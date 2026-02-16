¹â½êºî¶È¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡ÚÄÆÍîËÉ»ßÁõÃÖ¡Û¤òÅ¸¼¨¡ª¡Ö·úÃÛ¡¦·úºàÅ¸2026¡×½ÐÅ¸¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
·úÃÛ¶âÊª¡¦³°ÁõÍÑ·úºà¡¦¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ê¤É¤ÎÁí¹ç¥áー¥«ー¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥±¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÍäÀî¶è ¼ÒÄ¹¡§Æ£²¬ ÍÎ°ì¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë～6Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¤ä½»Âð¥áー¥«ー¡¦¹©Ì³Å¹¡¦¥ê¥Õ¥©ー¥à¶È¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤¿Áí¹çÅ¸¼¨²ñ¡Ö·úÃÛ¡¦·úºàÅ¸2026¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡Ê¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§AC2239¡Ë¡£
ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢³°ÊÉÅÀ¸¡¤ä¥¬¥é¥¹À¶ÁÝ»þ¤Ê¤Éºî¶È¾²¤ÎÌµ¤¤¹â½êºî¶È¤ËºÇÅ¬¤Ê¡Ö¥»¥Õ¥Æ¥£ー¥ìー¥ë¥·¥¹¥Æ¥à ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥ìー¥ë MRA·¿¡×¤È¡¢¥È¥é¥Ã¥¯²ÙÂæ¤ä¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ê¤Éºî¶È¾²¤Î¤¢¤ë2£í°Ê¾å¤Î¹â½êºî¶È¤ËºÇÅ¬¤Ê¡Ö¥¢¥·¥¹¥È¥ìー¥ë ASR·¿¡×¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é :
https://nikkeimesse2026.smktg.jp/public/application/add/32?lang=ja
Íè¾ìÁ°¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¢£½ÐÅ¸À½ÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð
¥À¥¤¥±¥ó¤Ï¡¢¹©¾ì¡¦ÁÒ¸Ë¤Î½ÐÆþ¸ý¤Ë¤¢¤ë¡¢½Å¤¯¤ÆÂç¤¤¤Èâ¤òÄß¤ê²¼¤²¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ìー¥ëÉôÉÊ¡Ö¥Ï¥ó¥¬ー¥ìー¥ë¡×¤Î¥È¥Ã¥×¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥¬ー¥ìー¥ë¡×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¡¢¹â½êºî¶È°÷¤ÎÄÆÍî¤òËÉ»ß¤¹¤ë¥ìー¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥ìー¥ë MRA·¿¡×¡¢¡Ö¥¢¥·¥¹¥È¥ìー¥ë ASR·¿¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î»Ü¹©¤Ë¶á¤¤Å¸¼¨¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥Õ¥Æ¥£ー¥ìー¥ë¥·¥¹¥Æ¥à ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥ìー¥ë MRA·¿
¥Ó¥ëÀ¶ÁÝ¡ÊÁë¥¬¥é¥¹À¶ÁÝ¡¦³°ÊÉÀ¶ÁÝ¤Ê¤É¡Ë¡¢³°ÊÉÄ´ºº¤Ê¤Éºî¶È¾²¤ÎÌµ¤¤¹â½êºî¶È¤ËºÇÅ¬¤Ê¾ïÀß·¿¤ÎÄÆÍîËÉ»ßÁõÃÖ¡ÊÄÆÍîÀ©»ßÁõÃÖ¡Ë¡£ºî¶È¼Ô¤ÎÌ¿¹Ë¡Ê°ÂÁ´ÂÓ¡Ë¤òÄß¤ê²¼¤²¤Ê¤¬¤é¥¹¥àー¥º¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨Ä¾Àþ¥ìー¥ë¡§ÉôÉÊ¹½À®¥¤¥áー¥¸
▶︎¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¡Ö¥À¥¤¥±¥óBLOG¡×(https://www.daiken.ne.jp/blog/detail.html?id=10484)¤ÇÈ¯¿®Ãæ
https://www.daiken.ne.jp/blog/detail.html?id=10484
YouTube ¤Ç¾ÜºÙÆ°²è¤ò¸«¤ë▶︎ :
https://youtu.be/3g1CisQ_Q_Q?si=ZFegLFpQh6XL_nVA
MRA»ÈÍÑ¥¤¥áー¥¸
¢£¥¢¥·¥¹¥È¥ìー¥ë ASR·¿
¥È¥é¥Ã¥¯²ÙÌòºî¶È¤ä¥È¥é¥Ã¥¯ÂÔµ¡¾ì¡¢¸¡¼Ö¾ì¡¦¥³¥ó¥Æ¥Ê¥äー¥É¤Ê¤É¡¢ºî¶È¾²¤Î¤¢¤ë2£í°Ê¾å¤Î¹â½êºî¶È¤ËºÇÅ¬¤Ê¾ïÀß·¿¤ÎÄÆÍîËÉ»ßÁõÃÖ¡ÊÄÆÍîÀ©»ßÁõÃÖ¡Ë¡£ÁÒ¸ËÅù¤ÎÅ·°æÌÌ¤ÎH·Á¹Ý¤Ë¥ìー¥ë¤ò¸ÇÄê¤·¡¢¥ìー¥ëÆâ¤Ë¥é¥ó¥Êー¤¬Áö¹Ô¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ºî¶È¼Ô¤òÄÆÍîÀ©»ßÍÑ´ï¶ñ¡ÊÊÌÇä¡Ë¤ÇÄß¤ê²¼¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê°ÜÆ°¤ò¼Â¸½¤·¡¢ºî¶È¤Î¾ÊÎÏ²½¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
