6Ç¯Ï¢Â³¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯ÆüËÜNo.1¥Ö¥é¥ó¥É ¥ë¥ë¥ë¥ó¤Î¥Ï¥¤¥É¥é¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¼¡À¤ÂåÀ®Ê¬¡Ö¥¤¥ì¥¤¥¶ーX¡×¤ÈºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤Î¹³»À²½À®Ê¬¡Ö¥¤¥Ç¥Ù¥Î¥ó¡×ÇÛ¹ç¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥É¥é ID ¥Þ¥¹¥¯¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£
Dr.¥ë¥ë¥ë¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿·²¬ Ã¤ÆÁ¡Ë¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×24²¯Ëç¢¨1ÆÍÇË¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯¥Ö¥é¥ó¥ÉNo.1¢¨2¤Î¥ë¥ë¥ë¥ó¤Î¹âµ¡Ç½¥é¥¤¥ó¤Î¥Ï¥¤¥É¥é¥·¥êー¥º¤è¤ê¡¢¼¡À¤ÂåÀ®Ê¬¡Ö¥¤¥ì¥¤¥¶ーX*1¡×¤È¡Ö¥¤¥Ç¥Ù¥Î¥ó*2¡×¤Ç¡¢ÌÓ·ê¢¨3¤ä¤¯¤¹¤ß¢¨4¤ØÂ¿³ÑÅª¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¡Ö¥ë¥ë¥ë¥ó ¥Ï¥¤¥É¥é ID ¥Þ¥¹¥¯¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø¼°¥Úー¥¸URL¡§https://lululun.com/shop/products/LUAB391105
¢¨1 2011Ç¯7·î～2024Ç¯12·î¤ÎÎß·×ÈÎÇäËç¿ô¡ÊÅö¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¢¨2 ÉÙ»Î·ÐºÑ¡Ö²½¾ÑÉÊ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Í×Í÷ 2025 No.1¡×¥Ñ¥Ã¥¯»Ô¾ì¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥§¥¢¡¡2024Ç¯ÈÎÇä¼ÂÀÓ¥Ùー¥¹¡¡¢¨3 È©¤ò¤Ò¤¤·¤á¡¢ÌÓ·ê¤òÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡¡¢¨4 ¥¥á¤ÎÍð¤ì¤Ë¤è¤ë¡¡*1 ¤Ò¤¤·¤áÀ®Ê¬ ¥¥ó¥ß¥º¥Ò¥¥¨¥¥¹¡¡*2 À½ÉÊ¤Î¹³»À²½ºÞ ¥Ò¥É¥í¥¥·¥Ç¥·¥ë¥æ¥Ó¥¥Î¥ó
3Ç¯Ï¢Â³¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥áÂè1°Ì¢¨1¤Î¡Ö¥ë¥ë¥ë¥ó ¥Ï¥¤¥É¥é¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¡Ö¥ë¥ë¥ë¥ó ¥Ï¥¤¥É¥é ID ¥Þ¥¹¥¯¡×¤¬ÂÔË¾¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¤·¤ÆÅÐ¾ì
¡Ö¥ë¥ë¥ë¥ó ¥Ï¥¤¥É¥é¡×¥·¥êー¥º¤È¤Ï¡¢Ç¯Îð¡¦ÀÊÌ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¤À¤ì¤â¤¬Êú¤¯Çº¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë ¡È¤¦¤ë¤ª¤¤¡Ü¦Á¡É ¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯5·î¤Î¸ÂÄêÈ¯Çä¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ºÇ¹â¥é¥ó¥¯¢¨2¤Î¹³»À²½À®Ê¬¡Ö¥¤¥Ç¥Ù¥Î¥ó*1¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó¿·¤¿¤ËÌÓ·ê¥±¥¢¢¨3¤Î¼¡À¤ÂåÀ®Ê¬¡Ö¥¤¥ì¥¤¥¶ーX*2¡×¤ò¥á¥¤¥óÀ®Ê¬¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÓ·ê¢¨3¤ä¤¯¤¹¤ß¢¨4¤ËÂ¿³ÑÅª¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥ÈÀ®Ê¬¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÓ·ê¤Î±úÆÌ¢¨3¤ä¤¯¤¹¤ß¢¨4¡¢¥Ï¥ê¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¡£
