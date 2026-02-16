¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹¤Çd¥Ý¥¤¥ó¥È10¡óÁýÎÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡Ê°Ê²¼¡¢¥É¥³¥â¡Ë¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹´ë¶È¡Ê¢¨1¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òd¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¸ò´¹¤¹¤ë¤È¤â¤ì¤Ê¤¯10¡óÁýÎÌ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹¤Çd¥Ý¥¤¥ó¥È10¡óÁýÎÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ë¤ò¡¢2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î»²²Ã¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¼õÉÕ³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý´ë¶È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òd¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¸ò´¹¡Ê¢¨2¡Ë¡Ê¢¨3¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯10¡óÊ¬¤Îd ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê´ü´Ö¡¦ÍÑÅÓ¸ÂÄê¡Ë¡Ê¢¨4¡Ë¡Ê¢¨5¡Ë¤òÁýÎÌ¤·¤Æ¿ÊÄè¡Ê¢¨6¡Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿ÊÄè¾å¸Â¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¢ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/732_1_910df98d3cd904da97f777d8bea6b089.jpg?v=202602161051 ]
¡¡¥É¥³¥â¤Ïº£¸å¤â¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÄÌ¤¸¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎËèÆü¤¬¤ª¥È¥¯¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¡¢ÊØÍø¤ÊÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ÂÐ¾Ý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹´ë¶È¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨2 ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¨¥ó¥È¥êーÁ°¤Ë¸ò´¹¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3 ¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹´ë¶È¤Ë¤è¤êÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨4 ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï¿ÊÄèÆü¤«¤é62Æü´Ö¤Ç¤¹¡£
¢¨5 ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¿ÊÄè¤Ï2026Ç¯5·îËö¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨6 °Ê²¼¤Î(1)～(3)¾ò·ï¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤¹¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¿ÊÄèÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹Ž¡
(1) ¥¨¥ó¥È¥êー´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤µ¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ
(2) ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹´ë¶È¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òd¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¸ò´¹¤µ¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ
(3) d¥Ý¥¤¥ó¥È¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¡¢¤«¤Ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó½ªÎ»»þ¤Þ¤Ç¤ËÍøÍÑ¼Ô¾ðÊóÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