation/kkvp/room/info/index.html
¡ÚÊÌ»æ¡ÛµþÅÔ»Ô¤Ë¤è¤ëÄÂÎÁÊä½õÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://prtimes.jp/a/?f=d21609-1856-5063253c97e9a2f28cbb3f3900819fd8.pdf
¡ãÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÃæ¾®´ë¶È´ðÈ×À°È÷µ¡¹½¡ÊÃæ¾®µ¡¹½¡Ë¡ä
Ãæ¾®µ¡¹½¤Ï¡¢»ö¶È¤Î¼«Î§ÅªÈ¯Å¸¤ä·ÑÂ³¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¾®´ë¶È¡¦¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤äÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢²æ¤¬¹ñ·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÀ¯ºö¼Â»Üµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£·Ð±Ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¾®´ë¶ÈÅù¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ÊÈ¼Áö·¿»Ù±ç¡¢¿Íºà¤Î°éÀ®¡¢¶¦ºÑÀ©ÅÙ¤Î±¿±Ä¡¢»ñ¶âÌÌ¤Ç¤Î³Æ¼ï»Ù±ç¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ø·¸¤¹¤ëÃæ¾®´ë¶È»Ù±çµ¡´Ø¤Î»Ù±çÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£