È©É½ÌÌ¤ò¶Ñ°ì¤ËÀ°¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ä¤ë¤ó¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê ¡È¥ì¥¿¥Ã¥ÁÈ©¡É ¤ò³ð¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä«¤Î¥á¥¤¥¯¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤òÄì¾å¤²¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨1 2023Ç¯～2025Ç¯¤Î@cosme¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥¢¥ïー¥É ¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯ÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¡¢¨2 ¥ë¥ë¥ë¥ó»Ë¾å¡¡¢¨3 È©¤ò¤Ò¤¤·¤á¡¢ÌÓ·ê¤òÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡¡¢¨4 ¥¥á¤ÎÍð¤ì¤Ë¤è¤ë¡¡*1 À½ÉÊ¤Î¹³»À²½ºÞ ¥Ò¥É¥í¥¥·¥Ç¥·¥ë¥æ¥Ó¥¥Î¥ó¡¡*2 ¤Ò¤¤·¤áÀ®Ê¬ ¥¥ó¥ß¥º¥Ò¥¥¨¥¥¹
¥ë¥ë¥ë¥ó ¥Ï¥¤¥É¥é ID ¥Þ¥¹¥¯
¡ÚÆâÍÆÎÌ¡Û7ËçÆþ¡Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹150£íL¡Ë
¡Ú²Á³Ê¡Û770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÈ¯Çä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
¡¦2·î15Æü(Æü) Á´¹ñ¤ÎPLAZA¡¦MINiPLA¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä
¡¦2·î16Æü(·î) ¥ë¥ë¥ë¥ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä
¡¦3·î15Æü(Æü) ¤½¤Î¤Û¤«¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¡¢¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥·¡¢¥³¥³¥«¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä
¡¦4·î1Æü(¿å) Á´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä
¼¡À¤ÂåÀ®Ê¬¡Ö¥¤¥ì¥¤¥¶ーX*¡×¤Ç¡¢ÌÓ·ê¤ÎÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤ ¡È¥ì¥¿¥Ã¥ÁÈ©¡É ¤Ø
Íð¤ì¤¿Èé»é¥Ð¥é¥ó¥¹¢¨¤òÀ°¤¨¡¢È©¤ò¥¥å¥Ã¤È°ú¤Äù¤á¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿°õ¾Ý¤ËÊÝ¤Ä¿¢Êª¥¨¥¥¹¤Ç¤¹¡£
ÌÓ·ê¤ÎÌÜÎ©¤Á¤ä¥¥á¤ÎÍð¤ì¤òÀ°¤¨¡¢ÃÆ¤à¤è¤¦¤Ê¥Ï¥ê´¶¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È©É½ÌÌ¤ò¶Ñ°ì¤ËÀ°¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤Ê ¡È¥ì¥¿¥Ã¥ÁÈ©¡É ¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
* ¤Ò¤¤·¤áÀ®Ê¬ ¥¥ó¥ß¥º¥Ò¥¥¨¥¥¹¡¡¢¨ È©¤Î¿åÊ¬¤ÈÌýÊ¬¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤³¤È
ºÇ¹â¥é¥ó¥¯¢¨1¤Î¹³»À²½À®Ê¬¡Ö¥¤¥Ç¥Ù¥Î¥ó*¡×¤Ç¤¯¤¹¤ß¢¨2¥±¥¢
PLAZA¡¦MINiPLA¸ÂÄêÈÇ¤«¤é·ÑÂ³¤·¡¢ºÇ¹â¥é¥ó¥¯¢¨1¤Î¹³»À²½À®Ê¬¡Ö¥¤¥Ç¥Ù¥Î¥ó*¡×¤òÇÛ¹ç¡£ÈþÍÆ¶È³¦¤Ç¤âÄ¹¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢¥³¥¨¥ó¥¶¥¤¥àQ10¤Ë»÷¤¿¹½Â¤¤ò»ý¤ÄÈþÍÆÀ®Ê¬¤Ç¤¹¡£
