Amazon¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥È¥¥¥ëー¡¦¥¯¥é¥¤¥à¡×³ÍÆÀ¤·¤¿ÏÃÂê¤Î½ñÀÒ¤¬ÆüËÜ¾åÎ¦¡ª¡Ø²øÊª¤Î´é ²÷³Ú»¦¿Í¼Ô¤Î¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÙÈ¯Çä¡Ê2/18¡Ë¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÂçÏÂ½ñË¼¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÏÂ Å¯¡Ë¤Ï¡Ø²øÊª¤Î´é ²÷³Ú»¦¿Í¼Ô¤Î¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ù¡ÊÃø¡§¥¢¥ó¡¡W.¥Ðー¥¸¥§¥¹¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó M.¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Æ¥£¥ó¡¡Ìõ¡§µÜºê¡¡¿¿µª¡Ë¤ò2026Ç¯2·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Hulu¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡ÖMasterMind¡×¸¶ºî¡ª
É×¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤Ö¥ì¥¤¥×Ëâ¡¢¼«Ê¬¤òµñÈÝ¤·¤Ê¤¤¤«¤é»àÂÎ¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ë¥Í¥¯¥í¥Õ¥£¥ê¥¢¡¢ÀÚ¤êÎ¥¤·¤¿Æ¬Éô¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¸ÉÆÈ¤Ê»¦¿Íµ´¡Ä¡Ä¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤òÁ°¤Ë¡¢ÈÈ¹Ô¸½¾ì¤È°äÂÎ¤Î¼Ì¿¿¤«¤éÈÈ¿Í¤ò¿äÂ¬¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¤¬»Ï¤Þ¤ë――¡ª
±Ç²è¡ØÍÓ¤¿¤Á¤ÎÄÀÌÛ¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢FBI½é¤Î½÷À¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥éー¤¬ÉÁ¤¯ÀÅÝºø¼ÔÃ£¤ÎÈÈºá¿´Íý¡¢·èÄêÈÇ¡ª
±ýÇ¯¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥¥éー¤Î¼ÂºÝ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤âÂ¿¿ô¼ýÏ¿¡£
ÌÜ¼¡
½ø¡¡¾Ï¡¡FBI½é¤Î½÷À¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥éー
Âè1¾Ï¡¡ÈÈºá¼Ô¤Î¿´Íý¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë
Âè2¾Ï¡¡ÆÃÄê¤µ¤ì¤¿ºÇ½é¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥¥éー
Âè3¾Ï¡¡¤Ï¤°¤ì¼Ô½¸ÃÄ¡¢FBI¹ÔÆ°²Ê³Ø²Ý
Âè4¾Ï¡¡ÈÈ¹Ô¸½¾ì¤Ë¤ÏÆÉ¤ßÊý¤¬¤¢¤ë
Âè5¾Ï¡¡¾¯½÷¤¬¾¯½÷¤ò»¦¤¹Ìë
Âè6¾Ï¡¡¡ÖÌµÃá½ø·¿¡×¤ÎÏ¢Â³¥ì¥¤¥×»¦¿Í»ö·ï
Âè7¾Ï¡¡¥ì¥¤¥×»ö·ï¤¬Ìµºá¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³¤ÈÈï³²¼Ô³Ø
Âè8¾Ï¡¡°ìÅÙÀ®¸ù¤·¤¿¥ì¥¤¥×¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
Âè9¾Ï¡¡·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥í¥»¥¹
Âè10¾Ï¡¡½÷À¤òº¨¤ß¡¢½÷À¤ËÉü½²¤¹¤ë¥ì¥¤¥×»¦¿ÍÈÈ
Âè11¾Ï¡¡°¦¤òµá¤á¤ë¥½¥·¥ª¥Ñ¥¹
Âè12¾Ï¡¡°äÂÎ¤òÀÚÃÇ¤¹¤ëÍýÍ³
Âè13¾Ï¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤òÍøÍÑ¤¹¤ë»¦¿ÍÈÈ¤Î¾µÇ§Íßµá
Âè14¾Ï¡¡Çû¤Ã¤Æ¹éÌä¤·¤Æ»¦¤¹¡¢BTK¥¥éー
Âè15¾Ï¡¡ÇúÃÆÈÈ¤Î¾ì¹ç¡¡
Âè16¾Ï¡¡¿¼Ê¥¤òÇÁ¤¤³¤à¤È¤
Âè17¾Ï¡¡¥·¥ê¥¢¥ë¥¥éー¤Î¿ÀÏÃ²½¤ò»ß¤á¤ë
Ãø¼ÔÎ¬Îò
¥¢¥ó¡¦W¡¦¥Ðー¥¸¥§¥¹
´Ç¸î³ØÇî»Î¡¢¾åµé´Ç¸î»Õ¡£
