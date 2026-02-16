ÈþÍÆ°åÎÅÁêÃÌ¥Çー¥¿¸ø³«¡§½Ñ¸å¤Î¡Ö¼ð¤ì¡¦ÉÔ°Â¡×¤ËÀìÌç°å¤¬Â¨²óÅú¡£Ã±¤Ê¤ë¡ÖÍÍ»Ò¸«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°å³ØÅªÈ½ÃÇ¤¬¥æー¥¶ー¤Î»Ù¤¨¤Ë¡Ê1·î¸åÈ¾Ä´ºº¡Ë¡ÚÈþÍÆ°åÎÅ¤Î¸ý¥³¥ß¹¾ì¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¸ý¥³¥ß¹¾ì¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ëÈþÍÆ°åÎÅ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖÈþÍÆ°åÎÅ¤Î¸ý¥³¥ß¹¾ì¡×Æâ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥É¥¯¥¿ーÁêÃÌ¼¼¡×¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿ÁêÃÌ¥Çー¥¿¤ÎÅý·×¡Ê2026Ç¯1·î16Æü～31ÆüÊ¬¡Ë¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ»öURL¡§https://report.clinic/other/column/1536652(https://report.clinic/other/column/1536652?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=feature)
1·î¸åÈ¾¤ÎÁêÃÌ¥«¥Æ¥´¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì¡§ÌÜ¡¦Æó½ÅÀ°·Á¡§38.0%
2°Ì¡§¤·¤ï¡¦¤¿¤ë¤ßÀ°·Á¡ÊÃíÆþ¡¢»å¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥ê¥Õ¥È¡Ë¡§10.1%
3°Ì¡§¥Ô¥¢¥¹·ê¤¢¤±¡§7.6%
4°Ì¡§¤Û¤¯¤í½üµî¡¦¤¢¤¶¼£ÎÅ¡¦¥¤¥Ü¼£ÎÅ¡§6.3%
5°Ì¡§¥·¥ß¼è¤ê¡¦´ÎÈÃ¡¦ÌÓ·ê¼£ÎÅ¡§6.3%
Á´»Ü½Ñ¥«¥Æ¥´¥êÁêÃÌ·ï¿ô³ä¹ç¡Ê2026Ç¯1·î16Æü～31Æü¡Ë
º£²ó¤Î½¸·×¤Ç¤Ï¡¢ÁêÃÌ¤ÎÌó4³ä¤¬¡ÖÌÜ¸µ¡×¤Ë½¸Ãæ¡£¥ー¥ïー¥ÉÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡Ö¼ð¤ì¡×¡ÖÉÔ°Â¡×¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¡¢ÀìÌç°å¤¬Ã±¤Ê¤ë·Ð²á´Ñ»¡¡ÊÍÍ»Ò¸«¡Ë¤Î¿ä¾©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°å³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡Ö½¤Àµ¤ÎÉ¬Í×À¡×¤ä¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê²óÉü´ü´Ö¡×¤òÄó¼¨¤·¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÁá´ü¤Î°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤Ç¤¹¡£
1·î¸åÈ¾¤ÎÅý·×¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡ÖÌÜ¡¦Æó½ÅÀ°·Á¡×¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤¬ºÇÂ¿¡£ÃíÌÜÅÙ¤Ç¤â¡ÖÌÜ¸µ¡¦¥¯¥Þ¡×¤¬´Ø¿´¤ÎÃæ¿´¤Ë
ÁêÃÌ·ï¿ô¤ÎÌó38¡ó¤¬¡ÖÌÜ¸µ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢1Åê¹Æ¤¢¤¿¤ê¤ÎÃíÌÜÅÙ¡ÊÊ¿¶Ñ±ÜÍ÷¿ô¡Ë¤Ç¤â¡ÖÌÜ¸µ¡¦¥¯¥Þ¡×¤¬Á´¥«¥Æ¥´¥êÃæ¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢½Ñ¸å¤Î·Ð²á¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤¬¡¢¼«Ê¬¤È»÷¤¿»öÎã¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÃµ¤·¡¢ÀìÌç°å¤Î²óÅú¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¤Î°ìÈÌÏÀ¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÖÀìÌç°å¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌÈ½ÃÇ¡×¤Î¼ÂÂÖ
º£²ó¤ÎÅý·×´ü´ÖÃæ¡¢¥É¥¯¥¿ーÁêÃÌ¼¼¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê°å³ØÅªÈ½ÃÇ¤¬Áê¼¡¤®¡¢¥æー¥¶ー¤Î°Â¿´¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌÜ¸µ¡Û
Î¢¥Ï¥à¥é¼ê½Ñ¸å¤Î°ãÏÂ´¶¤ËÂÐ¤·¡¢ÊªÍýÅª¤Ê¸¶°ø¤ò¼¨º¶¤·¡¢ºÆ¼ê½Ñ¤ò´Þ¤à¶ñÂÎÅª¤Ê¥×¥é¥ó¤òÄó¼¨¡£
¡ÚÃíÆþ¼£ÎÅ¡Û
¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÃíÆþ¸å¤ÎÀÖ¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢´¶À÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¡£Å¬ÀÚ¤ÊÌôÊªÎÅË¡¤Ë¤è¤ë²óÉü¥×¥í¥»¥¹¤òÌÀ¼¨¡£
¡ÚÈþÈ©¡¦¤Û¤¯¤í¡Û
¤Û¤¯¤í½üµî¸å¤Î·Ð²á¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¼£Ìþ¥á¥«¥Ë¥º¥à¡Ê¼¾½áÎÅË¡¡Ë¤ò²òÀâ¤·¡¢¿ô¥ö·îÀè¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê·Ð²áÍ½Â¬¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÄó¼¨¡£
¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥àÃæ¤Î¿´ÍýÅªÉé²Ù¤ò¡Ö°å³ØÅªº¬µò¡×¤Ç·Ú¸º
ÁêÃÌÊ¸¤Ë¤Ï¡Ö¼ð¤ì¡×¤ä¡ÖÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ïー¥É¤¬ÉÑ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·°å»ÕÂ¦¤Ï¡ÖÀµ¾ï¤Ê²óÉü²áÄø¤«¡¢²ðÆþ¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤«¡×¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤¬¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤ÇÇº¤à¡Ö¿´ÍýÅªÌÂ»Ò¡×¤Î¾õÂÖ¤òËÉ¤®¡¢°Â¿´°ÂÁ´¤Ê°åÎÅ´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈþÍÆ°åÎÅ¥É¥¯¥¿ーÁêÃÌ¼¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÈþÍÆ°åÎÅ¥É¥¯¥¿ーÁêÃÌ¼¼¡×¤Ï¡¢Æ¿Ì¾¤Ç¸½Ìò¤Î°å»Õ¤Ë¤ªÇº¤ß¤òÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢605¿Í°Ê¾å¤ÎÈþÍÆ°åÎÅ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë°å»Õ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×²óÅú¿ô¤Ï74,000·ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ü½ÑÁ°¤ÎºÙ¤«¤Êµ¿Ìä¤«¤é¡¢½Ñ¸å¤Î·Ð²á¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ°Â¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¤ªÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¥É¥¯¥¿ー¤«¤éÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÌµÎÁ¤ÇÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¥É¥¯¥¿ー¤È¥æー¥¶ー¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤·¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÈþÍÆ°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈþÍÆ°åÎÅ¥É¥¯¥¿ーÁêÃÌ¼¼ :
https://report.clinic/dr_qa?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=feature