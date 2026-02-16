ÅÅµ¤¤Î¾Ã¤·Ëº¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡ÃÌó7³ä¤¬ÅÅµ¤Âå¤Ë±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤ë¤È²óÅú
ÅÅµ¤¤Î¾Ã¤·Ëº¤ì¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¹ÔÆ°¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¤ÎÅÅµ¤¤Î¾Ã¤·Ëº¤ì¤¬¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÅÅµ¤Âå¤Ø±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î³«ÄÌÁë¸ý¡ÖÅÅµ¤¥¬¥¹³«»Ï¼õÉÕ¥»¥ó¥¿ー¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒLOHASTYLE¤¬¡¢Êë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤ªÌòÎ©¤Á¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖLIVIKA(https://livika.jp/)¡×¤Ë¤Æ¡¢ÅÅµ¤¤Î¾Ã¤·Ëº¤ì¤ÈÅÅµ¤Âå¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥±ー¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://livika.jp/70545/
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ¤ÎÃË½÷
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº¼Â»Ü¼Ô¡§LIVIKAÊÔ½¸Éô¡Ê¼«¼ÒÄ´ºº¡Ë
Ä´ºº´ü´Ö¡§2026/01/16～2026/01/17
²óÅú¼Ô¿ô¡§123¿Í
¢¨¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö°úÍÑ¡§LIVIKA(https://livika.jp/)¡×¤ÈµºÜ¤·¡¢³ºÅö¥Úー¥¸¤ÎURL¤ò¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÄ´ººÆâÍÆ¡Û
- ÅÅµ¤¤Î¾Ã¤·Ëº¤ì¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡©
- ²È¤ÎÃæ¤Ç¡Ö°ìÈÖ¾Ã¤·Ëº¤ì¤¬Â¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¾ì½ê¤Ï¤É¤³¡©
- ¾Ã¤·Ëº¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤¤¬Â¿¤¤¡©
- ÅÅµ¤¤Î¾Ã¤·Ëº¤ì¤ÏÅÅµ¤Âå¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡©
- ¡Ê¤Ï¤¤¤È²óÅú¤·¤¿Êý¡Ë¾Ã¤·Ëº¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
- ¡Ê¤¤¤¤¤¨¤È²óÅú¤·¤¿Êý¡Ë¾Ã¤·Ëº¤ì¤¬ÅÅµ¤Âå¤Ë±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦ÍýÍ³¤Ï¡©
¡ÚÄ´ºº¥µ¥Þ¥êー¡Û
ÅÅµ¤¤ò¾Ã¤·Ëº¤ì¤ëÉÑÅÙ¤Ï·î¤Ë¿ô²ó¤¬ºÇÂ¿
ÅÅµ¤¤ò¾Ã¤·Ëº¤ì¤ëÉÑÅÙ¤Ï¡Ö·î¤Ë¿ô²ó¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯39¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö½µ¤Ë¿ô²ó¡×¤¬24.4¡ó¡¢¡Ö¤Û¤ÜËèÆü¡×¤¬5.7%¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤ÇÅÅµ¤¤ò¾Ã¤·Ëº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÅµ¤¤Î¾Ã¤·Ëº¤ì¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¾ì½ê¤Ï¡Ö¥È¥¤¥ì¡×
²È¤ÎÃæ¤Ç¡Ö°ìÈÖ¾Ã¤·Ëº¤ì¤¬Â¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¾ì½ê¤Ï¥È¥¤¥ì¡Ê51¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥¤¥ì¤ÏÆü¾ïÅª¤ËÍøÍÑ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¾Ã¤·Ëº¤ì¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
Ìó4³ä¤¬¡Öµ¢Âð¤·¤¿»þ¡×¤Ë¾Ã¤·Ëº¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È²óÅú
ÅÅµ¤¤Î¾Ã¤·Ëº¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Öµ¢Âð¤·¤¿»þ¡×¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î43.1¡ó¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÆ±µï¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿»þ¡×¤Ç¡¢34.1¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ìó70¡ó¤ÎÊý¤¬ÅÅµ¤¤Î¾Ã¤·Ëº¤ì¤ÏÅÅµ¤Âå¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È²óÅú
ÅÅµ¤¤Î¾Ã¤·Ëº¤ì¤¬ÅÅµ¤Âå¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ï69.9¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ï30.1¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Ìó70¡ó¤ÎÊý¤¬¾Ã¤·Ëº¤ì¤¬ÅÅµ¤Âå¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìó55¡ó¤ÎÊý¤¬¾Ã¤·Ëº¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¾Ã¤·Ëº¤ìËÉ»ß¤ÎÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ä´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬54.5¡ó¤ÈÈ¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ï16.2¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢ÅÅµ¤Âå¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼ÂºÝ¤ÎÂÐºö¤Ï¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¾Ã¤·Ëº¤ì¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÅÅµ¤Âå¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤¬²áÈ¾¿ô