1970Ç¯Âå¤Ë¥ì¥¤¥×Èï³²¼Ô¸¦µæ¤ª¤è¤Ó¥È¥é¥¦¥Þ¼£ÎÅ¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿Àè¶î¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤¹¤°¤ì¤¿¥ì¥¤¥×¸¦µæ¡¢Èï³²¼Ô³Ø¸¦µæ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢FBI¹ÔÆ°²Ê³Ø²Ý¤ÇÁÜºº´±¤¿¤Á¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤È¤â¤Ë¥·¥ê¥¢¥ë¥¥éー¡¢Ï¢Â³¥ì¥¤¥×Ëâ¡¢¾®»ùÀÈÈºá¼Ô¤é¤ò¸¦µæ¡¢ÈÈºá¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¼êË¡¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£¤½¤Î³èÌö¤ÏÂ¿¤¯¤Î½ÐÈÇÊª¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ê¤É¤ÎÂêºà¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥³¥Í¥ë´Ç¸î³Ø¹»¤Ç¶µ¼ø¿¦¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãø½ñ¤âÂ¿¿ô¤¢¤ê¡¢ºÇ¿·ºî¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦M¡¦¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Æ¥£¥ó¤È¤Î¶¦Ãø¡ØÀìÌç²È¾Ú¿Í¡§ÀµµÁ¤¬Å·Çé¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¾Ú¸À¤¬¤¤¤«¤Ë½ÅÍ×¤«¡Ù¡ÊÌ¤Ë®Ìõ¡Ë¡£¥Ü¥¹¥È¥óºß½»¡£
¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦M¡¦¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Æ¥£¥ó
¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥³¥Í¥ë´Ç¸î³Ø¹»¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉôÉûÉôÄ¹¡£¥Ù¥Ë¥ó¥È¥ó¡¦¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥»¥ß¥Êー¤Ç·Ý½Ñ½¤»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¡£¥Ü¥¹¥È¥óºß½»¡£
Ìõ¼ÔÎ¬Îò
µÜºê¿¿µª¡Ê¤ß¤ä¤¶¤¡¦¤Þ¤¡Ë
±ÑÊÆÊ¸³Ø¡¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ìÊ¸³ØËÝÌõ¼Ô¡£Åìµþ³°¹ñ¸ìÂç³Ø³°¹ñ¸ì³ØÉô¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì³Ø²ÊÂ´¡£
ºÇ¶á¤ÎÌõ½ñ¤Ë¡¢¥°¥¦¥§¥ó¡¦¥¢¥º¥Ø¥Ã¥É¡¢¥¢¥¤¥êー¥ó¡¦¥Ûー¥ó¡Ø¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö°Ëâ¡×¤¬¸ì¤ê¤À¤¹¡¡»ÊË¡Àº¿À²Ê°å¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¶¸µ¤¤È¶¦´¶¤ÎÊª¸ì¡Ù¡Ê³¤¤È·î¼Ò¡Ë¡¢¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¡Ø¤¤¤Î¤Á¤ÎÁªÊÌ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æµ¯¤³¤ë¤Î¤«¡Ù¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ýー¥é¥ó¡Ø°Õ¼±¤ò¤æ¤µ¤Ö¤ë¿¢Êª¡¡¥¢¥Ø¥ó¡¦¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¡¦¥á¥¹¥«¥ê¥ó¤Î²ÄÇ½À¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢°¡µª½ñË¼¡Ë¡¢¥¢¥°¥¹¥Æ¥£¥Ê¡¦¥Ð¥¹¥Æ¥ê¥«¡ØÆù¤ÏÈþ¤·¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¡¢¥Þ¥ê¥¢ー¥Ê¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¥¹¡ØÈëµ·¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¥ê¥µ¡¦¥À¥àー¥ë¡Ø10Âå¤Î½÷¤Î»Ò¤Î¿Æ¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤7¤Ä¤Î¤³¤È¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ñË¼¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
½ñÀÒ³µÍ×
½ñÌ¾¡¡¡§²øÊª¤Î´é ²÷³Ú»¦¿Í¼Ô¤Î¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë
Ãø¼Ô¡¡¡§¥¢¥ó W. ¥Ðー¥¸¥§¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó M. ¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Æ¥£¥ó
Ìõ¼Ô¡¡¡§µÜºê¡¡¿¿µª
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î18Æü
È½·¿¡¡¡§»ÍÏ»È½
ÊÇ¿ô¡¡¡§432¥Úー¥¸
Äê²Á¡¡¡§3,080±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯¹Ô¸µ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂçÏÂ½ñË¼ https://www.daiwashobo.co.jp