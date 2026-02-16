³¤³°»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡ªInto Global¡ß¥¸¥§¥È¥í¹çÆ±¥»¥ß¥Êー¡§¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹³¤³°Å¸³«¤Î¼ÂÁ©¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò3·î2Æü(·î)¤Ë³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥¯¥ê¥¨¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎëÌÚ±Ñ¼ù¡¡°Ê²¼¡¢¥Ä¥¯¥ê¥¨¡Ë¤¬ÅìµþÅÔ¤«¤é±¿±Ä¼õÂ÷¤¹¤ë¡ÖInto Global～ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙÅìµþÅÔ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È³¤³°Å¸³«²ÝÂê²ò·è¥×¥í¥°¥é¥à～¡Ê°Ê²¼¡¢Into Global¡Ë¡×¤Ï ¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹³¤³°Å¸³«¤Î¼ÂÁ©¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥»¥ß¥Êー¤ò¥¸¥§¥È¥í¤È¶¦ºÅ¤Ç3·î2Æü(·î)¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¥Úー¥¸
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://global-0302.peatix.com
¤ª¿½¹þ¡ºÀÚ¡§2026Ç¯3·î2Æü¡Ê·î¡Ë12:00
¡¡À¤³¦³ÆÃÏ¤Ë¹¤¬¤ë³¤³°¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î³¤³°Å¸³«»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡Ê¥¸¥§¥È¥í¡Ë¡×¡£±ÇÁü¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¡¦IP¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤ä²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤¿ÀïÎ¬Àß·×¤È¡¢¼Â¹Ô¥Õ¥§ー¥º¤Þ¤Ç¸«¿ø¤¨¤¿¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖInto Global¡×¡£
¡¡ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤ÎÃÎ¸«¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö³¤³°¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¤É¤Î»Ô¾ì¡¦¤É¤Î¼êË¡¤¬¼«¼Ò¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤Ë½¾»ö¤¹¤ëÃæ¾®»ö¶È¼ÔÅù¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¡¢¥²ー¥àÊ¬Ìî¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¡¢¥¸¥§¥È¥í¤Ë¤è¤ë³¤³°Å¸³«»Ù±ç¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦Å¸¼¨²ñ¾ðÊó¤Î¾Ò²ð¡¢Into Global¤Î»ö¶È¾Ò²ð¤Ë²Ã¤¨¡¢Into GlobalÀìÌç²ÈÁêÃÌ°÷¤ò¸ò¤¨¤¿¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î³¤³°Å¸³«»öÎã¤ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³èÍÑ¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é³¤³°»Ô¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Êý¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê°ìÊâ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿º£²ó¤Ï¡¢¥»¥ß¥Êー¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¸åÆü¡Ú¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¡Û¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎºîÉÊ¤ä¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢³§ÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à
£±¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°(Into Global ¾Ò²ð)
£²¡¢¥¸¥§¥È¥í¾Ò²ð
¡¡ーÁÈ¿¥¡¦¼èÁÈ¤Î¾Ò²ð
¡¡ーºß³°¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´Þ¤à»Ù±çÂÎÀ©
¡¡ーÁêÃÌÁë¸ý¡¢³¤³°¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊóÅù¾Ò²ð
3¡¢Into Global ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û
¡¡¥ëー¥Ç¥£¥à¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡º´Æ£ æÆ»á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Æ±¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡COO¡¡¡¡¡¡ ¸ÅÎ¤ ÂîÌ¦»á
¡¡¡Ú¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡Û
¡¡Into Global¥×¥í¥°¥é¥à¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡ÀîÌî ÀµÍº
4¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¡¡
