¤µ¤¢ ¤½¤Î¤¿¤«¤é¤Ð¤³¤ò¤¢¤± ¤¿¤Ó¤Î¤·¤¿¤¯¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¤¬¤è¤¤¡ª¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥êー¥º¤Î¤Ó¤Ã¤¯¤é¤¿¤Þ¤´¤¬½éÅÐ¾ì!!
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤ ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶ÈÉô¤Ï¡¢Îß·×½Ð²Ù¿ô£²²¯4500Ëü¸Ä(2025Ç¯12·î»þÅÀ)¤òÆÍÇË¤·¤¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÆþ¤êÆþÍáºÞ¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤é¤¿¤Þ¤´¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢º£Ç¯ÃÂÀ¸40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥êー¥º¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÆþ¤êÆþÍáºÞ¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤é¤¿¤Þ¤´ ¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥êー¥º¡Ö¤¿¤«¤é¤Ð¤³¤ò¤¢¤±¤¿¡ª¡×ÊÔ¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î16Æü(·î)¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤ÎÎÌÈÎÅ¹¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¦´á¶ñÅ¹¡¦²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ÎÆüÍÑÉÊÇä¾ì¡¦´á¶ñÇä¾ì¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£(ÃÏ°è¡¦¤ªÅ¹¤Ë¤è¤êÂ¿¾¯»þ´ü¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£)
¢¨¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤é¤¿¤Þ¤´¡×¤Ï¥Ð¥ó¥À¥¤¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4570118118776000
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ¹
2026Ç¯¤ËÃÂÀ¸40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥êー¥º¤¬¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤é¤¿¤Þ¤´¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª
¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤äËÁ¸±¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÆþ¤êÆþÍáºÞ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÊõÈ¢¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢Âç¥Ü¥ê¥åー¥à¤ÎÆþÍáºÞ¤ÎÃæ¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ÏÁ´7¼ïÎà¡£ÆþÍáºÞ¤ò¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤Æ¥·¥å¥ï¥·¥å¥ïÍÏ¤«¤¹¤È¡¢Ãæ¤«¤é¡Ö¥í¥È¤Î¤Ä¤ë¤®¡×¡Ö¥í¥È¤Î¤¿¤Æ¡×¡Ö¤ä¤¯¤½¤¦¡×¡Ö¤»¤¤¤¹¤¤¡×¡Ö¤»¤«¤¤¤¸¤å¤Î¤Ï¡×¡Ö¥éー¤Î¤«¤¬¤ß¡×¡Ö¥¥á¥é¤Î¤Ä¤Ð¤µ¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Â¤·Á¤äºÌ¿§¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥²ー¥à¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¡£ÊõÈ¢¤ò¤¢¤±¤ë¥É¥¥É¥´¶¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿´î¤Ó¤äÃ£À®´¶¤âÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
½Ð¸½¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÉÕÂ°¤ÎÂæºÂ¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬²ÄÇ½¡£¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤ª¤µ¤Þ¤ë¤è¤¦¡¢²¿ÅÙ¤âÄ´À°¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£ÊõÈ¢¤ò³«¤±¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥êー¥º¤ÎÂé¸ïÌ£¤ò¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤¡¡¢Í¦¼Ô¤è¡ª
¤ª¤Õ¤í¤Ë ¤Ï¤¤¤Ã¤Æ ¤¿¤«¤é¤Ð¤³¤ò¤¢¤± ¤¿¤Ó¤Î¤·¤¿¤¯¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤è¡ª
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¡¦ ¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡ ¡§¤Ó¤Ã¤¯¤é¤¿¤Þ¤´ ¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥êー¥º¡Ö¤¿¤«¤é¤Ð¤³¤ò¤¢¤±¤¿¡ª¡×ÊÔ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4570118118776000 )
¡¦ ²Á³Ê¡¡¡¡¡¡ ¡§858±ß¡¦ÀÇ 10¡ó¹þ¡¿780±ß¡¦ÀÇÈ´
¡¦ ¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ ¡§¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÆþ¤êÆþÍáºÞ1¸Ä ¡¡ÂæºÂ1¸Ä(1ÂÞ¤¢¤¿¤ê)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹á¤ê¡Ä¥é¥Ù¥ó¥Àー¤Î¹á¤ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿§¡Ä»ç¿§
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ä1.¥í¥È¤Î¤Ä¤ë¤®¡¡2.¥í¥È¤Î¤¿¤Æ¡¡3.¤ä¤¯¤½¤¦¡¡4.¤»¤¤¤¹¤¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡5.¤»¤«¤¤¤¸¤å¤Î¤Ï¡¡6.¥éー¤Î¤«¤¬¤ß¡¡7.¥¥á¥é¤Î¤Ä¤Ð¤µ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Æ±º¤ÎÂæºÂ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¶¦ÄÌ¤Ç¤¹
¡¦ ÈÎÇä¥ëー¥È¡¡¡§Á´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¦ÎÌÈÎÅ¹¡¦´á¶ñÅ¹¡¦²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ÎÆüÍÑÉÊÇä¾ì¡¦´á¶ñÇä¾ì¡¢Â¾
¡¦ ÈÎÇä³«»ÏÆü¡¡¡§2026Ç¯2·î16Æü(·î)È¯Çä
¡¦ È¯Çä¸µ¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤
¢¨¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï1ÂÞ¤Ë¤¤¤º¤ì¤«¤Ò¤È¤Ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¼ïÎà¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¾¦ÉÊ»ÅÍÍÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤È¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
¢£¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤é¤¿¤Þ¤´¥·¥êー¥º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤é¤¿¤Þ¤´¡×¤Ï¡¢2002Ç¯ÈÎÇä³«»Ï¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÆþ¤êÆþÍáºÞ¤Ç¤¹¡£
Ãº»ÀÈ¯Ë¢ÆþÍáºÞ¤¬ÍÏ¤±¤ë¤Þ¤ÇÃæ¤«¤é²¿¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥´¶¤Ç¡¢¤ªÉ÷Ï¤»þ´Ö¤òÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥êー¥ºÎß·×½Ð²Ù¿ô¤Ï£²²¯4500Ëü¸Ä(2025Ç¯12·î»þÅÀ)¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤é¤¿¤Þ¤´¡×¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤Æ¤¯¤ëÊý¼°¤È¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤ÍÍ¡¹¤Ê²ÁÃÍ¤Î¤â¤Î¤òÆþÍáºÞ¤ÎÃæ¤Ë¹þ¤á¤ë¤³¤È¤ËÈ¯ÇäÅö½é¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤³¤À¤ï¤ê¡¢º£¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤é¤¿¤Þ¤´¡×¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¹¤¹¤ó¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö²ÈÂ²¤Ç¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤¬
¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î¤ªÉ÷Ï¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤é¤¿¤Þ¤´¡×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼«¼çÀ¤òÂ¥¤·¤Ä¤Ä¡¢°ì¿Í¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²¤Ç¤â¡¢³Ú¤·¤¤¤ªÉ÷Ï¤»þ´Ö¡¢¶õ´Ö¡¢»×¤¤½Ð¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤é¤¿¤Þ¤´¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://bandai-lifestyle.jp/products/index.php?select_category=0005000200010001