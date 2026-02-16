¡ÚÏ¢ºÜ1½µ´Ö¤Ç20ËüPVÆÍÇË¡Û¥µ¥¤¥Ðー¥³¥Í¥¯¥È¥Äー¾¾»³ÍÎ¼ÒÄ¹¤¬Â£¤ë¡¢¥²ー¥à¶È³¦»ÖË¾¼Ô¡õ¸½Ìò¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÉ¬ÆÉ¤Î¡Ø¥²ー¥à¶È³¦¤Î¹¶Î¬Ë¡¡Ù¤¬ËÜÆü2026Ç¯2·î16ÆüÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA Game Linkage¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÅç ½¨²ð¡Ë¤Ï¡¢½ñÀÒ¡Ø¥²ー¥à¶È³¦¤Î¹¶Î¬Ë¡¡Ù¡ÊÃø¡§¾¾»³ ÍÎ¡Ë¤ò¡¢ËÜÆü2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë´©¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
～ ºÇÁ°Àþ·Ð¸³¤È¥²ー¥à²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÆÈ¼«Ä´ºº¤ÇÌÀ¤«¤¹·ãÆ°¤Î¥²ー¥à¶È³¦¤Ç¡Ö¾¡¤Á»Ä¤ë¡×¤¿¤á¤Î¿·¥Ð¥¤¥Ö¥ë ～
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¥²ー¥à³«È¯²ñ¼Ò¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¥³¥Í¥¯¥È¥Äー¡×¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ30Ç¯°Ê¾å¶È³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¾¾»³ÍÎ»á¤¬¿ô½½¼Ò¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¸µ¤Ë¼¹É®¤·¤¿¡¢¥²ー¥à¶È³¦»ÖË¾¼Ô¡¢¤½¤·¤Æº£¤Þ¤µ¤Ë¸½¾ì¤ÇÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½Ìò¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÁÐÊý¤ØÂ£¤ë¡¢ÞÕ¿È¤Î¥¨ー¥ë¤È¡Ö¹¶Î¬Ë¡¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿1ºý¤Ç¤¹¡£
¢£ ËÜ½ñ¤ÎÆâÍÆ¡§·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Î¡Ö¿·¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡×
¡Ö¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Û¤É¹¬¤»¤Ê»Å»ö¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤½¤¦¸ì¤ëÃø¼Ô¤¬¡¢¡Ö¿ôÇ¯Á°¤Îµ»½Ñ¤Ï¤â¤¦ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤ÉÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤¥²ー¥à¶È³¦¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò±£¤µ¤º²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ò¥Ã¥Èºî¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¡¢ÊÉ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»×¹ÍË¡¡£Ì´¤òÌ´¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¥×¥í¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö30Ç¯Ê¬¤ÎÃÎ·Ã¤ÈÀïÎ¬¡×¤ò¶Å½Ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ËÜ½ñ¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
1. ¾×·â¤Î¿ô»ú¡Ö¹ç³ÊÎ¨1.9¡ó¡×¤ÎÎ¢Â¦¤È¡¢ºÎÍÑ¤Î¼ÂÂÖ¤òÅ°Äì²òË¶
¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤ä¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¥²ー¥à´ë¶È¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤ØÆÈ¼«¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò´º¹Ô¡£
ÆÈ¼«¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò´º¹Ô¡£¤½¤³¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ç³ÊÎ¨¤ï¤º¤«1.9¡ó¤È¤¤¤¦¶¹¤Ìç¤Î¸½¼Â¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê¡ÖÆÍÇË¸ý¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ºÎÍÑ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¶È³¦ºÇÀèÃ¼¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¼ÂÂÖ¤ò¥Çー¥¿¤È¤È¤â¤ËÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£
2. ¥²ー¥àÀ©ºî¤ò»Ù¤¨¤ë£´¤Ä¤ÎÌò³ä¤È¡Ö¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸Â¸ÀïÎ¬¡×¤òÅÁ¼ø
¥²ー¥à³«È¯¤Îº¬´´¤ò¤Ê¤¹¡Ö´ë²è¡×¡Ö¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡×¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¡×¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¡×¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¤É¤¦Ï¢·È¤·¡¢À¸¤È´¤¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤Ð¤ì¤ëºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î»ëÅÀ¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ¡ÚÆÃÊÌ¸ø³«¡Û¼ÂºÝ¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¿Í¤Î¡Ö¼ÂÏ¿¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡×
ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥µ¥¤¥Ðー¥³¥Í¥¯¥È¥Äー¤ÎºÎÍÑ»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤¬±ÜÍ÷¤Ç¤¤ëQR¥³ー¥É¤ò»ïÌÌ¤Ç¸ø³«¡£ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤ÎÌÜ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î³Î¼Â¤Ê¥Ò¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¾¾»³ ÍÎ¡Ê¤Þ¤Ä¤ä¤Þ ¤Ò¤í¤·¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥³¥Í¥¯¥È¥Äー ÂåÉ½¼èÄùÌò
¡ÚÂåÉ½ºî¡Û¡Ø.hack¡Ù¥·¥êー¥º¡¢¡ØNARUTO ¥Ê¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¡Ù¥·¥êー¥º¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï ¥Ò¥Î¥«¥ß·ìÉ÷ëý2¡Ù¤Ê¤É¡¿Ãø½ñ¡Ø¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¦Ìô¡Ù¡¢¡ØÇ®¶¸¤¹¤ë¸½¾ì¤Îºî¤êÊý¡Ù
¢£¡Ú20ËüPVÆÍÇË¡Û¡Ø¥Õ¥¡¥ßÄÌ.com¡Ù¤Ç¤ÎÃ»´üÏ¢ºÜ¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡Ø¥Õ¥¡¥ßÄÌ.com¡Ù¤Ë¤Æ¼Â»ÜÃæ¤ÎËÜ½ñÃ»´üÏ¢ºÜ¤¬¡¢¸ø³«1½µ´Ö¤Ç¹ç·×20ËüPV¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÏ¢ºÜµ»ö¤Ï¡¢°Ê²¼¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ»´üÏ¢ºÜ¥Úー¥¸¡Û
Âè1²ó¡§ https://www.famitsu.com/article/202602/64868
Âè2²ó¡§ https://www.famitsu.com/article/202602/65145
Âè3²ó¡§ https://www.famitsu.com/article/202602/65146
³µÍ×
¡Ú½ñ¡¡Ì¾¡Û¥²ー¥à¶È³¦¤Î¹¶Î¬Ë¡
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë
¡ÚÄê¡¡²Á¡Û2,200±ß¡Ê2,000±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¡Ú»Å¡¡ÍÍ¡ÛA5È½¡¿208¥Úー¥¸
¡ÚÈ¯¡¡¹Ô¡ÛKADOKAWA Game Linkage
¡ÚÈ¯¡¡Çä¡ÛKADOKAWA
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¡Û¡ÖBOOK¡ùWALKER¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ÆÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ
¡ü¾ÜºÙ¡¦Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÊKADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡Ë
https://www.kadokawa.co.jp/product/322508000046/
(Amazon)
https://www.amazon.co.jp/dp/4047338133/