Into Global ÀìÌç²È¾Ò²ð
¢£º´Æ£ æÆ»á
¥ëー¥Ç¥£¥à¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò
IGDAÆüËÜ SIG GrowthÀµÀ¤ÏÃ¿Í
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¥²ー¥à¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥Þ¥ó¥¬¤Ê¤É¤ÎÆüËÜÈ¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³¤³°Å¸³«¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¡£GDC¤äDevcom¤Ê¤É¡¢Ìó20¤«¹ñ¤Î¥²ー¥à»º¶È¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆÃ¤Ë²¤½£¤ä¿·¶½¹ñ¤Ç¶¯¤¤¿ÍÌ®¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡2021Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÍ£°ì¤Î¥²ー¥à¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡¢indie Game incubator (iGi)¤Î¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô¡¦»öÌ³¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£2024Ç¯È¯É½¤Î·ÐºÑ»º¶È¾Ê¼çºÅ¤ÎÁÏÉ÷¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ë¤â½¢Ç¤¡£
¡¡2024Ç¯¤ËIGDA¥¢¥á¥ê¥«ËÜÂÎ¤Ç¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥óºî¶ÈÉô²ñ¤òÀßÎ©¤·µÄÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡¢60¤«¹ñ¤«¤é100ÃÄÂÎ°Ê¾å¤¬²ÃÌÁ¡£¥¤¥ó¥É¤ä¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Ê¤É¤Î¥²ー¥à»º¶ÈÀ¯ºöÄó¸À¤Ë´ØÍ¿¡£
¢£¸ÅÎ¤ ÂîÌ¦ »á
¥ëー¥Ç¥£¥à¥¹³ô¼°²ñ¼Ò COO
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø¶µÍÜ³ØÉôÂ´¡£DVD¥áー¥«ー¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥¬¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥¢¥Ë¥áÅù¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤ë¡£¥Þ¥ìー¥·¥¢¤ÎÀ¯ÉÜµ¡´ØMDEC¤È¶¦Æ±¤Ç¡ØSouth East Asia Animation Report 2018¡Ù¤Î¼¹É®¡¢¤Þ¤¿JETRO¤È¶¦Æ±¤Ç¡Ø¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¡¦¥â¥ë¥É¥Ð¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»Ô¾ìÄ´ºº¡Ù¤Ê¤É¡¢¿·¶½¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë¥¢¥Ë¥á¡¦¥Þ¥ó¥¬¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£³Æ¹ñ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¦¥Þ¥ó¥¬»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹ñÆâ³°¤Ç¤Î¸ø±éÂ¿¿ô¡£³¤³°¤Î¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¼Ô¡¦¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¤ÈÆÈ¼«¤Î¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ä¡£ÆüËÜ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó³Ø²ñ²ñ°÷¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉË¬Ìä¤È¼ò¾ì½ä¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¼ñÌ£Â¿¿ô¡£
¥ëー¥Ç¥£¥à¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.ludimus.co.jp/
¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー
¢£ÀîÌî ÀµÍº
Into Global¥×¥í¥°¥é¥à¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
1981～2003Ç¯¤Þ¤Ç³°»ñ·Ï¹¹ð²ñ¼ÒI&S/BBDO¡¢Wieden + Kennedy Tokyo¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖµÚ¤Ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¤ò³Ø¤Ö¡£2004Ç¯¤è¤ê¾å¾ì¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È»Ò²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢·Ð±Ä¤ò³Ø¤Ö¡£2006Ç¯¤«¤é¤Ï³ÑÀî±Ç²è¡Ê¸½³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡Ë¤Ë¤Æ¡¢³¤³°»ö¶È¡¢ÈÇ¸¢»ö¶È¡¢´ë²èÀ©ºî¤Ê¤É¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¡£2020Ç¯¤è¤êTCIC¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡£2022Ç¯¤è¤êÌÀ¼£Âç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡£2023Ç¯¤è¤êTOKYO MX TV¤ÎWEB3¥¢¥Ë¥á¡ØÇ¦¤Ð¤Ê¤¤¡ª¥¯¥ê¥×¥È¥Ë¥ó¥¸¥ãºéÌí¡Ù¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡£2024Ç¯¤è¤êÅìµþÅÔ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È³¤³°Å¸³«»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖINTO GLOBAL¡×¥×¥í¥°¥é¥à¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡£
