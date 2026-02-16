³ÆÊ¬Ìî¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤ò·Þ¤¨¡¢Ãæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¸þ¤±¡Ö»°Âç·Ð±ÄÀïÎ¬¡×ÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ÇÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Âè°ì¿Í¼Ô3Ì¾¤¬ÅÐÃÅ¡£ÍýÏÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ôÉ´～Àé¼Òµ¬ÌÏ¤Î¸½¾ì¼ÂÀÓ¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê·Ð±ÄÀïÎ¬¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3Ì¾¤ÎÀìÌç²È¤¬¡ÖºÆ¸½À¤¢¤ë·Ð±ÄÀïÎ¬¡×¤ò¸ø³«
¡ÚÂè1¹Ö±é¡Û¾¾ËÜ½ç»Ô»á(³ô¼°²ñ¼ÒENTOENTOÂåÉ½¼èÄùÌò)
¡ÖºÇÄãÄÂ¶â 1,500 ±ß»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¼Ò°÷¤¬°é¤Á¶ÈÀÓ¤¬¾å¤¬¤ë¡ÈÀ®Ä¹À©ÅÙ(R)¡É¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡×
¡¡À®²Ì¼çµÁ¤Ç¤âÇ¯¸ù½øÎó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¼Ò°÷¤ÎÀ®Ä¹¤È¶ÈÀÓ¸þ¾å¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¡ÖÀ®Ä¹À©ÅÙ(R)¡×¡£1,400¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¾¾ËÜ»á¤¬¡¢¡È¼Ò°÷¤¬¼¤á¤º¤Ë°é¤Ä¡ÉÀ©ÅÙ¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¼ç¤ÊÆâÍÆ¡ä
¡¦¼Ò°÷¤¬¼«¤é¹Í¤¨Æ°¤¯¡Ö¿Í»öÀ©ÅÙ¡×¤Î¤Ä¤¯¤êÊý
¡¦À®²Ì¤ÈÀ®Ä¹¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡È¿Íºà°éÀ®¤Î¿·´ð½à¡É
¡¦ºÎÍÑÆñ»þÂå¤Ç¤â¿Í¤¬ÄêÃå¤¹¤ëÁÈ¿¥Ê¸²½¤Î¹½ÃÛË¡
¡ÚÂè2¹Ö±é¡ÛÌðÅÄÍ´Æó»á(³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥¤¥º¥µー¥Ó¥¹¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÂåÉ½¼èÄùÌò)
¡Ö¸½¾ì°ÍÂ¸¤«¤éÃ¦µÑ¤·Ç¯¾¦ 10 ²¯¡¢20 ²¯¤ò¼¡¡¹ÆÍÇË¤¹¤ë¡È»ÅÁÈ¤ß·Ð±Ä¡É¤Î¶Ë°Õ¡×
¡¡¿ô²¯µ¬ÌÏ¤ÇÀ®Ä¹¤¬»ß¤Þ¤ë²ñ¼Ò¤¬9³ä¡£¤½¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ë¥«¥®¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤¬¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤Æ¤âÍø±×¤ò½Ð¤¹¡Ö»ÅÁÈ¤ß·Ð±Ä¡×¡£500¼Ò°Ê¾å¤ò»ØÆ³¤·¡¢¿ô½½¼Ò¤òÇ¯¾¦10²¯¤ØÆ³¤¤¤¿ÌðÅÄ»á¤¬¡¢ºÆ¸½À¤¢¤ë·Ð±Ä¹½Â¤¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¼ç¤ÊÆâÍÆ¡ä
¡¦¼ÒÄ¹¤¬¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤Æ¤âÍø±×¤¬½Ð¤ë¡ÖÁÈ¿¥¹½Â¤¡×
¡¦°ì¿Í¤¢¤¿¤êÁÆÍø1,200Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¸»ºÀ²þ³×
¡¦´ÉÍý¼Ô¤È¼Ò°÷¤¬¼«Áö¤¹¤ë¡ÈÁÈ¿¥¤Ç²Ô¤°»ÅÁÈ¤ß¡É
¡ÚÂè3¹Ö±é¡Û´ÜÌî°¦(¥æ¥á¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò)
¼ÒÄ¹¤È²ñ¼Ò¤Ë¤ª¶â¤¬»Ä¤ë»ÅÁÈ¤ß¡¡¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ê¥Ã¥Á¤Ç¡¢ÌÙ¤«¤Ã¤ÆÄÙ¤ì¤Ê¤¤¡È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉºâÌ³(R)¡É¼ÂÁ©Ë¡
¡¡Çä¾å¤ò¾å¤²¤Æ¤â¤ª¶â¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤――¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢ºâÌ³ÉÔºß·Ð±Ä¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉºâÌ³(R)¡×¥á¥½¥Ã¥É¤Ï¡¢Çä¾å¤â¼ÚÆþ¤âÁý¤ä¤µ¤º¤Ë»ñ¶â¤òÁý¤ä¤¹»ÅÁÈ¤ß¡£20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ1,300¿ÍÄ¶¤ÎÆ±Â²¼ÒÄ¹¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿¡ÖºâÌ³¡×¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë´ÜÌî¤¬"¤ª¶â¤¬»Ä¤ë·Ð±Ä¡É¤Î¸¶Íý¸¶Â§¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¼ç¤ÊÆâÍÆ¡ä
¡¦Çä¾å¤òÁý¤ä¤µ¤º»ñ¶â¤òÁý¤ä¤¹¡È»ñ¶âÀïÎ¬¡É
¡¦ÀÇ¶â¡¦Í»»ñ¡¦»ñ»º´ÉÍý¤ÎÀµ¤·¤¤Í¥Àè½ç°Ì
¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ê¥Ã¥Á¤ÇÄÙ¤ì¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤òºî¤ëºâÌ³ÀïÎ¬
¹Ö»Õ3Ì¾¤Ë¤è¤ë¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯¡ÖÀ®¸ù¤¹¤ë¼ÒÄ¹¤Î¾ò·ï¡×
Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥àÆâ¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ê¹Ö»Õ3Ì¾¤Ë¤è¤ë¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯¡Ë
¡¡ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö·Ð±Ä¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÎ¼±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹½Â¤¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¦¿Í¤¬°é¤Ä»ÅÁÈ¤ß
¡¦¼ÒÄ¹¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤»ö¶È¹½Â¤
¡¦¤ª¶â¤¬»Ä¤ëºâÌ³Àß·×