È©¤Î¤¯¤¹¤ß¢¨2¤ä¿§¥à¥é¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ø¡£
ÆâÂ¦¢¨3¤«¤éµ±¤¯Æ©ÌÀ´¶¤È¥Ä¥ä¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À®Ê¬¤Î¿»Æ©¢¨3¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Î¡ÖµÕ¥ß¥»¥ë¥·¥¹¥Æ¥àµ»½Ñ¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ç¥Ù¥Î¥ó¤òÆâÊñ¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¤Ï¡¢³°ÁØ¤¬ÁÂ¿åÀ¡ÊÌý¤Ë¤Ê¤¸¤àÀ¼Á¡Ë¤Î¤¿¤á¡¢È©¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¿»Æ©¢¨3¡£¤½¤Î¤¿¤áÈ©É½ÌÌ¤Ï¤Ù¤¿¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢Ä¶ÈùºÙ¤ÊÎ³»Ò¤¬³Ñ¼ÁÁØ¤Î¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤Ç¤¹¤Ð¤ä¤¯ÆÏ¤¡¢À®Ê¬¤Î¸ú²Ì¤ò¥Öー¥¹¥È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
* À½ÉÊ¤Î¹³»À²½ºÞ ¥Ò¥É¥í¥¥·¥Ç¥·¥ë¥æ¥Ó¥¥Î¥ó¡¡¢¨1 ¥ë¥ë¥ë¥ó»Ë¾å¡¡¢¨2 ¥¥á¤ÎÍð¤ì¤Ë¤è¤ë¡¡¢¨3 ³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç
¥ê¥Õ¥È´¶¤Î¤¢¤ë¶Ë¸ü¡ÖHIFU¡Ê¥Ï¥¤¥Õ¡Ë´¶³Ð¥·ー¥È¡×¤òºÎÍÑ
HIFU¡Ê¥Ï¥¤¥Õ¡Ë¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ³«È¯¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥·ー¥È¤òºÎÍÑ¡£
ËËÉôÊ¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¹¥ê¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¡¢²¼¤«¤é¥°¥Ã¤È»ý¤Á¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ËÅ½¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤Î¤¢¤ë¥·ー¥È¤¬¤ªÈ©¤ò¥·¥å¥Ã¤È°ú¤¾å¤²¤¿¤Þ¤ÞÌ©Ãå¤·¡¢¤Ò¤¤·¤á¤Ê¤¬¤é¥±¥¢¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯¥Ö¥é¥ó¥ÉNo.1¢¨1¡¢¥³¥¹¥á¥¢¥ïー¥É320´§¼õ¾Þ¢¨2¡Ø¥ë¥ë¥ë¥ó¡Ù
¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥ë¥ë¥ë¥ó¡Ù¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ë¡ÈËèÆü»È¤¤¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯¡É¤òÄó°Æ¤·¡¢ÂçÍÆÎÌ¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆü¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎËèÆü¤òÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¡£¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¤¿¤Ó¤Ë¤ªÈ©¤¬¤¦¤ë¤ª¤¤¡¢ËèÆü´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ÉÙ»Î·ÐºÑ¡Ö²½¾ÑÉÊ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Í×Í÷ 2025¡×¥Ñ¥Ã¥¯»Ô¾ì¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥§¥¢ 2024Ç¯ÈÎÇä¼ÂÀÓ¥Ùー¥¹
¢¨2 2015Ç¯¾åÈ¾´ü～2024Ç¯²¼È¾´ü¤Î¥·¥êー¥ºÎß·×¼õ¾Þ¿ô¡ÊÅö¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
