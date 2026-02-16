³ô¼°²ñ¼ÒÆîÍª¾¦¼Ò¡¢´ë¶È¥í¥´¤ÎÀ©Äê¤ª¤è¤Ó¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£´ë¶È¥¤¥áー¥¸¤ò°ì¿·¤·¡¢·Ð±ÄÍýÇ°¼Â¸½¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹
³ô¼°²ñ¼ÒÆîÍª¾¦¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÆÃÓ Àá¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢1949Ç¯¤ËÀÐÃº¤ä¹Û»³ÍÑ»ñºà¤ÎÈÎÇä»ö¶È¤ò»Ï¤á¤Æ°ÊÍè¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ¤òÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÑ²½¤ÎÁá¤¤¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬·Ç¤²¤ë·Ð±ÄÍýÇ°¡Ú»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«¸Ê¤ÎÀ®Ä¹¤ËÅØ¤á¡¢´Ø·¸¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ë¤«¤ÊÌ¤Íè¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¡Û¤ò¼Â¸½¤·¡¢¹¤¯¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë´ë¶È¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»ö¶ÈÆâÍÆ¤ÎÊÑ²½¤Ë²Ã¤¨¡¢´ë¶È¥¤¥áー¥¸¤ò°ì¿·¤·¡¢Åö¼Ò¤ÎÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤ÈÂ¸ºß°ÕµÁ¤ò¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÅö¼Ò¤Ï¡¢¤½¤ÎºÇ½é¤Î°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¥í¥´¤ÎÀ©Äê¤ª¤è¤Ó¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Êhttps://nanyu-corp.co.jp/¡Ë¤ÎÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´ë¶È¥í¥´À©Äê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
´ë¶È¥í¥´
- ¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þー¥¯¤Ï¡¢Åö¼ÒÌ¾¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤Ç¤¢¤ë¡ÖN¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë·Á¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ç¤¤¿N°õ¤Ï¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬³Æ¡¹¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¡¢¼«Î§¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤òÉ½¸½¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ö¥ëー¥°¥êー¥ó¤È¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー¤ÎÇÛ¿§¤Ë¤Ï¡¢Æ±·Ï¿§¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÇ»Ã¸¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤¬Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÊÑ²½¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥í¥´¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥í¥´¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¤Ï¤Í¤ä¤Ï¤é¤¤¤ò¤½¤®Íî¤È¤·¡¢»Í³Ñ·Á¤ò°Õ¼±¤·¤¿¹üÁÈ¤ß¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤«¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¸»ú¤Î½ÄÉý¤ò¾¯¤·½Ì¤áÊ¿¤¿¤¯¤·¡¢Àþ¤Ë¶¯¼å¤ò¤Ä¤±°ÂÄê´¶¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¿®Íê´¶¤ä°ÂÄêÀ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▸´ë¶È¥í¥´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÅö¼Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤è¤êÈ´¿è¡Ë
URL¡§https://nanyu-corp.co.jp/about/philosophy/#logo-about
¢£¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥ÈTOP¥Úー¥¸
- ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Úー¥¸¹½À®¤Îºþ¿·
Çò¤È»Í³Ñ·Á¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÀÅÅª¤«¤ÄÍ¾Çò¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤Î¸«¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ë³Ð¤ËÁÊ¤¨¤ÆÄ¾´¶Åª¤ËÍß¤·¤¤¾ðÊó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤è¤¦¼Ì¿¿¤òËÉÙ¤ËÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TOP¥Úー¥¸¤Ë¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤Þ¤¬Åö¼Ò¤Ë¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ËÜ¼ÒÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ëÅö¼Ò¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë·úÃÛÊª¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¹¥¯¥íー¥ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¤Æ¤Î¥Úー¥¸¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¥í¥´¥Þー¥¯¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¡ÖNANYU Blue green¡×¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥éー¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ä¥ê¥ó¥¯¤Ëº¸¤«¤é±¦¤Ø¤È¿§¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¥Þ¥¦¥¹¥ªー¥Ðー¸ú²Ì¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥´¥Þー¥¯¤Ë¹þ¤á¤¿¡ÚÌ¤Íè¤Ø´üÂÔ¤ò¤â¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤Ø¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë¡Û¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î½¼¼Â
Åö¼Ò¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢²ñ¼Ò¾ðÊó¤ä»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ê¤É¤Î´ðËÜ¾ðÊó¤ò¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ë·ÇºÜ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö·Ð±ÄÍýÇ°¡×¡Ö´ë¶È¥í¥´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡Ö¼ÒÄ¹¥á¥Ã¥»ー¥¸¡×¡Ö»ö¶È»öÎã¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤¬Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¼Ò²ñ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡×¥Úー¥¸¤ò¿·µ¬¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
▸¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È
URL¡§https://nanyu-corp.co.jp/
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒÆîÍª¾¦¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
1949Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢ÀéÍÕ¸©¡¦°ñ¾ë¸©¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¸³è¡¦»º¶È¤ò»Ù¤¨¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー´ØÏ¢»ö¶È¤ª¤è¤ÓÉÔÆ°»º»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¸²½¡¦·Ý½ÑÊ¬Ìî¤Ø¤Î»Ù±ç¤äÃÏ°è¿¶¶½¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç4ÃúÌÜ1ÈÖ35¹æ À¾µ×ÊÝ¥Ó¥ë
ÀßÎ©¡§1949Ç¯12·î1Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÆÃÓ Àá
»ñËÜ¶â¡§50,000Àé±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¨¥Í¥ë¥®ー´ØÏ¢¡¦ËÉºÒ»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È
URL¡§https://nanyu-corp.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÆîÍª¾¦¼Ò ´ë²è´ÉÍýÉô¡¦¹õ¿Ü
E-mail¡§press@nanyu-corp.co.jp