ÅÅµ¤¤Î¾Ã¤·Ëº¤ì¤ÏÅÅµ¤Âå¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¡¢¾Ã¤·Ëº¤ì¤¬ÅÅµ¤Âå¤Ë±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦ÍýÍ³¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¾Ã¤·Ëº¤ì¤ÎÉÑÅÙ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤¬55.4¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö¾Ã¤·Ëº¤ì¤ÎÅÅµ¤Âå¤¬¾¯³Û¤À¤È´¶¤¸¤ë¤«¤é¡×(33.5¡ó)¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¾Ã¤·Ëº¤ì¼«ÂÎ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï±Æ¶Á¤¬¾®¤µ¤¤¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº¤Þ¤È¤á¡Û
- ÅÅµ¤¤ò¾Ã¤·Ëº¤ì¤ëÉÑÅÙ¤Ï¡Ö·î¤Ë¿ô²ó¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤
- ÅÅµ¤¤Î¾Ã¤·Ëº¤ì¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ï¡Ö¥È¥¤¥ì¡×¤¬ºÇÂ¿
- ¾Ã¤·Ëº¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡Öµ¢Âð»þ¡×¤¬Ìó4³ä
- Ìó70¡ó¤ÎÊý¤¬ÅÅµ¤¤Î¾Ã¤·Ëº¤ì¤ÏÅÅµ¤Âå¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
- È¾¿ô°Ê¾å¤¬¾Ã¤·Ëº¤ìËÉ»ß¤ÎÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È²óÅú
- ¾Ã¤·Ëº¤ì¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÅÅµ¤Âå¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤ÏÌó55¡ó
¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó°ì³ç¼êÂ³¤¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤Ç¤ó¤¥¬¥¹.net¡×
¤Ç¤ó¤¥¬¥¹.net¡Êhttps://livika.jp/denkigas-net/¡Ë¤Ï¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤äÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ËÈ¼¤¦ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¤Î³«ÄÌ¼êÂ³¤¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ÀìÌç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾õ¶·¤ä¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÃÏ°è¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÅÅÎÏ¡¦¥¬¥¹²ñ¼Ò¤òÄó°Æ¤·¡¢¼êÂ³¤¤Þ¤Ç°ì³ç¤ÇÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÅµ¤¤ä¥¬¥¹¤Î³«ÄÌÁë¸ý¡ÖÅÅµ¤¥¬¥¹³«»Ï¼õÉÕ¥»¥ó¥¿ー¡×
ÅÅµ¤¥¬¥¹³«»Ï¼õÉÕ¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢¤Ç¤ó¤¥¬¥¹.net¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò°ÆÆâ¡¦¼õÉÕ¤¹¤ëÁë¸ý¤Ç¤¹¡£ÅÅÏÃ¤äWeb¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¤Î³«ÄÌ¿½¤·¹þ¤ß¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼êÂ³¤¤¬¼ê´Ö¡¦Ï¢ÍíÀèÃµ¤·¤¬ÌÌÅÝ¡¦ÅÅÏÃ¤¬·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¡¢°ú¤Ã±Û¤·»þ¤Î¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¼êÂ³¤¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¤Êý¤ËÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¾ò·ï¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÅµ¤¤ÏºÇÃ»Â¨Æü³«ÄÌ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯ÅÅµ¤¤Î³«ÄÌ¤ò´õË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¼õÉÕ»þ´Ö¤Ï8¡§00～20¡§45¡ÊÅÚÆü¡¦½ËÆü¤âÂÐ±þ¡¢Web¤Ï24»þ´Ö¼õÉÕ¡Ë¡¢±Ä¶È»þ´Ö³°¤Ê¤ÉÌë´Ö¤Î¼õÉÕ¤ÏÍâÄ«°Ê¹ß¤Ë½ç¼¡ÀÞ¤êÊÖ¤·Ï¢Íí¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0120-911-653
Web¼õÉÕ¡§https://livika.jp/denki/all/
LOHASTYLE¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖLIVIKA¡×
LIVIKA¡Êhttps://livika.jp/¡Ë¤ÏÊë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡¢²÷Å¬¤Ê¾ðÊó¤ò"¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Êë¤é¤·¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ðÊó¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡ÖÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤«¤é¡¢°ú¤Ã±Û¤·»þ¤ËÌòÎ©¤Ä¡ÖÌò½ê¡¦¸ø¶¦¤Î¼êÂ³¤¡×¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤Êë¤é¤·¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉÔ°Â¡×¤ä¡ÖÌÂ¤¤¡×¡ÖÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¡ÖÃÎ¤ë¤Ù¤¤³¤È¡×¤¬¤Ä¤¤â¤Î¡£
LIVIKA¤Ç¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð¡Ö¿·À¸³è¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ðÊó¤ÏÁ´¤ÆÂ·¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤¬¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤â¤Î¡×¤«¤é¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