ÉôÉÊ¹½À®¥¤¥áー¥¸
▶︎¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¡Ö¥À¥¤¥±¥óBLOG¡×(https://www.daiken.ne.jp/blog/detail.html?id=21595)¤ÇÈ¯¿®Ãæ
https://www.daiken.ne.jp/blog/detail.html?id=21595
YouTube ¤Ç¾ÜºÙÆ°²è¤ò¸«¤ë▶︎ :
https://youtu.be/LsIUcIRC49c?si=Wrg_XC2ki_FyPBDn
ASR»ÈÍÑ¥¤¥áー¥¸
¢£Å¸¼¨²ñ ³µÍ×
¡üÌ¾¡¡¡¡¡¡¾Î¡§·úÃÛ¡¦·úºàÅ¸2026
¡ü²ñ¡¡¡¡¡¡´ü¡§2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë～6Æü¡Ê¶â¡Ë10¡§00～17¡§00¡ÊºÇ½ªÆü¤Î¤ß16¡§30¡Ë
¡ü²ñ¡¡¡¡¡¡¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È À¾Å¸¼¨Åï4F À¾¥Ûー¥ë3
¡ü¼ç¡¡¡¡¡¡ºÅ¡§ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://messe.nikkei.co.jp/ac/
¡ü¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥±¥ó AC2239
¡üÍè ¾ì Êý Ë¡¡§ »öÁ°ÅÐÏ¿À©¡ÊÆþ¾ìÌµÎÁ¡Ë¢¨»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é(https://nikkeimesse2026.smktg.jp/public/application/add/32?lang=ja)
¢£¥À¥¤¥±¥ó¥Öー¥¹Íè¾ìÆÃÅµ
¥À¥¤¥±¥ó¥Öー¥¹¡Ê¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§AC2239¡Ë¤Ç¡¢¥À¥¤¥±¥ó¸ø¼°SNS¡ÊLINE/Facebook/Instagram¡Ë¤ÎÅÐÏ¿¡ÊÍ§Ã£ÄÉ²Ã¡¦¥Õ¥©¥íー¡Ë²èÌÌ¤òÄó¼¨¤Ç¡Ö¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥ó ¥Üー¥ë¥Î¥Ã¥¯¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Åö¼Ò¥Öー¥¹¤ÇÀ½ÉÊ¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºß¸Ë¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥±¥ó ¤È¤Ï
1924Ç¯¤Ë¸Í¼Ö¤ÎÀ½Â¤¤ò°Ê¤ÆÂçºå¤Ë¤ÆÁÏ¶È¡£°ÊÍè¡¢·úÃÛ¶âÊª¡¦Æâ³°Áõ·úºà¡¦¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ê¤É¿ôÉ´¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÀ½ÉÊ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¡Ö·úÃÛ¶âÊªÁí¹ç¥áー¥«ー¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î½»´Ä¶¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£¥Ï¥ó¥¬ー¥ìー¥ë¡¢ÃóÎØ¾ì²°º¬¡¦¼«Å¾¼Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÀ½Â¤¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ²ÈÄíÍÑÊªÃÖ¤òÀ½Â¤¤·¤¿Îò»Ë¤â»ý¤Ä¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥±¥ó¤ÎÀ½ÉÊ·²
¥Ó¥ë¡¢½¸¹ç½»Âð¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥À¥¤¥±¥óÀ½ÉÊ¤¬¡ªÀ½ÉÊ¤ÎÉý¹¤µ¤¬ºÇÂç¤Î¶¯¤ß
¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤«¤é¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Úー¥¹¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë·úÃÛÊª¤Ë¥À¥¤¥±¥óÀ½ÉÊ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤ò²÷Å¬¤Ë°Ý»ý¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤«¤±¤Ê¤¤¡ÖÌäÂê¤¬¤Ê¤¯¤ÆÅöÁ³¤Ê¤â¤Î¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ÏºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢À½ÉÊ¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
-------------------------------------
²ñ¼Ò³µÍ×¡ÊÎáÏÂ8Ç¯2·î¸½ºß¡Ë
¡ÒÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É:5900¡Ë¡Ó
¡¦ËÜ¼Ò¡§¢©532-0033 Âçºå»ÔÍäÀî¶è¿·¹â2-7-13
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£²¬ ÍÎ°ì
¡¦WEB¥µ¥¤¥È¡§https://www.daiken.ne.jp/
¡¦»ö¶È¡§·úÃÛ¶âÊª¡¦Æâ³°Áõ·úºà¡¦¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¶âÊªÅù¤ÎÀ½Â¤
¡¦ÁÏ¶È¡§ÂçÀµ13Ç¯4·î
¡¦»ñËÜ¶â¡§481,524Àé±ß