³«ºÅ³µÍ×
Into Global¡¦¥¸¥§¥È¥í¹çÆ±¥»¥ß¥Êー
¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹³¤³°Å¸³«¤Î¼ÂÁ©¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
¡¦¾¦ÃÌµ¡²ñÁÏ½Ð¡¦¥Ñー¥È¥ÊーÃµº÷¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ë¡¦»Ô¾ì¿Ê½Ð»Ù±ç
Æü»þ¡¡¡¡¡§2026Ç¯3·î2Æü¡Ê·î¡Ë18:00～20:00¡Ê17:30¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
²ñ¾ì¡¡¡¡¡§Åìµþ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡ÊTCIC¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¡¦ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¡ÖÃæÌîºä¾å¡×±Ø)¡¡¥¢¥¯¥»¥¹(https://tcic.metro.tokyo.lg.jp/access/)
·Á¼°¡¡¡¡¡§¥ê¥¢¥ë³«ºÅ
¼çºÅ¡¡¡¡¡§Into Global ÅìµþÅÔ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È³¤³°Å¸³«²ÝÂê²ò·è¥×¥í¥°¥é¥à
¶¦ºÅ¡¡¡¡¡§ÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡Ê¥¸¥§¥È¥í¡Ë
»²²ÃÈñ¡¡¡§ÌµÎÁ
¢¨¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¸ø³«Í½Äê¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡§
¡¦³¤³°Å¸³«¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤
¡¦¥²ー¥à¡¿¥¢¥Ë¥á¡¿¥Þ¥ó¥¬¤Ê¤É¤ÎIP¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÇä¤êÊý¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤
¡¦³¤³°Å¸¼¨²ñ¡¦¾¦ÃÌ²ñ¤Î¾ðÊó¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤ì¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤
¡¦¥¸¥§¥È¥í¤Î»Ù±ç¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼«¼Ò¤¬»È¤¨¤ë¤Î¤«È½ÃÇ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¦¥¨¥ê¥¢¤ò·è¤á¤¤ì¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï´ðÁÃ¤«¤éÀ°Íý¤·¤¿¤¤
¡¦¶ñÂÎÅª¤Ê°Æ·ï¡¦´ë²è¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¤
Äê°÷¡§80Ì¾¡ÊËþÀÊ¤Ë¤Ê¤ê¼¡ÂèÄù¤áÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¤ª¿½¹þ¡ºÀÚ¡§3·î2Æü¡Ê·î¡Ë12:00
¢£¤ªÌä¹ç¤»
Into Global»öÌ³¶É
¢©164-0012 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èËÜÄ®2-46-1 ¥µ¥ó¥Ö¥é¥¤¥È¥Ä¥¤¥ó14F¡ÊÅìµþ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ーÆâ¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü9»þ～17»þ30Ê¬
TEL¡§03-6826-2470¡¡
Mail¡§info@intoglobal.metro.tokyo.lg.jp
HP¡§https://intoglobal.metro.tokyo.lg.jp/
¡ÎInto Global～ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÅìµþÅÔ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È³¤³°Å¸³«²ÝÂê²ò·è¥×¥í¥°¥é¥à～¡Ï¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÔÆâÃæ¾®¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÅìµþÅÔ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦³¤³°Å¸³«¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤ÈÌµÎÁ¤Ç¸ÄÊÌ¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡ÖÁêÃÌÁë¸ý¡×¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤Î³¤³°Å¸³«¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ø°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://intoglobal.metro.tokyo.lg.jp/
ÁêÃÌÁë¸ý¡¢ÁêÃÌ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://intoglobal.metro.tokyo.lg.jp/index.php#supporter
¢£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Into Global±¿±Ä»öÌ³¶É
½»½ê¡§¢©164-0012 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èËÜÄ®2-46-1 ¥µ¥ó¥Ö¥é¥¤¥È¥Ä¥¤¥ó14F¡ÊÅìµþ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ーÆâ¡Ë
Ã´Åö¡§´äËÜ ¹À¼£
TEL¡§ 03-6826-2470
E-Mail¡§office@intoglobal.metro.tokyo.lg.jp