¤³¤ì¤é¤òÅý¹ç¤·¤ÆÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï½é¤á¤Æ»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë――¡£
¡¡¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¡¦¥«¥Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë3Ì¾¤ÎÀìÌç²È¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡¢¼ÂÌ³¤Î¸½¾ì¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡ÖºÆ¸½À¤¢¤ëÀïÎ¬¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£1Æü¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¾ì¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ®½Å¤ÊÏÃ¤¬Â¿¤¯Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¤ËÊ¨¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ß¥Êー¸å¤Ë¤Ï¡¢Æ±»ÜÀßÆâ¤Ë¤Æº©¿Æ²ñ¤â³«¤«¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¾Íè¤Ø¤ÎÌÀ¤ë¤¤´õË¾¤ä¶ñÂÎÅª¤ÊÆ»¶Ú¤¬¸«¤¨¤¿¡£¡Ê·úÀß¶È¡¦ÅìËÌÃÏÊý¡¦50ÂåÃËÀ¡Ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤¬ËÜÅö¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤²ÝÂê¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÀ½Â¤¶È¡¦´ØÀ¾ÃÏÊý¡¦40ÂåÃËÀ¡Ë¡×¡Öº£¸å¤âËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Íè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê²·¾®Çä¶È¡¦»³±¢ÃÏÊý¡¦50Âå½÷À¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¡¢´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼çºÅ¼Ô¡Ê¥æ¥á¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò ´ÜÌî °¦¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡Â¿¤¯¤Î¼ÒÄ¹¤¬Êú¤¨¤ë¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¡¦¥«¥Í¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨ÈôÌö¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤¬°é¤Á¡×¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤¬²ó¤ê¡×¡Ö¤ª¶â¤¬»Ä¤ë¡×²ñ¼Ò¤Å¤¯¤ê¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢·Êµ¤¤ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¡¢²ñ¼Ò¤ÎÌ¤Íè¤ò¡È¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç¼«Í³¤ËÀß·×¤Ç¤¤ë¼ÒÄ¹¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ð±Ä¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÎ¼±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¹½Â¤¡É¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í¡×¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×¡ÖºâÌ³¡×¤Î3¤Ä¤ÎÀ®¸ù¸¶Â§¤òÃÎ¤ê¡¢À°¤¨¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢´ù¾å¤Î¶õÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸¤¤¿¸½¾ì¤Î¼ÂÌ³¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿³ÆÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤«¤é¡¢Ä¾ÀÜ³Ø¤Öµ¡²ñ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¼çºÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤È¤â¥æ¥á¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ÒÄ¹ÍÍÊý¤Î»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤¿Ì´¼Â¸½¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¦ºÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒENTOENTO
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¾¼Åç»Ô¾¾¸¶Ä®1-18-11¡¡¥À¥¤¥ä¥Ò¥ë¥º2F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¼Ò°÷¤¬À®Ä¹¤·¶ÈÀÓ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¿Í»öÀ©ÅÙ
ÂåÉ½¼Ô¡§¾¾ËÜ½ç»Ô
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.1ess.com/
¶¦ºÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥¤¥º¥µー¥Ó¥¹¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-14-8-4F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ç¯¾¦10²¯»ö¶È¹½ÃÛ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
ÂåÉ½¼Ô¡§ÌðÅÄÍ´Æó
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.yssc.jp/index.html
¼çºÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥æ¥á¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³ÆóÃúÌÜ6ÈÖ6¹æ ¥¹¥«¥¤¥«¥éーÆîÀÄ»³2³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Æ±Â²²ñ¼ÒÀìÌç¤ÎºâÌ³¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
ÂåÉ½¼Ô¡§´ÜÌî°¦
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.yumerea.co.jp