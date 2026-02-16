½Ü¤Î¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¤òìÔÂô¤ËÌ£¤ï¤¦¡ª½Õ¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¤¬ÅÐ¾ì¡ª
À¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¿©¤ÎºÇÀèÃ¼¤Ç¤â¤¢¤ëNY¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³¤³°¤Î¥Õー¥É¥«¥ë¥Á¥ãー¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈ¯¿®¤·¡¢Åìµþ¤Î³¹¤Ë¿·¤·¤¤¿©»ö¤Î¥·ー¥ó¤òº¬ÉÕ¤«¤»¤Æ¤¤¿MERCER OFFICE³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢À¸¥¥ã¥é¥á¥ë¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥ÀìÌçÅ¹¡ÖMERCER bis¡×¤è¤ê¡¢½Õµ¨¸ÂÄê¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥"¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ"¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥·ー¥º¥ó¸ÂÄê¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê½Å¤Í¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÆÊ´¤ÈÍñÇò¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢MERCER bis¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¤Õ¤ï¤â¤Á¡É¿©´¶¤Î¥·¥Õ¥©¥óÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¼«²ÈÀ½¥é¥º¥Ù¥êー¥¸¥ã¥à¤È¥¯¥é¥ó¥Ù¥êー²ÌÆù¤ò²Ã¤¨¡¢²Ú¤ä¤«¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥·¥í¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤ÎÀ¸¥¯¥êー¥à¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿¥½ー¥¹¤ò½Å¤Í¤¿¡¢½Õ¤é¤·¤¤ºÌ¤ê¤Î¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬ËèÄ«°ì¤«¤é¼êºî¤ê¤¹¤ëMERCER bis¤Î¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¡£
½Õ¤Î½¸¤Þ¤ê¤ä¡¢¤ª½Ë¤¤¤Î¥·ー¥ó¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦¡¢º£¤À¤±¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¤Ç¡¢µ¨Àá¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ô¾¦ÉÊ³µÍ×¡Õ
～Premium Chiffon Cake～ ¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö
¡¡2026Ç¯2·î16Æü(·î)～
¡¦ÈÎÇäÅ¹ÊÞ
¡¡MERCER bis SHIBUYA
¡¦ÃÍÃÊ
¡¡2,600±ß(ÀÇ¹þ)¡¡/¡¡L¥µ¥¤¥º 5,800±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÔSHOP¾ðÊó¡Õ
⚫︎MERCER bis
¡¡¡¦½ÂÃ«Å¹
¡¡¡¡½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1-12-1 ½ÂÃ«¥Þー¥¯¥·¥Æ¥£1F
¡¡¡¡03-6809-0682
¡ÔHP¡Õ
¡¡MERCER bis¡§https://mercer-bis.com/
¡¡MERCER OFFICE³ô¼°²ñ¼Ò¡§http://www.merceroffice.com/
¡ÔInstagram¡Õ
¡¡MERCER bis¡§https://www.instagram.com/mercer__bis/